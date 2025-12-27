Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Salman Khan Birthday Salman Khan Could Have Had An Ipl Team Too But He Refused

Salman Khan Birthday : तर सलमान खानचीही IPL टीम असती; पण, दबंग हिरोने का दिला नकार? वाचा सविस्तर 

बॉलिवूड सुपरस्टार सलमान खान आज त्याचा ६० वा वाढदिवस साजरा करत असून त्याच्याबाबत एक गोष्ट समोर आली आहे. सलमान खानला आयपीएल संघ खरेदी करण्याबाबत ऑफर मिळाली होती.

Updated On: Dec 27, 2025 | 05:39 PM
Salman Khan Birthday: Salman Khan could have also owned an IPL team; but why did the 'Dabangg' hero refuse? Read in detail.

सलमान खान(फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

Salman Khan would have an IPL team : बॉलिवूड सुपरस्टार सलमान खान आज त्याचा ६० वा वाढदिवस साजरा करत आहे.  या वयात देखील त्याचा करिष्मा कायम असल्याचे दिसून येत आहे. त्याचे चित्रपट असोत किंवा बिग बॉसमध्ये त्याचे अँकरिंग असो, चाहते त्याच्यावर भरभरून प्रेम करताना दिसून येतात.पण, सलमान खानबाबत एल खास गोष्ट तुम्हाला माहिती आहे का? सलमान खानला देखील  आयपीएल टीमची ऑफर देण्यात आली होती, परंतु दबंग खानने नकार दिला? सलमानने अलीकडेच एका कार्यक्रमात याबाबत उघड केले  आहे. सलमानने सांगितले की, २००८ मध्ये तत्कालीन आयपीएल कमिशनर ललित मोदी यांच्याकडून त्याला आयपीएल टीमची ऑफर देण्यात आली होती. पण त्याने याला नकार दिला होता.

हेही वाचा : AUS vs ENG : “तो संघ सर्वोत्तम नव्हताच…” इंग्लंडविरुद्धची कसोटी ड्रॉ राखणाऱ्या भारतीय संघाबद्दल दिग्गज खेळाडू काय बोलून गेला

पण सलमानने नकार दिला.

ललित मोदींकडून बॉलीवूड स्टार्सना आयपीएल टीम खरेदी करण्याची संधी देण्यात आली होती, तेव्हा शाहरुख खान आणि शिल्पा शेट्टी यांनी ती स्वीकारली होती. शाहरुख खानने कोलकाता नाईट रायडर्स खरेदी केली आणि तो अजूनही त्याचा मालक असून शिल्पा शेट्टीने राजस्थान रॉयल्समध्ये आपला हिस्सा खरेदी केला होता. तर प्रीती झिंटाने पंजाब किंग्जमध्ये गुंतवणूक केली, पण सलमानने आयपीएल टीम खरेदी करण्यास नकार दिला. याबाबत बोलताना म्हणाला की, “त्यावेळी आयपीएलची ऑफर देण्यात आली होती, पण मी ती स्वीकारली नाही. मला त्याचा पश्चाताप देखील होत नाही, मी फक्त आनंदी आहे. आता मी आयपीएलसाठी खूप वयस्कर झालो आहे.”

सलमान खानच्या बोलण्याचा कल असा होता की, त्याचे वय आणि व्यस्त वेळापत्रक यामुळे तो आता आयपीएलसारख्या मोठ्या आणि दीर्घकालीन वचनबद्धतेसह संघाचे व्यवस्थापन करण्यास अक्षम आहे. सलमानने स्पष्टपणे सांगितले की त्याला या निर्णयाबद्दल कोणता देखील पश्चात्ताप नाही. सलमानने असे देखील सांगितले की, त्याला क्रिकेट आवडते, पण मालक म्हणून नाही तर एक चाहता म्हणून तो त्याकडे बघतो.

हेही वाचा : Vijay Hazare Trophy 2025 : लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये पठ्ठ्याने घडवला इतिहास! ध्रुव शौरीने लगावले सर्वाधिक लागोपाठ शतके

संघ खरेदी करण्याच्या बातम्या अनेक वेळा समोर

२००९ मध्ये एक बातमी समोर आली होती की, सलमान खान नवीन आयपीएल संघासाठी बोली लावू इच्छित आहे.  २०१२ मध्ये, डेक्कन चार्जर्स संघ विकला गेला होता तेव्हा त्याचे नाव देखील समोर आले होते, परंतु त्याने ट्विट करून ते स्पष्टपणे फेटाळून लावले होते. कधीकधी अशा देखील अफवा पासरवण्यात आल्या होत्या की, त्याने शाहरुख खानशी शत्रुत्वामुळे ही डिल स्वीकारली नाही. परंतु त्यात काही तथ्य नाही.

Web Title: Salman khan birthday salman khan could have had an ipl team too but he refused

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 27, 2025 | 05:39 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Salman Khan Delhi High Court Notice: सलमान खान अडचणीत? दिल्ली उच्च न्यायालयाने पाठवली नोटीस; नेमकं प्रकरण काय?
1

Salman Khan Delhi High Court Notice: सलमान खान अडचणीत? दिल्ली उच्च न्यायालयाने पाठवली नोटीस; नेमकं प्रकरण काय?

“Pushpa 3 मध्ये Salman Khanची एन्ट्री, Allu Arju च्या चित्रपटात काय असेल भाईजानचा रोल? वाचा सविस्तर
2

“Pushpa 3 मध्ये Salman Khanची एन्ट्री, Allu Arju च्या चित्रपटात काय असेल भाईजानचा रोल? वाचा सविस्तर

‘कथा वेगळी होती आणि चित्रपट वेगळाच बनला’, रश्मिका मंदानाने ‘सिकंदर’ बद्दल केला मोठा खुलासा; म्हणाली…
3

‘कथा वेगळी होती आणि चित्रपट वेगळाच बनला’, रश्मिका मंदानाने ‘सिकंदर’ बद्दल केला मोठा खुलासा; म्हणाली…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
O Romeo Cast Fees: ‘ओ रोमियो’मधील Shahid Kapoor पासून नाना पाटेकरांपर्यंत फीची चर्चा, कोणाला किती मानधन?

O Romeo Cast Fees: ‘ओ रोमियो’मधील Shahid Kapoor पासून नाना पाटेकरांपर्यंत फीची चर्चा, कोणाला किती मानधन?

Jan 22, 2026 | 08:58 AM
Chhatrapati Sambhajinagar: प्रेमसंबंध व पैशांच्या वादातून लॉजमध्ये 51 वर्षीय व्यक्तीने संपवलं आयुष्य; गुन्हा दाखल

Chhatrapati Sambhajinagar: प्रेमसंबंध व पैशांच्या वादातून लॉजमध्ये 51 वर्षीय व्यक्तीने संपवलं आयुष्य; गुन्हा दाखल

Jan 22, 2026 | 08:58 AM
सकाळी जोर लावून सुद्धा पोट व्यवस्थित स्वच्छ होत नाही? मग रात्री झोपण्याआधी करा ‘या’ बारीक दाण्यांचे सेवन, घाण पडून जाईल बाहेर

सकाळी जोर लावून सुद्धा पोट व्यवस्थित स्वच्छ होत नाही? मग रात्री झोपण्याआधी करा ‘या’ बारीक दाण्यांचे सेवन, घाण पडून जाईल बाहेर

Jan 22, 2026 | 08:53 AM
आता जावेद जाफरीने AR Rahman यांना दिली साथ, वाढत्या वादाबद्दल स्पष्टच म्हणाले; ‘जगाप्रमाणे इंडस्ट्रीही बदलली…’

आता जावेद जाफरीने AR Rahman यांना दिली साथ, वाढत्या वादाबद्दल स्पष्टच म्हणाले; ‘जगाप्रमाणे इंडस्ट्रीही बदलली…’

Jan 22, 2026 | 08:50 AM
Numberlogy: माघी गणेश जयंतीच्या दिवशी या मुलांकांच्या लोकांना मिळेल अमाप संपत्ती

Numberlogy: माघी गणेश जयंतीच्या दिवशी या मुलांकांच्या लोकांना मिळेल अमाप संपत्ती

Jan 22, 2026 | 08:46 AM
सांगली जिल्हा बँकेवर दरोडा टाकणारे दरोडेखोर अखेर सापडले; सव्वा तीन कोटींचा मारला होता डल्ला

सांगली जिल्हा बँकेवर दरोडा टाकणारे दरोडेखोर अखेर सापडले; सव्वा तीन कोटींचा मारला होता डल्ला

Jan 22, 2026 | 08:36 AM
Celebration of Life Day : धावपळीत जगणं विसरलात का? आजच्या दिवशी करा स्वतःशी मैत्री; वाचा ‘का’ आहे आजचा दिवस खास

Celebration of Life Day : धावपळीत जगणं विसरलात का? आजच्या दिवशी करा स्वतःशी मैत्री; वाचा ‘का’ आहे आजचा दिवस खास

Jan 22, 2026 | 08:35 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM