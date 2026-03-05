‘भारतात होळीसाठी जाऊ नका’ ; परदेशी महिलेच्या त्या व्हिडिओने इंटरनेटवर खळबळ, नेमकं काय प्रकरण?

सिद्ध ट्रॅव्हल व्लॉगर केट वुडलीने इंस्टाग्रामवर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. या व्हिडिओमध्ये केट परदेशी पर्यटकांना होळीसाठी भारतात नाही, तर नेपाळमध्ये जाण्याचा सल्ला देत आहे. सध्या तिचा हा दावा सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे. केटने म्हटले आहे की, होळी खेळायला मला खूप आवडते. पण मला भारतात जायचे नाही. तिथेले पुरुषा महिलांशी गैरवर्तन करतात, त्यांच्या असभ्यतेमुळे मला खूप राग येतो. यापेक्षा नेपाळ मध्ये होळी सुरक्षित आणि आंनददायी वातावरणात खेळता येते.
रंग उडवला म्हणून रागावली अन् आज्जीनेच स्वतःच्या नातवावर टाकलं उकळतं पाणी, चिमुकल्याचा आक्रोश अन् धक्कादायक Video Viral
व्हायरल व्हिडिओ
View this post on Instagram
नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया
केटने हा व्हिडिओ @kateacrossbor इन्स्टाग्रामव हँडवर शेअर केला आहे. तिच्या या व्हिडिओमुळे भारतीयांमध्ये संताप उफाळला आहे. तर काहींनी केटचे समर्थने केले आहे. एका नेटकऱ्याने म्हटले आहे की, भारतात सगळेच वाईट नाहीत असे म्हटले आहे, तर दुसऱ्या एकाने माफ करा, पण हे एक कटू सत्य आहे, भारतात महिलांशी होळीच्या नावखाली खरेच गैरवर्तानाचे प्रकार घडतात असे म्हटले आहे. आणखी एकाने आम्ही रुषिकेश मध्ये आहोत उद्या रिपोर्ट करतो, तर चौथ्या एकाने एकाच चष्मातून भारताकडे पाहणे थांबवा असे म्हटले आहे. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड वेगान व्हायरल होत आहे.
एक चूक पडली महागात! तारेवर चढताच सापाला लागला विजेचा झटका अन् मग जे घडलं… घटनेचा Video Viral
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.