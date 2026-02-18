RSA vs UAE, T20 World Cup : दक्षिण आफ्रिकेचा युएईवर 6 गडी राखून विजय! दिमाखात सुपर 8 मध्ये एंट्री 

RSA vs UAE, T20 World Cup : टी-२० विश्वचषक २०२६ स्पर्धेतील ३४ व्या सामन्यात, दक्षिण आफ्रिकेने आपला प्रभावी फॉर्म कायम राखत युएई ६ विकेट्सने पराभूत केले. या विजयासह दक्षिण आफ्रिका संघाने सुपर ८ मध्ये प्रवेश केला आहे. दक्षिण आफ्रिकेने यूएईने दिलेले १२३ धावांचे लक्ष्य १३.२ षटकांत ४ गडी गमावत गाठले.
दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर खेळवण्यात आलेल्या या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम फलंदाजी करताना, युएई संघ २० षटकांत ६ गडी गमावत फक्त १२२ धावापर्यंत पोहचू शकला. आर्यंश शर्मा आणि मोहम्मद वसीम यांनी पहिल्या विकेटसाठी ३८ धावांची भागीदारी रचली. आर्यंश शर्मा १३ धावा काढून माघारी गेला. २२ धावा करून मोहम्मद वसीमही पव्हेलियनमध्ये परतला. अलिशान शराफूने येथेही एक बाजू सांभाळली.
आलिशान शराफूने ३८ चेंडूत ४५ धावा करून बाद झाला. मोहम्मद अरफानने शेवटी येऊन ११ धावा केल्या. दक्षिण आफ्रिकेच्या गोलंदाजांनी यूएईच्या फलंदाजांना जलद धावा करण्यापासून रोखले. यूएईचा संघ फक्त १२२ धावाच करू शकला. दक्षिण आफ्रिकेकडून कॉर्बिन बॉशने ४ षटकात फक्त १२ धावा देत सर्वाधिक ३ बळी टिपले. अँरिच नॉर्टजेने ४ षटकात २८ धावा देत २ बळी घेतले. तर जॉर्ज लिंडेने १ बळी घेतला.
South Africa’s perfect run at #T20WorldCup 2026 remains intact following their win against UAE 👌 Watch highlights from every match of the ICC Men’s T20 World Cup 2026 on ICC website and app 🎥https://t.co/FlkqOYwrfp — ICC (@ICC) February 18, 2026
१२३ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी उतरेलल्या दक्षिण आफ्रिका संघाने शानदार सुरुवात केली. कर्णधार एडेन मार्कराम आणि क्विंटन डी कॉक या सलामीवीरांनी ३ षटकात ३२ धावा काढत जलद सुरुवात केली. मार्कराम ११ चेंडूत २८ धावा काढून बाद झाला, या खेळीत त्याने ५ चौकार आणि १ षटकार लगावले.तर ५६ धावांवर डी कॉक बाद झाला. डी कॉक १६ चेंडूत १४ धावा करून बाद झाला.
दासखीन आफ्रिकेच्या रायन रिकेलटनने १६ चेंडूत ३० धावा केल्या, ज्यामध्ये त्याने २ षटकार आणि ३ चौकार लगावले. तर डेवाल्ड ब्रुईसने २५ चेंडूत ३६ धावा केल्या, ज्यामध्ये ३ षटकार आणि १ चौकारांचा समावेश होता. दोघांनी तिसऱ्या विकेटसाठी ३० चेंडूत ४९ धावांची महत्वपूर्ण भागीदारी केली. स्टब्स ७ चेंडूत ६ धावा काढून नाबाद राहिला आणि जेसन स्मिथ ५ चेंडूत ३ धावा काढून नाबाद राहिला. या दोघांनी दक्षिण आफ्रिकेच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केले. दक्षिण आफ्रिकेने १३.२ षटकांत ४ गडी गमावून १२३ धावा करत ६ गडी राखून सामना जिंकला. या विजयासह दक्षिण आफ्रिकेने(टी-२० विश्वचषक २०२६) सुपर ८ मध्ये एंट्री केली. कॉर्बिन बॉश सामनावीर म्हणून सन्मानित करण्यात आले.