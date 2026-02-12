Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
SUV बॉनेटवर टांगून ड्रायव्हरने व्यक्तीला फरफटत नेलं, भयाण दृश्ये पाहून युजर्स झाले अवाक्; बेंगळुरीतील घटनेचा Video Viral

Omg Video : शुल्लक वादावरून कारचालकाने व्यक्तीला बॉनेटवर चढवत फरफटत नेलं. या धक्कादायक घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होत असून यातील दृश्यांनी सर्वांच्याच पायाखालची जमीन हादरवली आहे.

Updated On: Feb 12, 2026 | 09:06 AM
SUV बॉनेटवर टांगून ड्रायव्हरने व्यक्तीला फरफटत नेलं, भयाण दृश्ये पाहून युजर्स झाले अवाक्; बेंगळुरीतील घटनेचा Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

  • बेंगळुरूच्या ओल्ड एअरपोर्ट रोडवर किरकोळ धडकेनंतर वाद झाला.
  • कारचालकाने एका व्यक्तीला गाडीच्या बोनेटवर अडकलेल्या अवस्थेत वेगाने गाडी चालवली.
  • घटनेचा व्हिडिओ समोर येताच पोलिसांनी चालकावर कारवाई केली आहे.
सोशल मिडियावर नेहमीच अनेक धक्कादायक व्हिडिओज व्हायरल होत असतात. इथे कधी हसवणारे मजेदार व्हिडिओ शेअर केले जातात तर कधी आपघाताचे भिषण दृश्य शेअर होतात. आता मात्र इंटरनेटवर एक धक्कादायक आणि सर्वांच्याच तोंडचं पाणी पळवणारी घटना शेअर करण्यात आली आहे ज्यातील दृश्ये पाहूनच लोकांना धडकी भरली. घटना बेंगळूरीची असून इथे एका कारचालाकाने व्यक्तीला आपल्या गाडीच्या बोनेटवर झोपवून फरफटत पुढे ओढत नेलं. या घटनेचे संपूर्ण फुटेज आता सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आले असून याचा व्हिडिओ इंटरनेटवर आता चांगलाच व्हायरल होत आहे. चला व्हिडिओत नक्की काय घडलं ते सविस्तर जाणून घेऊया.

काय घडलं व्हिडिओत?

बेंगळुरूच्या ओल्ड एअरपोर्ट रोडवर झालेल्या एका रोड रेज घटनेने सर्वांनाच धक्का बसला आहे. एका व्यक्तीला एसयूव्हीच्या हुडवर लटकताना पाहिले तर कारचा चालक वेगाने पळून गेला. ही घटना बुधवारी दुपारी १२:४५ च्या सुमारास घडली. ही संपूर्ण घटना एका मोबाईल व्हिडिओमध्ये कैद झाली असून याचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे.

प्रत्यक्षदर्शींच्या मते, KA03NN4501 क्रमांकाची मारुती सुझुकी XL6 वेगाने येत होती, तिच्या बोनेटवर एक माणूस लटकत होता. व्हिडिओमध्ये पीडित व्यक्ती ओरडत आणि ड्रायव्हरला थांबण्याची विनंती करत असल्याचे दिसून आले आहे, परंतु ड्रायव्हरने त्याकडे दुर्लक्ष केले आणि आणखी वेग वाढवला. रस्त्यावरील इतर वाहनचालकांचेही जीव धोक्यात आले होते, कारण वेगाने जाणारी कार जवळजवळ इतर वाहनांशी आदळत होती.

पोलिसांच्या मते, ही घटना रस्त्याच्या एका किरकोळ धडकेने सुरू झाली. वृत्तानुसार, एसयूव्ही चालकाने एका ऑटोरिक्षाला स्पर्श केला, ज्यामुळे दोघांमध्ये वाद झाला. वादानंतर, कार चालकाने त्याची कार पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा ऑटोरिक्षा चालक संतापला आणि त्याने चालकाच्या गाडीसमोर जाऊन गाडीला रोखण्याचा प्रयत्न केला पण यावेळी चालकाने वेग वाढवला ज्यामुळे ऑटोरिक्षा ड्रायव्हर बोनेटवरच अडकला. या घटनेचा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करत आरोपी कार चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. चालकाला अटक करण्यात आली आहे आणि त्याचे वाहन जप्त करण्यात आले आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही. 

Published On: Feb 12, 2026 | 09:06 AM

Feb 12, 2026 | 09:06 AM
