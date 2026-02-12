SUV बॉनेटवर टांगून ड्रायव्हरने व्यक्तीला फरफटत नेलं, भयाण दृश्ये पाहून युजर्स झाले अवाक्; बेंगळुरीतील घटनेचा Video Viral

प्रेमाची किंमत पैशाने… नवऱ्याने 12 हजारांच गिफ्ट घेऊन दिलं नाही म्हणून पत्नीला अश्रू अनावर; Video Viral
काय घडलं व्हिडिओत?
बेंगळुरूच्या ओल्ड एअरपोर्ट रोडवर झालेल्या एका रोड रेज घटनेने सर्वांनाच धक्का बसला आहे. एका व्यक्तीला एसयूव्हीच्या हुडवर लटकताना पाहिले तर कारचा चालक वेगाने पळून गेला. ही घटना बुधवारी दुपारी १२:४५ च्या सुमारास घडली. ही संपूर्ण घटना एका मोबाईल व्हिडिओमध्ये कैद झाली असून याचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे.
प्रत्यक्षदर्शींच्या मते, KA03NN4501 क्रमांकाची मारुती सुझुकी XL6 वेगाने येत होती, तिच्या बोनेटवर एक माणूस लटकत होता. व्हिडिओमध्ये पीडित व्यक्ती ओरडत आणि ड्रायव्हरला थांबण्याची विनंती करत असल्याचे दिसून आले आहे, परंतु ड्रायव्हरने त्याकडे दुर्लक्ष केले आणि आणखी वेग वाढवला. रस्त्यावरील इतर वाहनचालकांचेही जीव धोक्यात आले होते, कारण वेगाने जाणारी कार जवळजवळ इतर वाहनांशी आदळत होती.
Shocking visuals from Bengaluru! 🤯 A man clung desperately to a car’s bonnet post minor crash. Auto driver allegedly stood blocking the vehicle, so car driver started moving. FIR filed, car driver arrested.
pic.twitter.com/SyBDPQuimg — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) February 11, 2026
माणूस की आयरन मॅन? 45 वर्षांपासून तोंडात 150 टोकदार पिना ठेवून जगतोय, खातानाही बाहेर काढत नाही; Video Viral
पोलिसांच्या मते, ही घटना रस्त्याच्या एका किरकोळ धडकेने सुरू झाली. वृत्तानुसार, एसयूव्ही चालकाने एका ऑटोरिक्षाला स्पर्श केला, ज्यामुळे दोघांमध्ये वाद झाला. वादानंतर, कार चालकाने त्याची कार पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा ऑटोरिक्षा चालक संतापला आणि त्याने चालकाच्या गाडीसमोर जाऊन गाडीला रोखण्याचा प्रयत्न केला पण यावेळी चालकाने वेग वाढवला ज्यामुळे ऑटोरिक्षा ड्रायव्हर बोनेटवरच अडकला. या घटनेचा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करत आरोपी कार चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. चालकाला अटक करण्यात आली आहे आणि त्याचे वाहन जप्त करण्यात आले आहे.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.