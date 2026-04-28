  Dancer Kidnap Attempt During Live Event Video Viral News Marathi

ऑर्केस्ट्रात तुफान राडा! डान्सरला उचलून पळवण्याचा तरुणाचा प्रयत्न; भर कार्यक्रमात थरार, VIDEO VIRAL

या कार्यक्रमात डान्सर स्टेजवर थिरकत आहे. प्रेक्षक आजूबाजूला उभे राहून डान्सचा आनंद घेत आहे. मात्र तितक्यात असे काही घडते की पाहून लोक थक्क झाले आहे.

Updated On: Apr 28, 2026 | 05:45 PM
  • ऑर्केस्ट्रा बनली आखाडा
  • डान्स कराणाऱ्या तरुणीला पळवण्याचा प्रयत्न
  • दोन तरुणांमध्ये राडा
सोशल मीडियावर रोज हजारो व्हिडिओ व्हायरलहोत असतात कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. काही व्हिडिओ पाहून संताप येतो, तर काही व्हिडिओ पाहून रडावे का कळावे कळत नाही. सध्या एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. यावर लोकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. एका ऑर्केस्टामधून डान्सराल पळवण्याचा प्रयत्न तरुणाने केला आहे. हे पाहून अनेकजण हैराण झाले आहेत.



नेमकं काय घडलं?

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की गावाकडे ऑर्केस्ट्राचा कार्यक्रम सुरु आहे. रात्रीच्या वेळी रंगलेल्या या कार्यक्रमात डान्सर स्टेजवर थिरकत आहे. प्रेक्षक आजूबाजूला उभे राहून डान्सचा आनंद घेत आहे. मात्र तितक्यात असे काही घडते की पाहून लोक थक्क झाले आहे. अचानक एक तरुण गर्दीतून पुढे येत स्टेजवर जातो. यानंतर स्टेजवर जाऊन थेट तरुणीला उचलून घेतो. या प्रकारामुळे तरुणी घाबरे आणि भीतीपोटी रडू लागते. व्हिडिओमध्ये एक तरुण तिला सोडवण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे. या कृत्यामुळे आयोजकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. तरुणी जमिनीवर बसून ढसाढसा रडत आहे.

व्हायरल व्हिडिओ

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Sahjaan Khan (@sahjaan.khan.944)


नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया 

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इन्स्टाग्रामवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला हजारो लोकांनी पाहिले आणि लाईक केले आहे. अनेकांनी यावर संताप व्यक्त केला आहे. एका नेटकऱ्याने म्हटले आहे की, हे मनोरंजन नाही, छळ आहे. तर दुसऱ्याने अशा लोकांवर कायदेशीर कारवाई केली पाहिजे असे म्हटले आहे. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला असून तुफान व्हायरल होत आहे.



टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Apr 28, 2026 | 05:45 PM

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

"केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही," सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी 'एसआरएच'ला 181 रन्सची गरज

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली 'फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स' मोहीम

रायगडचा तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : "मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?" सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

