”अनप्रोफेशनल आणि टॉक्सिक..”, Drishyam 3 चे मेकर्स अक्षय खन्नावर घेणार लीगल ॲक्शन, निर्माते म्हणाले…

बॉलिवूड अभिनेता अक्षय खन्ना गेल्या काही काळापासून त्याच्या “धुरंधर” या चित्रपटामुळे चर्चेत आहे. या चित्रपटात तो दरोडेखोर रेहमानची नकारात्मक भूमिका साकारत आहे, ज्याचे सर्वत्र कौतुक झाले आहे. दरम्यान, अक्षय खन्नाच्या नावावरून वाद निर्माण झाला आहे. अलीकडेच, त्याच्या फीसमुळे त्याने “दृश्यम ३” हा चित्रपट सोडल्याची बातमी समोर आली आहे. आता, एका मुलाखतीदरम्यान, “दृश्यम ३” चे निर्माते कुमार मंगत पाठक यांनी अक्षय खन्नाच्या मागण्यांबद्दल महत्त्वपूर्ण खुलासे केले आहेत आणि कायदेशीर कारवाई करण्याची धमकी दिली आहे.
“दृश्यम ३” चित्रपटाचे निर्माते कुमार मंगत पाठक यांनी अक्षय खन्नाला कायदेशीर नोटीस पाठवत असल्याची घोषणा केली आहे. त्यांनी असेही पुष्टी केली आहे की अभिनेता जयदीप अहलावतला चित्रपटात कास्ट करण्यात आले आहे. कुमार मंगत पाठक यांनी अक्षय खन्ना याच्याबद्दल आपला राग व्यक्त केला आहे. एका मुलाखतीत त्यांनी सांगितले की अक्षय खन्ना त्याच्या फीसमुळे “दृश्यम ३” मधून बाहेर पडला आहे. त्यांनी असेही सांगितले की खन्नासोबत एक करार झाला आहे आणि चर्चेनंतर त्याचे फीस अंतिम करण्यात आले आहे. त्यानंतर खन्नाने चित्रपटात विग घालण्याची मागणी केली. दिग्दर्शक अभिषेक पाठक यांनी खन्ना यांना सांगितले की हे व्यावहारिक नाही आणि “दृश्यम ३” च्या सातत्यतेला बाधा पोहोचवेल. खन्ना यांनी यापूर्वी “दृश्यम २” मध्ये विगशिवाय काम केले होते.
कुमार मंगत पाठक पुढे म्हणाले, “काही लोकांनी त्याला सल्ला दिला की तो विग घालून अधिक चांगला दिसेल, त्यानंतर त्याने पुन्हा विनंती करायला सुरुवात केली. अभिषेक पाठक अखेर सहमत झाला, परंतु अक्षय खन्ना म्हणाला की तो आता चित्रपटाचा भाग बनू इच्छित नाही.” कुमार मंगत पाठक म्हणाले, “जेव्हा अक्षय खन्ना कोणी नव्हता, तेव्हा त्यांच्यासोबत ‘सेक्शन ३७५’ हा चित्रपट बनवण्यात आला होता. तेव्हा अनेकांनी म्हटले होते की त्यांनी त्यांच्यासोबत काम करू नये. सेटवर त्यांची ऊर्जा विषारी आहे. ज्या चित्रपटाने त्यांना ओळख दिली तो ‘सेक्शन ३७५’ होता, त्यानंतर त्यांना ‘दृश्यम २’ ऑफर करण्यात आली. या चित्रपटानंतर त्यांना अनेक चित्रपटांसाठी संपर्क साधण्यात आला, अन्यथा ते ३-४ वर्षे घरी बसून होते.”
कुमार मंगत पाठक म्हणाले, “अक्षय खन्ना त्याच्या यशाने भारावून गेला आहे. तो म्हणाला की माझ्यामुळे धुरंधर चांगले काम करत आहे. मी त्याला सांगितले की धुरंधरच्या बाजूने अनेक घटक काम करत आहेत. त्याने हे लक्षात ठेवले पाहिजे की ‘दृश्यम ३’ मध्ये अजय देवगण मुख्य भूमिकेत आहे, ‘छावा’ मध्ये विकी कौशल मुख्य भूमिकेत आहे आणि रणवीर सिंग ‘धुरंधर’ मध्ये मुख्य भूमिकेत आहे. जरी तो आज एकटा चित्रपट बनवला तरी तो भारतात ५० कोटी रुपयेही कमवू शकणार नाही.” ‘दृश्यम ३’ चे निर्माते म्हणाले, “अक्षय खन्ना विचार करतो की तो सुपरस्टार झाला आहे. जर तसे असेल तर स्टुडिओमध्ये जा आणि सुपरस्टार बजेटचा चित्रपट बनवण्याचा प्रयत्न करा. त्या चित्रपटाला कोण हिरवा कंदील दाखवतो हे पाहणे बाकी आहे. काही कलाकार मल्टीस्टारर चित्रपट करतात आणि ते हिट झाल्यानंतर त्यांना वाटते की ते सुपरस्टार झाले आहेत.”
‘दृश्यम ३’ चित्रपटाचे निर्माते पुढे म्हणाले, “अक्षय खन्नाने अलिबाग येथील त्याच्या फार्महाऊसवर स्क्रिप्ट ऐकली आणि त्याला ती खूप आवडली. तो म्हणाला की हा ५०० कोटी रुपयांचा चित्रपट आहे आणि त्याने यापूर्वी कधीही अशी स्क्रिप्ट ऐकली नव्हती. त्याने चित्रपटाचे दिग्दर्शक अभिषेक पाठक यांना मिठी मारली. त्यानंतर फी अंतिम करण्यात आली आणि त्याने करारावर स्वाक्षरी केली. त्याच्या कॉस्च्युम डिझायनरला आधीच पैसे देण्यात आले होते, परंतु १० दिवसांपूर्वी त्याने काम करण्यास नकार दिला. पण आता तो चित्रपटात आहे की नाही हे महत्त्वाचे नाही. त्याच्या जागी जयदीप अहलावतला अंतिम करण्यात आले आहे. देवाच्या कृपेने, आम्हाला अक्षय खन्नापेक्षा चांगला अभिनेता सापडला आहे, परंतु त्याच्या वृत्तीमुळे नुकसान झाले आहे.”