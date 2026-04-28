शिरूरचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी या घटनेचा व्हिडिओ आपल्या अधिकृत ‘X’ (पूर्वीचे ट्विटर) हँडलवर शेअर केला आणि राज्याच्या गृह विभागाकडे तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली. त्यांनी म्हटले की, हडपसरमधील ही घटना हे दर्शवते की, खाजगी वित्तीय संस्था आणि त्यांचे एजंट्स स्वतःला कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ समजू लागले आहेत.
संतापजनक! हडपसर, पुणे येथे एका व्यक्तीला भररस्त्यात बॅंकेचे वसूली एजंट घेरुन मारहाण करतात. रिझर्व्ह बँकेने स्पष्टपणे नमूद केले आहे की – १. वसुली एजंट कर्जदाराला केवळ सकाळी ७:०० ते संध्याकाळी ७:०० या वेळेतच फोन करू शकतात किंवा भेटू शकतात. २. एजंटांनी कोणत्याही परिस्थितीत… pic.twitter.com/EpFb21DnNe — Dr.Amol Kolhe (@kolhe_amol) April 28, 2026
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) मार्गदर्शक तत्त्वांचा संदर्भ देत खासदार कोल्हे यांनी स्पष्ट केले की, वसुली एजंट्सना कर्जदाराशी केवळ सकाळी ७:०० ते सायंकाळी ७:०० या वेळेतच संपर्क साधण्याची परवानगी आहे. त्यांनी ठामपणे सांगितले, “कोणत्याही परिस्थितीत कर्जदाराचा शारीरिक किंवा मानसिक छळ करणे, अथवा त्याचा अपमान करणे कदापिही मान्य नाही; असे करणे हा एक गंभीर आणि शिक्षेस पात्र असलेला गुन्हा आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, बँका ‘गुंडांचा’ वापर करून कर्जाची वसुली करू शकत नाहीत.” कोल्हे यांनी पुढे निदर्शनास आणून दिले की, नियमांनुसार, वसुलीच्या उद्देशाने येणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीकडे अधिकृत ओळखपत्र आणि बँकेचे अधिकृत पत्र असणे अनिवार्य आहे. या विशिष्ट घटनेमध्ये, एजंट्सनी केवळ शारीरिक हल्लाच केला नाही, तर त्या जोडप्याची सार्वजनिकरित्या बदनामीही केली.
अमोल कोल्हे यांनी मागणी केली आहे की, या प्रकरणात केवळ एजंट्सना अटक करणे पुरेसे नाही; तर या ‘गुंडांना’ कामावर ठेवणाऱ्या संबंधित बँकेवर किंवा खाजगी वित्त कंपनीवरही कठोर कारवाई झाली पाहिजे. त्यांनी असा इशारा दिला की, जर कोणत्याही बँकेच्या एजंटने कायद्याचे उल्लंघन केले, तर अशा कृत्यांची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित बँकेवरच राहील. सध्या, पुणे पोलीस व्हिडिओ फुटेजच्या आधारे आरोपींची ओळख पटवण्याच्या कामात व्यस्त आहेत. या घटनेने पुन्हा एकदा अशा हजारो कर्जदारांच्या भीतीला उजाळा दिला आहे, जे आर्थिक अडचणींमुळे अनेकदा या वसुली एजंट्सच्या गैरवर्तनाचे बळी ठरतात.
