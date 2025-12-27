Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

”अनप्रोफेशनल आणि टॉक्सिक..”, Drishyam 3 चे मेकर्स अक्षय खन्नावर घेणार लीगल ॲक्शन, निर्माते म्हणाले…

"दृश्यम ३" चित्रपटाचे निर्माते कुमार मंगत पाठक यांनी अक्षय खन्नाला कायदेशीर नोटीस पाठवत असल्याची घोषणा केली आहे

Updated On: Dec 27, 2025 | 05:53 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

बॉलिवूड अभिनेता अक्षय खन्ना गेल्या काही काळापासून त्याच्या “धुरंधर” या चित्रपटामुळे चर्चेत आहे. या चित्रपटात तो दरोडेखोर रेहमानची नकारात्मक भूमिका साकारत आहे, ज्याचे सर्वत्र कौतुक झाले आहे. दरम्यान, अक्षय खन्नाच्या नावावरून वाद निर्माण झाला आहे. अलीकडेच, त्याच्या फीसमुळे त्याने “दृश्यम ३” हा चित्रपट सोडल्याची बातमी समोर आली आहे. आता, एका मुलाखतीदरम्यान, “दृश्यम ३” चे निर्माते कुमार मंगत पाठक यांनी अक्षय खन्नाच्या मागण्यांबद्दल महत्त्वपूर्ण खुलासे केले आहेत आणि कायदेशीर कारवाई करण्याची धमकी दिली आहे.

“दृश्यम ३” चित्रपटाचे निर्माते कुमार मंगत पाठक यांनी अक्षय खन्नाला कायदेशीर नोटीस पाठवत असल्याची घोषणा केली आहे. त्यांनी असेही पुष्टी केली आहे की अभिनेता जयदीप अहलावतला चित्रपटात कास्ट करण्यात आले आहे. कुमार मंगत पाठक यांनी अक्षय खन्ना याच्याबद्दल आपला राग व्यक्त केला आहे. एका मुलाखतीत त्यांनी सांगितले की अक्षय खन्ना त्याच्या फीसमुळे “दृश्यम ३” मधून बाहेर पडला आहे. त्यांनी असेही सांगितले की खन्नासोबत एक करार झाला आहे आणि चर्चेनंतर त्याचे फीस अंतिम करण्यात आले आहे. त्यानंतर खन्नाने चित्रपटात विग घालण्याची मागणी केली. दिग्दर्शक अभिषेक पाठक यांनी खन्ना यांना सांगितले की हे व्यावहारिक नाही आणि “दृश्यम ३” च्या सातत्यतेला बाधा पोहोचवेल. खन्ना यांनी यापूर्वी “दृश्यम २” मध्ये विगशिवाय काम केले होते.

कुमार मंगत पाठक पुढे म्हणाले, “काही लोकांनी त्याला सल्ला दिला की तो विग घालून अधिक चांगला दिसेल, त्यानंतर त्याने पुन्हा विनंती करायला सुरुवात केली. अभिषेक पाठक अखेर सहमत झाला, परंतु अक्षय खन्ना म्हणाला की तो आता चित्रपटाचा भाग बनू इच्छित नाही.” कुमार मंगत पाठक म्हणाले, “जेव्हा अक्षय खन्ना कोणी नव्हता, तेव्हा त्यांच्यासोबत ‘सेक्शन ३७५’ हा चित्रपट बनवण्यात आला होता. तेव्हा अनेकांनी म्हटले होते की त्यांनी त्यांच्यासोबत काम करू नये. सेटवर त्यांची ऊर्जा विषारी आहे. ज्या चित्रपटाने त्यांना ओळख दिली तो ‘सेक्शन ३७५’ होता, त्यानंतर त्यांना ‘दृश्यम २’ ऑफर करण्यात आली. या चित्रपटानंतर त्यांना अनेक चित्रपटांसाठी संपर्क साधण्यात आला, अन्यथा ते ३-४ वर्षे घरी बसून होते.”

Battle of Galwan Teaser: चाहत्यांसाठी खास भेट, Salman Khanच्या ‘बॅटल ऑफ गलवान’चा टीझर रिलीज, पाहायला मिळणार जिद्द आणि शौर्याची कथा

कुमार मंगत पाठक म्हणाले, “अक्षय खन्ना त्याच्या यशाने भारावून गेला आहे. तो म्हणाला की माझ्यामुळे धुरंधर चांगले काम करत आहे. मी त्याला सांगितले की धुरंधरच्या बाजूने अनेक घटक काम करत आहेत. त्याने हे लक्षात ठेवले पाहिजे की ‘दृश्यम ३’ मध्ये अजय देवगण मुख्य भूमिकेत आहे, ‘छावा’ मध्ये विकी कौशल मुख्य भूमिकेत आहे आणि रणवीर सिंग ‘धुरंधर’ मध्ये मुख्य भूमिकेत आहे. जरी तो आज एकटा चित्रपट बनवला तरी तो भारतात ५० कोटी रुपयेही कमवू शकणार नाही.” ‘दृश्यम ३’ चे निर्माते म्हणाले, “अक्षय खन्ना विचार करतो की तो सुपरस्टार झाला आहे. जर तसे असेल तर स्टुडिओमध्ये जा आणि सुपरस्टार बजेटचा चित्रपट बनवण्याचा प्रयत्न करा. त्या चित्रपटाला कोण हिरवा कंदील दाखवतो हे पाहणे बाकी आहे. काही कलाकार मल्टीस्टारर चित्रपट करतात आणि ते हिट झाल्यानंतर त्यांना वाटते की ते सुपरस्टार झाले आहेत.”

colors marathi Serial : दिव्य आवर्तन योगाने नशिबाचं चक्र फिरणार … जगदंबा, महिपती -शिवाच्या आयुष्याला नवं वळण मिळणार!

‘दृश्यम ३’ चित्रपटाचे निर्माते पुढे म्हणाले, “अक्षय खन्नाने अलिबाग येथील त्याच्या फार्महाऊसवर स्क्रिप्ट ऐकली आणि त्याला ती खूप आवडली. तो म्हणाला की हा ५०० कोटी रुपयांचा चित्रपट आहे आणि त्याने यापूर्वी कधीही अशी स्क्रिप्ट ऐकली नव्हती. त्याने चित्रपटाचे दिग्दर्शक अभिषेक पाठक यांना मिठी मारली. त्यानंतर फी अंतिम करण्यात आली आणि त्याने करारावर स्वाक्षरी केली. त्याच्या कॉस्च्युम डिझायनरला आधीच पैसे देण्यात आले होते, परंतु १० दिवसांपूर्वी त्याने काम करण्यास नकार दिला. पण आता तो चित्रपटात आहे की नाही हे महत्त्वाचे नाही. त्याच्या जागी जयदीप अहलावतला अंतिम करण्यात आले आहे. देवाच्या कृपेने, आम्हाला अक्षय खन्नापेक्षा चांगला अभिनेता सापडला आहे, परंतु त्याच्या वृत्तीमुळे नुकसान झाले आहे.”

Web Title: Drishyam 3 makers to take legal action against akshaye khanna

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 27, 2025 | 05:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

महाराष्ट्रात पुन्हा भाषा वाद पेटला! “मराठी भाषेची सक्ती माझ्यावर करू नका..” , भाषा सक्ती वादावर स्पष्टच बोललं सुनील शेट्टी
1

महाराष्ट्रात पुन्हा भाषा वाद पेटला! “मराठी भाषेची सक्ती माझ्यावर करू नका..” , भाषा सक्ती वादावर स्पष्टच बोललं सुनील शेट्टी

प्रिया कपूरने ३०,००० कोटी रुपयांची मालमत्ता केली हडप? Rani Kapur चा आरोप, दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल
2

प्रिया कपूरने ३०,००० कोटी रुपयांची मालमत्ता केली हडप? Rani Kapur चा आरोप, दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल

‘कौन है ये अंकल…’ , Shahrukh Khan चा हा अपमान की कौतुक? चाहत्यांनी व्यक्त केला संताप
3

‘कौन है ये अंकल…’ , Shahrukh Khan चा हा अपमान की कौतुक? चाहत्यांनी व्यक्त केला संताप

Dhurandhar 2: रणवीर सिंहच्या चित्रपटात Vicky Kaushalची धमाकेदार एन्ट्री, साकारणार महत्त्वाची भूमिका
4

Dhurandhar 2: रणवीर सिंहच्या चित्रपटात Vicky Kaushalची धमाकेदार एन्ट्री, साकारणार महत्त्वाची भूमिका

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

Jan 21, 2026 | 11:36 PM
World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

Jan 21, 2026 | 11:23 PM
ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

Jan 21, 2026 | 10:09 PM
‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

Jan 21, 2026 | 09:50 PM
West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

Jan 21, 2026 | 09:50 PM
IND vs NZ 1st T20I : अभिषेक शर्माने रचला विक्रम! T20 मध्ये ‘हा’ भीम पराक्रम करणारा जगातील ठरला पहिलाच फलंदाज

IND vs NZ 1st T20I : अभिषेक शर्माने रचला विक्रम! T20 मध्ये ‘हा’ भीम पराक्रम करणारा जगातील ठरला पहिलाच फलंदाज

Jan 21, 2026 | 09:44 PM
Maharashtra Politics: घटस्फोटानंतर पुन्हा थाटणार संसार? सत्तेसाठी ठाकरे-भाजप एकत्र येणार? वाचा सविस्तर…

Maharashtra Politics: घटस्फोटानंतर पुन्हा थाटणार संसार? सत्तेसाठी ठाकरे-भाजप एकत्र येणार? वाचा सविस्तर…

Jan 21, 2026 | 09:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM