IIT मुंबईत लेक्चर सुरु असतानाच डोगेश भाईची रुबाबात एन्ट्री; VIDEO तुफान व्हायरल

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओ तुम्ही पाहू शकता एक वर्गात लेक्चर सुरु असाताना एक कुत्रा थेट आतमध्ये शिरला आहे. डोगेश भाईने केवळ रुबाबातच एन्ट्रीच केलेली नाही. तर थेट बँचवर जाऊन बसला आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये हास्याचा कल्लोळ उडाल आहे. सध्या याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. डोगेश भाई कोणालाही न घाबरता लेक्चरमध्ये येऊन बसले आहेत. हे पाहून विद्यार्थ्यांनी मोबाई काढून रेकॉर्डिंग सुरु केली आहे. क्लासरुममध्ये मोठा गोंधळ उडाल आहे.
व्हायरल व्हिडिओ
नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया
व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इन्स्टाग्रामवर @this__piyush या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओ आतापर्यंत हजारो लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळाले आहेत. अनेकांनी यावर मजेशीर कमेंट्स केल्या आहेत. एका नेटकऱ्याने डोगेश भाऊ तुमचे अॅडमिशन कसे झाले, माझे होत नाहीय असे म्हटले, तर दुसऱ्या एकाने डोगेश भाऊ तेवढे लेक्चर झाल्यावर नोट्स मिळतील का असे म्हटले आहे, तर तिसऱ्या एकाने डोगेश भाऊंना पण माहितीय फक्त भुंकल्याने घर नाही चालत असे म्हटले आहे. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनला आहे.
