‘तुझी शाळाच फोडून टाकील’ , शिक्षकाला भर वर्गात ‘धमकी’ ; चिमुकल्या विद्यार्थ्याचा तोरा पाहून नेटकरी म्हणाले…, Video Viral

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, एक शिक्षक चिमुकल्या विद्यार्थ्याला अभ्यासाबद्दल विचारत आहेत. बाळा, तरा अभ्यास कर, पुस्तक वाच असं सांगत आहेत. यावर चिमुरडा रडू लागला आहे. रडता रडता त्याने थेट शिक्षकांनाच धमकी दिली आहे. यामुळे शिक्षकही चकित झाले आहेत. रागात आणि रडत चिमुकल्याने म्हटले आहे की, जा… जास्त बोलायचं नाय.. नाहीतर शाळाचं फोडील तुझी असे म्हटलं आहे. विद्यार्थ्याचा हा स्वॅग पाहून शिक्षकांनाही हसू फुटले आहे. आसपासचे विद्यार्थीही हसू लागले आहे.
व्हायरल व्हिडिओ
Wholesome Kalesh b/w Student and Teacher (When the teacher asked the kid to study, he replied, “i will break your school!” and the whole class burst out laughing) pic.twitter.com/iJBhvibY8l — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) April 29, 2026
नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया
व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @gharkekalesh या अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला हजारो व्ह्यूज आणि लाईक्स मिळाले आहेत. अनेकांनी यावर मजेशीर कमेंट्स केल्या आहे. एका नेटकऱ्याने, पोराचा स्वॅग वेगळाय असे म्हटले आहे. तर दुसऱ्या एकाने हा पुढे जाऊ भाई होणार आहे असे म्हटले आहे. असा निरागस क्लेश रोज पाहायला मिळावा असे म्हटले आहे. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. चिमुरड्याने सर्वात प्रेमात
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.