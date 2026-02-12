Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
तुर्की संसदेत भयंकर गोंधळ! लाथा-बुक्क्यांसह नेत्यांमध्ये झाली हाणामारी, पण नक्की घडलं काय? Video Viral

तुर्कीच्या संसदेत मंत्रिमंडळ फेरबदलावरून सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षात तीव्र संघर्ष झाला. न्यायमंत्रीपदी अकिन गुर्लेक यांच्या नियुक्तीला विरोध करताना वादाचे रूपांतर थेट हाणामारीत झाले, ज्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.

Updated On: Feb 12, 2026 | 10:28 AM
  • इस्तंबूलचे मुख्य अभियोक्ता अकिन गुर्लेक यांची न्यायमंत्रीपदी नियुक्ती जाहीर होताच विरोधी पक्षाने संसदेत गदारोळ माजवला.
  • शाब्दिक वाद शारीरिक भांडणात रूपांतरित झाला आणि सर्वत्र एकच धुमाकूळ माजला.
  • घोषणाबाजी आणि धक्काबुक्कीनंतर काही खासदारांमध्ये हाणामारी झाली.
बुधवारी ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी तुर्कीच्या संसदेत कायदेकर्त्यांमध्ये गदारोळ माजला. अध्यक्ष रेसेप तय्यिप एर्दोगान यांच्या मंत्रिमंडळ फेरबदलावरून सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षात संघर्ष झाला. इस्तंबूलचे मुख्य अभियोक्ता अकिन गुर्लेक यांना देशाचे नवीन न्यायमंत्री म्हणून नियुक्त करण्याच्या निर्णयामुळे हा वाद निर्माण झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी या नियुक्तीला जोरदार विरोध केला, ज्यामुळे संसदेत वादविवाद झाले आणि अखेर पुढे जाऊन त्याचे शारीरिक हिंसाचारात रुपांतर झाले. या घटनेचे फुटेज सध्या सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आले आहेत जे वेगाने व्हायरल होत आहे.

समोर आलेल्या माहितीनुसार, जेव्हा अकिन गुर्लेक न्यायमंत्री म्हणून शपथ घेणार होते, तेव्हा विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी संसदेच्या मजल्यावर निदर्शने सुरू केली. सत्ताधारी पक्षाचे खासदारही गर्दीत सामील झाले आणि घोषणाबाजी सुरू झाली. लवकरच धक्काबुक्की सुरू झाली, काही खासदार एकमेकांना लाथाबुक्क्यांनी हाणताना दिसून आले. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना हस्तक्षेप करण्यासाठी संघर्ष करावा लागला, ज्यामुळे संसदेचे कामकाज बराच काळ विस्कळीत झाले.

तुर्कीचा मुख्य विरोधी पक्ष, रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी (CHP) ने अकिन गुर्लेक यांच्या नियुक्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. इस्तंबूलचे मुख्य अभियोक्ता म्हणून काम करताना गुर्लेक यांनी CHP नेत्यांविरुद्ध अनेक राजकीयदृष्ट्या प्रेरित खटले चालवले असा आरोप विरोधी पक्षाचा आहे. तथापि, एर्दोगान सरकारने हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. तुर्कीची न्यायव्यवस्था स्वतंत्र आहे आणि ती राजकीय दबावाशिवाय काम करते असे सरकारचे म्हणणे आहे.

गोंधळ असूनही, सत्ताधारी पक्षाच्या पाठिंब्याने अकिन गुर्लेक यांनी न्यायमंत्री म्हणून शपथ घेतली. मंत्रिमंडळाच्या फेरबदलात, एरझुरम प्रांताचे माजी गव्हर्नर मुस्तफा सिफ्तसी यांना नवीन गृहमंत्री म्हणून नियुक्त करण्यात आले. तुर्कीमधील राजकीय वातावरण आधीच तणावपूर्ण असताना हा फेरबदल झाला आहे. इस्तंबूलचे महापौर आणि एर्दोगान यांचे मुख्य राजकीय प्रतिस्पर्धी एकरेम इमामोग्लू यांच्यासह अनेक प्रमुख विरोधी नेत्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले आहे. संसदेतील गोंधळ तुर्की राजकारणातील वाढत्या संघर्षाला अधोरेखित करतो.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही. 

Published On: Feb 12, 2026 | 10:28 AM

