The 50: आता हेच बघायचं बाकी होत! निक्की-अरबाजचं ब्रेकअप? नातं संपलं…, म्हणाली ‘मी त्याच्यासाठी माझ्या कुटुंबाला…’

प्रपोज करून दोन दिवसही झाले नाहीत अन् निक्की म्हणाली 'मी त्याच्यासाठी माझ्या कुटुंबाला...' अरबाजवर प्रेम करण्याचा पश्चाताप?

Updated On: Feb 18, 2026 | 04:06 PM
टीव्हीवरील सर्वात अनोखा आणि नाविन्यपूर्ण रिअॅलिटी शो, “द ५०”, १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रदर्शित झाला, ज्यामध्ये केवळ १० किंवा २० स्पर्धकच नव्हे तर टीव्ही उद्योग आणि सोशल मीडियातील ५० प्रसिद्ध व्यक्तींचा समावेश होता. या शोने त्याच्या शक्तिशाली रणनीती, स्पर्धा आणि अनपेक्षित ट्विस्टने प्रेक्षकांना मोहित केले आहे. स्पर्धकांमधील तीव्र नाट्यामुळे द ५० हा रिअॅलिटी शो लोकांचे लक्ष वेधून घेत आहे.

निक्की तांबोळी आणि अरबाज पटेल या शोमध्ये खूप लोकप्रिय जोडी आहे. याच शोमध्ये अरबाजने निक्कीला प्रपोज केले होते. या क्षणाचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता, परंतु आता निक्की तांबोळी आणि अरबाज पटेल यांच्यात जोरदार वाद झाला आहे, ज्यामुळे अभिनेत्रीला अश्रू अनावर झाले आहेत. निक्कीने असे काही म्हटले ज्यामुळे चाहते आश्चर्यचकित झाले.

‘द ५०’ च्या निर्मात्यांनी सोशल मीडियावर एक नवीन प्रोमो शेअर केला आहे, ज्यामध्ये निक्की तांबोळी आणि अरबाज पटेल यांच्यातील भांडण स्पष्टपणे दिसून येते. या प्रोमोमध्ये निक्की तांबोळी खूप रडताना दिसत आहे. रडताना निक्की म्हणते, “मी त्याच्यासाठी माझ्या कुटुंबाला दुखावले आणि आता तो मला दुखावत आहे.” महिला स्पर्धक निक्की तांबोळीला समजावून सांगते, “ठीक आहे. हे प्रत्येक जोडप्यामध्ये घडते.” निक्की तांबोळी तिचे डोके धरून रागाने म्हणते, “नाही,… हे आता खूप झाले आहे. मला खूप घाणेरडे वाटते.” निक्की तांबोळीचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे आणि लोक त्यावर प्रतिक्रिया देत आहेत.

एका वापरकर्त्याने निक्की तांबोलीला ट्रोल करत लिहिले, “तिला टीआरपी हवा आहे.” दुसऱ्या वापरकर्त्याने लिहिले, “ठीक आहे… शिवाय, वापरकर्त्यांनी यावर कमेंट केल्या आहेत तर काहींना निक्कीबद्दल वाईट वाटत आहे.

किरण राव यांना Chikungunya ची लागण, घरीच घेतायत उपचार, चाहत्यांना हेल्थ अपडेट देत काळजी घेण्याचे केले आवाहन

निक्की तांबोळीच्या वडिलांना निक्कीचे आणि अरबाज पटेलसोबतचे नाते मान्य नव्हते, परंतु निक्कीने अरबाजची निवड केली आणि तिच्या कुटुंबाच्या विरोधात गेली. तिच्या कुटुंबाच्या चिंतांकडे दुर्लक्ष करून, अभिनेत्रीने अरबाजसोबत लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहण्याचा निर्णय घेतला. आज, निक्की आणि अरबाज एकत्र राहतात. ते पहिल्यांदा बिग बॉस मराठी ४ मध्ये एकत्र दिसले, ज्यामुळे त्यांच्या प्रेमाची सुरूवात झाली. द ५० हा त्यांचा दुसरा रिअॅलिटी शो आहे जो एकत्र आहे.

‘लक्ष्मी निवास’ मध्ये महाशिवरात्रीच्या पूजेत निलांबरीचा कट; सिद्धूचा थरारक सामना, जान्हवीची धक्कादायक एन्ट्री!

