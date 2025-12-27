Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

लंडनच्या रस्त्यांवरही पान-गुटखा थुंकण्याचा घाणरेडा प्रकार; परदेशी महिला पत्रकाराच्या व्हिडिओने उडाली खळबळ

सोशल मीडियावर एक धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओतून लंडन सारख्या विकसित देशाचे धक्कादायक वास्तवर समोर आले आहे. यामध्ये लंडनच्या रस्त्यांवरील अस्वच्छता समोर आली आहे. हा व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत आहे.

Dec 27, 2025 | 02:29 PM
London Street Video

लंडनच्या रस्त्यांवरही पान-गुटखा थुकंण्याचा घाणरेडा प्रकार; परदेशी महिला पत्रकाराच्या व्हिडिओने उडाली खळबळ (फोटो सौजन्य: व्हिडिओ स्क्रीनशॉट)

  • लंडनच्या रस्त्यांवरही पान-गुटखा थुकंण्याचा घाणरेडा प्रकार
  • परदेशी महिला पत्रकाराने केल सत्य उघड
  • व्हायरल व्हिडिओमुळे सोशल मीडियावर खळबळ
Shocking Viral Video : सोशल मीडियावर रोज काही ना काही व्हायरल होत असते. घरी बसून तुम्हाला जगाच्या कानाकोपऱ्यातील गोष्टी सोशल मीडियामुळे काही वेळातच कळतात. सध्या परदेशातील एक धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. लंडनच्या रस्त्यांवर देखील पान-गुटखा खाऊन थुंकण्याचा घारणेरडा प्रकार समोर आला आहे. हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये एक लंडन महिला पत्रकार ब्रुक डेविस हे लंडनमधील अस्वच्छतेचा एक व्हिडिओ शेअर केला आहे.

या ३० मिनिटांच्या व्हिडिओमध्ये तिने लंजडनच्या काही भागातींल रस्त्यांचे दृश्य दाखवले आहे. फुटपाथवर, भितींवर पान-गुटख्याचे लाल डाग या व्हिडिओमध्ये दिसत आहे. या दृश्यांमुळे लंडनसारख्या विकसित देशामध्ये देखील अस्वच्छतेचा प्रश्न समोर आला आहे. या व्हिडिओने सोशल मीडियावर खळबळ उडाली असून अनेकांनी यावर संताप व्यक्त केला आहे. अनेकांनी याचा थेट आरोप भारतीयांवर, पाकिस्तानी आणि बांगलादेशी समुदायावर केला आहे. मात्र वास्तुस्थिती पाहता कोणत्याही निष्कर्षावर पोहोचणे योग्य नाही. व्हिडिओमध्ये माहिती सांगताना ही घाण नक्की कोणी केली हे ब्रक डेविसने सांगितलेले नाही. तिने केवळ काही समुदायाच्या लोकांनी हे केले असल्याचे म्हटले आहे. मात्र या व्हिडिओमुळे नेटकऱ्यांमध्ये युद्ध छिडले आहे. भारतीयांवर थेट आरोप केल्याने सर्वांनी संताप व्यक्त केला आहे.

थोडक्यात अनर्थ टळला! बंद लिफ्टच्या खड्ड्यामध्ये चिमुकलीचा तोल जाणार इतक्यात…; वॉचमॅन बनला देवदूत, Video Viral

व्हायरल व्हिडिओ

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया 

व्हायरल होत असलेला हा व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इन्स्टाग्रामवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळाले आहे. यावर भारतीयांवर झालेल्या आरोपांना भारतीयांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. एका भारतीयाने हे चुकीचे आहे आम्ही याचे समर्थन करत नाही असे म्हटले आहे, तर दुसऱ्या एका व्यक्तीने असे करणाऱ्यांविरोधात पोलिसांनी कारवाई केली पाहिजे असे म्हटले आहे. आणखी एकाने सगळ्याच्या घाणरेड्या प्रकारांमध्ये भारतीय सामील नसतात असे म्हटले आहे. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे.

अजब-गजब! जपानमधील अनोखं मंदिर जिथे लोक टक्कल पडू नये म्हणून केस अर्पण करतात

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Dec 27, 2025 | 02:21 PM

