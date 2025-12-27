Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

भावाच्या जुगाडाला सलाम! ना वीज, ना गॅस… विटांपासून तयार केला देसी हिटर, पाहून कुणाचाच विश्वास बसेना; Video Viral

Desi Jugaad Video : भावाच्या जुगाडाला सलाम! कोणतेही पैसे खर्च न करता शून्य रुपयांत एका विटेपासून तयार केला भन्नाट हिटर. पाहून युजर्सही झाले थक्क म्हणाले, "हा तर आर्यभट्टांच्या मावशीच्या मुलगा".

Updated On: Dec 27, 2025 | 09:00 AM
भावाच्या जुगाडाला सलाम! ना वीज, ना गॅस... विटांपासून तयार केला देसी हिटर, पाहून कुणाचाच विश्वास बसेना; Video Viral

(फोटो सौजन्य – Instagram)

  • कडाक्याच्या थंडीपासून वाचण्यासाठी व्यक्तीने विटांपासून घरगुती देसी हिटर तयार केला.
  • विट, स्प्रिंग आणि वायर वापरून तयार केलेल्या या जुगाडावर पाणी उकळतानाही दिसले.
  • व्हिडिओ व्हायरल होताच काहींनी जुगाडाचं कौतुक केलं तर काहींनी सुरक्षेवर प्रश्न उपस्थित केले.
भारतात जुगाडू लोकांची काही कमी नाही. सोशल मिडियावर नवनवीन जुगाडाचे अनेक व्हिडिओज शेअर केले जातात. अशात अलिकडे असाच एक नवीन जुगाड शेअर करण्यात आला आहे ज्यातील दृश्ये आपल्याला थक्क करुन सोडतील. कडाक्याच्या थंडीला आता सुरुवात झाली असून प्रत्येकाच्या घरात स्वेटर, हातमोजे, कानटोपी अशा गोष्टींची रेलचेल वाढली आता. या थंडीपासून स्वत:चे संरक्षण करण्यासाठी मात्र एका जुगाडू व्यक्तीने भन्नाड देसी जुगाड तयार केला, त्याने चक्क विटांपासून घरीच एक देसी हिटर तयार केला. हिटर थंडीत शरीराला गरम ठेवण्याचे काम करतो. लोक बऱ्याचदा हा हिटर दुकानातून खरेदी करतात परंतु व्यक्तीने स्वस्तात मस्त असा घरातच कोणतेही पैसे खर्च न करता बनवलेला हिटर आता सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे. चला त्याने हा हिटर नक्की कसा तयार केला ते जाणून घेऊया.

काय घडलं व्हिडिओत?

सोशल मिडियावर व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये आपण पाहू शकता ज्यात दिसते की, एक व्यक्ती विट घेऊन फर्शीवर बसला आहे. तो स्क्रु ड्रायव्हर आणि हातोडीच्या मदतीने विटेला एका नागमोडी वळणाने फोडत थोडी जागा तयार करतो. यानंतर तो एक स्प्रिंग घेऊन तिला त्या जागेत व्यवस्थित फिट करतो. यानंतर तो एक वायर जोडताना दिसतो. पुढील दृश्यांमध्ये आपल्याला एक भांड या देसी हिटवर ठेवल्याचे दिसते ज्यातील पाणी उकळत असते. भांड्याला बाजूला करताच याखालील हिटर चालत असल्याचे दिसते ज्याची शेक घेत व्यक्ती आपल्या हिटरची मजा घेतो. तरुणाच्या या अनोख्या जुगाडावर आता अनेकांनी आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त करत त्याच्या जुगाडाची प्रशंसा केली तर याच्या सुरक्षेवर प्रश्न उपस्थित केले.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Max-manthan (@maximum_manthan)

हा व्हिडिओ @maximum_manthan नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “या हिटरमध्ये सेफ्टी नाही” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “देसी जुगाड कधीकधी धोकादायकही ठरू शकतो” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “हा आहे खरा इंजिनियर”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Dec 27, 2025 | 09:00 AM

