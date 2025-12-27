जून 2026 पर्यंत Nissan Tekton होऊ शकते लाँच! डिझाइन मस्क्युलर आणि फीचर्स एकदम किलर

Nissan Tekton रेनॉल्ट डस्टरसोबत शेअर केलेल्या CMF-B प्लॅटफॉर्मवर आधारित असणार आहे. कंपनी फेब्रुवारी 2026 मध्ये ही कार सादर करेल आणि जून 2026 पर्यंत ती लाँच होण्याची शक्यता आहे. सध्या, निसानने फक्त टेकटनचे टीझर रिलीज केले आहेत. ज्यामुळे आपल्याला या कारबद्दल बरीच माहिती मिळाली आहे. निसान टेकटनमध्ये कोणते खास फीचर्स असू शकतात त्याबद्दल जाणून घेऊयात.
निसान टेकटनचे डिझाइन मस्क्युलर आणि प्रीमियम असेल. याच्या पुढच्या बाजूला कनेक्टेड एलईडी डीआरएलसह एलईडी हेडलॅम्प असतील. तसेच बोनेटमध्ये टेकटन ब्रँडिंगने जोडलेल्या प्रमुख लाइन असतील.
मागील बाजूला कनेक्टेड एलईडी टेललाइट सेटअप देखील असेल, ज्याच्या टेलगेटवर टेकटन बॅजिंग असेल. तसेच डिझाइनची प्रेरणा निसानच्या फ्लॅगशिप पेट्रोल एसयूव्हीवरून घेतली आहे.
निसान टेकटन पेट्रोल इंजिन पर्यायांसह ऑफर केले जाण्याची अपेक्षा आहे. यामध्ये 1.3-लिटर टर्बो-पेट्रोल इंजिन आणि 1.0-लिटर टर्बो-पेट्रोल इंजिन समाविष्ट असू शकते. सध्या, स्ट्राँग-हायब्रिडबद्दल कोणतीही अधिकृत पुष्टी नाही, परंतु रेनॉल्ट डस्टरच्या स्ट्राँग-हायब्रिड आवृत्तीनंतर, भविष्यात हा पर्याय टेकटनमध्ये देखील उपलब्ध होऊ शकतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारात, डस्टर 1.6-लिटर स्ट्राँग-हायब्रिड इंजिन (149 एचपी) सह ऑफर केली जाते.
Nissan ने अद्याप Tekton च्या इंटिरिअरची अधिकृत झलक दाखवलेली नसली, तरी या SUV मध्ये आकर्षक थ्री-टोन डॅशबोर्ड देण्यात येण्याची शक्यता आहे. यामध्ये डिजिटल ड्रायव्हर डिस्प्ले, टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टीम, वायरलेस Apple CarPlay आणि Android Auto, वायरलेस फोन चार्जर, फ्रंट सीट व्हेंटिलेशन तसेच सनरूफसारखी आधुनिक फीचर्स मिळू शकतात.
सेफ्टीच्या बाबतीतही Tekton मजबूत पॅकेजसह येण्याची अपेक्षा आहे. यामध्ये स्टँडर्ड 6 एअरबॅग्स, ABS सोबत EBD, 360-डिग्री कॅमेरा, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटर, ऑटो होल्डसह इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आणि TPMS (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टीम) यासारखे सेफ्टी फीचर्स देण्यात येऊ शकतात.
Nissan Tekton सध्या 5-सीटर SUV म्हणूनच लाँच करण्यात येणार आहे. मात्र, कंपनीने 2027 मध्ये याचा 7-सीटर ऑप्शन सादर केला जाईल, याबाबत पुष्टी केली जाईल. विशेष म्हणजे, हा 7-सीटर Tekton चा एक्सटेंडेड व्हर्जन नसेल, तर Renault Boreal / Bigster प्लॅटफॉर्मवर आधारित एक स्वतंत्र मॉडेल असेल.
Nissan Tekton ची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 11 लाख ते 19 लाखांच्या दरम्यान असण्याची शक्यता आहे. भारतीय बाजारात याची थेट स्पर्धा Hyundai Creta, Maruti Suzuki Victoris, Tata Sierra, Maruti Suzuki Grand Vitara, Toyota Hyryder, Skoda Kushaq, Volkswagen Taigun आणि MG Astor यांसारख्या SUV मॉडेल्सशी होईल.