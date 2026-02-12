तुर्की संसदेत भयंकर गोंधळ! लाथा-बुक्क्यांसह नेत्यांमध्ये झाली हाणामारी, पण नक्की घडलं काय? Video Viral

SUV बॉनेटवर टांगून ड्रायव्हरने व्यक्तीला फरफटत नेलं, भयाण दृश्ये पाहून युजर्स झाले अवाक्; बेंगळुरीतील घटनेचा Video Viral
समोर आलेल्या माहितीनुसार, जेव्हा अकिन गुर्लेक न्यायमंत्री म्हणून शपथ घेणार होते, तेव्हा विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी संसदेच्या मजल्यावर निदर्शने सुरू केली. सत्ताधारी पक्षाचे खासदारही गर्दीत सामील झाले आणि घोषणाबाजी सुरू झाली. लवकरच धक्काबुक्की सुरू झाली, काही खासदार एकमेकांना लाथाबुक्क्यांनी हाणताना दिसून आले. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना हस्तक्षेप करण्यासाठी संघर्ष करावा लागला, ज्यामुळे संसदेचे कामकाज बराच काळ विस्कळीत झाले.
तुर्कीचा मुख्य विरोधी पक्ष, रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी (CHP) ने अकिन गुर्लेक यांच्या नियुक्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. इस्तंबूलचे मुख्य अभियोक्ता म्हणून काम करताना गुर्लेक यांनी CHP नेत्यांविरुद्ध अनेक राजकीयदृष्ट्या प्रेरित खटले चालवले असा आरोप विरोधी पक्षाचा आहे. तथापि, एर्दोगान सरकारने हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. तुर्कीची न्यायव्यवस्था स्वतंत्र आहे आणि ती राजकीय दबावाशिवाय काम करते असे सरकारचे म्हणणे आहे.
Turkish parliamentarians come to blows over the appointment of Akin Gurlek as the country’s new justice minister pic.twitter.com/ghCR4zP3YM — Yeshi Seli (@YeshiSeli) February 11, 2026
गोंधळ असूनही, सत्ताधारी पक्षाच्या पाठिंब्याने अकिन गुर्लेक यांनी न्यायमंत्री म्हणून शपथ घेतली. मंत्रिमंडळाच्या फेरबदलात, एरझुरम प्रांताचे माजी गव्हर्नर मुस्तफा सिफ्तसी यांना नवीन गृहमंत्री म्हणून नियुक्त करण्यात आले. तुर्कीमधील राजकीय वातावरण आधीच तणावपूर्ण असताना हा फेरबदल झाला आहे. इस्तंबूलचे महापौर आणि एर्दोगान यांचे मुख्य राजकीय प्रतिस्पर्धी एकरेम इमामोग्लू यांच्यासह अनेक प्रमुख विरोधी नेत्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले आहे. संसदेतील गोंधळ तुर्की राजकारणातील वाढत्या संघर्षाला अधोरेखित करतो.
