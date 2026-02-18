10 महिन्यांच्या चिमुकलीने सर्वात कमी वयात केले ऑर्गन डोनेट, रस्ते अपघातात जीव गेला... आता अनेकांना देणार जीवनदान

17 हजार रुद्राक्ष आणि 500 शिवलिंगांनी वाळूत साकारला महादेव, अद्भुत दृश्य पाहून युजर्सही भारावले; Video Viral
काय घडलं व्हिडिओत?
ट्टणम-टिट्टा जिल्ह्यातील एलिन शेरीन अब्राहम हिचा रस्ते अपघातात मृत्यू झाला. एलिनचे वय फक्त १० महिने होते, पण यातही पालकांनी तिच्या मृत्यूनंतर एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला. त्यांचे मौल्यवान मूल गमावल्यानंतरही, एलिनच्या पालकांनी तिचे अवयव दान करण्याचा निर्णय घेतला. आपली मुलगी जगाचा निरोप घेऊन निघून गेली पण तिच्या अवयवांमुळे इतरांचा जीव वाचवला जाऊ शकतो या विचारधरणीने पालकांनी घेतलेल्या या निर्णयाचा आता सर्वजण खूप काैतुक करत आहे. खरंतर असा निर्णय घेण्यासाठी धाडस असायला लागते.
एलिनची किडनी, लिव्हर आणि हृदयाच्या झडपांचे दान करण्यात आले. हे अवयव आता इतर गरजू व्यक्तींना लावले जातील. एलिनच्या दोन किडन्या तिरुवनंतपुरममधील एका दहा वर्षांच्या मुलाला लावले जाणार आहेत. तर एलिनचे लिव्हर कोची येथील सहा महिन्यांच्या ध्रिया या मुलीला लावले जाणार आहे. तिचे हार्ट वॉल्व तिरुअनंतपुरम येथील श्री चित्रा इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस अँड टेक्नॉलॉजीला दान करण्यात आल्या आणि तिचे कॉर्निया कोची येथील एम्स आय बँकेत ठेवण्यात आले. एलिनचे पालक अरुण अब्राहम आणि शेरीन अब्राहम यांची केरळमध्ये चर्चा सुरू आहे. राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर, मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन आणि केरळच्या आरोग्यमंत्री वीणा जॉर्ज यांनी एलिनच्या पालकांच्या निर्णयाचे कौतुक केले आहे. एलिनवर पटनम-टिट्टा येथे पूर्ण राजकीय सन्मानाने अंत्यसंस्कार करण्यात आले.
A 10-month-old baby girl, Alin Sherin Abraham, has become Kerala’s youngest organ donor after a tragic road accident and subsequent brain death. Her family’s decision to donate her organs has given new life to several patients in need of urgent transplants across the state. 🔗… pic.twitter.com/pf1lsdX3x2 — NewsGram.com (@NewsGramHQ) February 17, 2026
दरम्यान सोशल मिडियावर एलिनची ही कथा व्हायरल होताच लोकांनी यावर आपल्या निरनिराळ्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. काहींनी पालकांच्या धाडसाचे काैतुक केले तर काहींनी कमी वयात जगाचा निरोप घेणाऱ्या एलिनसाठी खंत व्यक्त केली. ही घटना आता फक्त केरळमध्येच चर्चेचा विषय ठरली नसून संपूर्ण देशभरात याची चर्चा होत आहे आणि अनेक सोशल मिडिया प्लॅटफाॅर्म्सवर या घटनेला शेअर केले जात आहे.
