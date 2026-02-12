Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
निसर्गानेही साजरा केला ‘व्हॅलेन्टाईन्स डे’, नॉर्वेच्या आकाशात दिसलं एक अद्भुत दृश्य… पाहून युजर्स घायाळ; Video Viral

Heart Shape In The Sky : नॉर्वेजियन छायाचित्रकार क्रिस्टोफर वेंगेनने आपल्या कॅमेरात नॉर्वेच्या अरोरो येथील आकाशात दिसलेले सुंदर दृश्य टिपले आहे. यात आकाशात चमकत होत असलेली हृदयाची आकृती स्पष्ट दिसून येते.

Updated On: Feb 12, 2026 | 01:44 PM
निसर्गानेही साजरा केला 'व्हॅलेन्टाईन्स डे', नॉर्वेच्या आकाशात दिसलं एक अद्भुत दृश्य... पाहून युजर्स घायाळ; Video Viral

(फोटो सौजन्य: Instagram)

  • व्हॅलेन्टाईन वीकदरम्यान नॉर्वेमध्ये आकाशात हृदयाच्या आकाराचा नॉर्दर्न लाइट्स दिसला.
  • हे दृश्य एका छायाचित्रकाराने आपल्या कॅमेरात कैद केले आहे.
  • इंस्टाग्रामवर शेअर झालेल्या या दृश्याला युजर्सद्वारे मोठी पसंती मिळत आहे.
७ फ्रेब्रुवारी २०२६ पासून व्हॅलेन्टाईन्स वीकला सुरुवात झाली आहे. हा संपूर्ण आठवडा असतो प्रेमाचा… यात कपल्स आपल्या जोडीदाराला काही खास भेटवस्तू देऊन आपलं त्याच्याविषयी असणारं प्रेम व्यक्त करतात. प्रत्येकाची प्रेम सादर करण्याची पद्धत वेगळी असू शकते. अलिकडेच सोशल मिडियावर एक अनोखे दृश्य शेअर करण्यात आले आहे ज्यात आकाशात चमकत्या प्रकाशात एक सुंदर हार्ट दिसून आला जो प्रेमाची निशाणी म्हणून ओळखला जातो. हे दृश्य नॉर्वेच्या अरोरा येथे दिसले असून याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर चांगलाच व्हायरल होताना दिसून आला आहे. चला या दृश्यांविषयी सविस्तर चर्चा करुया.

तुर्की संसदेत भयंकर गोंधळ! लाथा-बुक्क्यांसह नेत्यांमध्ये झाली हाणामारी, पण नक्की घडलं काय? Video Viral

काय दिसलं व्हिडिओत?

नॉर्दर्न लाइट्स म्हणून ओळखला जाणारा अरोरा ही एक नैसर्गिक घटना आहे जी पृथ्वीच्या ध्रुवीय प्रदेशात सर्वात जास्त दिसून येते. या वर्षीच्या अरोराने जगभरातील लोकांचे लक्ष वेधून घेतले. हा हृदयाच्या आकाराचा अरोरा केवळ दुर्मिळच नव्हता तर अविश्वसनीयपणे हृदयस्पर्शी देखील होता. नॉर्वेजियन छायाचित्रकार क्रिस्टोफर वेंगेन यांनी हा खास क्षण आपल्या कॅमेरात टिपला. अनेक दिवसांच्या प्रतिक्षेनंतर आणि संयमाने हे दृश्य कॅमेरात कैद करण्यात आले होते.

इंस्टाग्रामवर @krisvang नावाच्या अकाऊंटवरून पोस्टला शेअर करण्यात आले असून याच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘ मला नेहमीच नॉर्दन लाइट्सचा आकार टिपायचा होता. मी पक्षी, चक्रीवादळ, कवटी किंवा असे काहीतरी कल्पना केली. ते काही वेळा जवळून गेले आहे, पण मला कधीच आकार पुरेसा स्पष्ट वाटला नाही, तो फक्त गोंधळलेला दिसत होता. गेल्या शुक्रवारी मला शेवटी काहीतरी मिळाले! कदाचित हृदय थोडे क्लिच असेल, पण मी तक्रार करत नाहीये’.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Kristoffer Vangen (@krisvang)

SUV बॉनेटवर टांगून ड्रायव्हरने व्यक्तीला फरफटत नेलं, भयाण दृश्ये पाहून युजर्स झाले अवाक्; बेंगळुरीतील घटनेचा Video Viral

फोटोग्राफरने सांगितल्याप्रमाणे त्याला काहीतरी वेगळे टिपायचे होते पण हवेचा वेग हळूहळू बदलत असतानाच त्याला वेगळेच दृश्य हाती लागले ज्याने संपूर्ण जगाला आपल्या प्रेमात पाडले. आकाशात तरंगून आलेले हे हृदयाच्या आकाराचे हे दृश्य पाहणे काही साधी गोष्ट नाही. अनेकांना हा तंत्रज्ञान नसून निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार असल्याचे वाटत आहे. यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना एका यूजरने लिहिले आहे की, “मी पाहिलेल्या सर्वात सुंदर नॉर्दर्न लाईट फोटोंपैकी हे एक आहे” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “ असे वाटत आहे जणू आकाश प्रेमाने भरलेले आहे” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “नेहमीच माहित आहे की तू कधीही तुमचे शॉट्स व्ह्यूजसाठी एआय करणार नाहीस, काय शॉट घेतला आहेस, एकदम कमाल”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही. 

Web Title: Nature celebrates valentine day too a mesmerizing phenomenon lights up norways sky netizens left spellbound video goes viral

Published On: Feb 12, 2026 | 01:43 PM

निसर्गानेही साजरा केला ‘व्हॅलेन्टाईन्स डे’, नॉर्वेच्या आकाशात दिसलं एक अद्भुत दृश्य… पाहून युजर्स घायाळ; Video Viral

निसर्गानेही साजरा केला ‘व्हॅलेन्टाईन्स डे’, नॉर्वेच्या आकाशात दिसलं एक अद्भुत दृश्य… पाहून युजर्स घायाळ; Video Viral

Feb 12, 2026 | 01:43 PM
