धुरंधरच्या नशेत पाकिस्तान झालं वेडं, व्हायरल गाण्यावर लाहोरच्या पोलीस अधिकाऱ्याने केला डान्स; Video Viral

Viral Video : माथ्यावर टिळक अन् काळी शाल घेत पाकिस्तानच्या महिला पोलीस अधिकाऱ्याने F9LA गाण्यावर केला डान्स. याचा व्हिडिओ आता जोरदार व्हायरल होत असून दृश्ये पाहून पाकिस्तानसह भारतीय युजर्सही अवाक् झाले आहेत.

Updated On: Dec 27, 2025 | 03:06 PM
धुरंधरच्या नशेत पाकिस्तान झालं वेडं, व्हायरल गाण्यावर लाहोरच्या पोलीस अधिकाऱ्याने केला डान्स; Video Viral

(फोटो सौजन्य – X)

  • ‘धुरंधर’ चित्रपटातील F9LA गाणं सोशल मीडियावर जबरदस्त व्हायरल होत आहे.
  • पाकिस्तानमधील महिला पोलीस अधिकाऱ्याचा डान्स व्हिडिओ चर्चेत आला आहे.
  • अधिकाऱ्याची ओळख खरी की खोटी यावर युजर्समध्ये वाद सुरू आहे.
धुरंधर चित्रपटाची सध्या देशभर काय तर जगभर चर्चा सुरु आहे. अलीकडेच चित्रपटाने 1000 कोटींची कमाई पूर्ण केली. चित्रपटात पाकिस्तानमधील ल्यारी शहरावर आधारित एका भारतीय गुप्तहेराची कथा दाखवण्यात आली आहे. चित्रपटात रणवीर सिंग, अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल असे अनेक मोठे कलाकार सामील आहेत. अशातच चित्रपटातील अक्षय खन्ना याच्या एंट्रीवर वाजणारे “F9LA” गाणं संपूर्ण इंटरनेटवर प्रचंड ट्रेडिंगवर आहे. या गाण्याने अक्षरशः युजर्सना वेड केलं असून अनेकांनी यावर रील तयार करत सोशल मीडियावर त्याला पोस्ट केलं. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे यात फक्त भारतच नाही तर पाकिस्तानही सामील झाला आहे. अलीकडेच सोशल मीडियावर कराचीची एक महिला पोलीस अधिकारी व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे ज्यात ती “F9LA” गाण्यावर डान्स करताना दिसून आली. या व्हिडिओने क्षणार्धात अनेकांचे लक्ष वेधून घेतले आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. चला याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

अरे भावा जरा एक राईड दे रे! व्यक्तीच्या स्कुटरवर दिसली कुत्र्यांची रेलचेल,1 नाही 2 नाही तर तब्बल चार श्वान झाले स्वार;Video Viral

काय घडलं व्हिडिओत?

पाकिस्तानच्या महिला पोलीस अधिकाऱ्याने एक नाही तर अनेक व्हिडिओ अपलोड केले ज्यात ती अक्षय खन्नाची भूमिका, रेहमान द डकैतीचा रोल साकारत वाईब करताना दिसली. व्हिडिओमध्ये, ती अधिकारी धुरंधरच्या गाण्यावर तिच्या स्टाईलचा आनंद घेताना दिसली. तिने एका वीर शैलीत तिच्या खांद्यावर काळी शाल घातली आणि स्टाईलमध्ये पोज देऊ लागली. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये असा दावा केला आहे की, महिला पाकिस्तानच्या लाहोर येतील पोलीस अधिकारी आहे. ही महिला खरोखर पोलिस अधिकारी आहे की नाही हे सोशल मीडियावर स्पष्ट नाही. तथापि, एका कमेंटमध्ये असा दावा केला आहे की तिला गेल्या वर्षी पोलिस दलातून काढून टाकण्यात आले होते.

भावाच्या जुगाडाला सलाम! ना वीज, ना गॅस… विटांपासून तयार केला देसी हिटर, पाहून कुणाचाच विश्वास बसेना; Video Viral

हा व्हिडिओ @Theunk13 नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे.व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “एका व्हिडिओमध्ये तिने टिळक देखील लावला आहे” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “खोटे बोलणार नाही, हा पोलिसांचा गणवेश खूपच वाईट दिसतोय. आपण अजूनही हा वसाहतकालीन खली गणवेश का घालतो हे मला कळले नाही.” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “असा वाटते की, एक टिकटॉकर आहे जिने पोलीस अधिकाऱ्याचा गणवेश घातला आहे”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही. 

Published On: Dec 27, 2025 | 03:06 PM

Topics:  

