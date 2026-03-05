Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
'भारतात होळीसाठी जाऊ नका' ; परदेशी महिलेच्या त्या व्हिडिओने इंटरनेटवर खळबळ, नेमकं काय प्रकरण?

सोशल मीडियावर एक खळबळजनक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. एका परदेशी महिलेने भारताताबाबत एक मोठे विधान केल आहे. ज्यामुळे भारतीय नेटकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहेत. नेमकं काय म्हटले आहे महिलेने जाणून घेऊयात.

Updated On: Mar 05, 2026 | 12:50 PM
Don’t Go to India for Holi Foreign Woman’s Video Sparks Massive Debate Online

'भारतात होळीसाठी जाऊ नका' ; परदेशी महिलेच्या त्या व्हिडिओने इंटरनेटवर खळबळ, नेमकं काय प्रकरण? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • ‘भारतात होळीसाठी जाऊ नका’
  • परदेशी महिलेच्या त्या व्हिडिओने इंटरनेटवर खळबळ
  • नेमकं काय प्रकरण?
सोशल मीडियावर रोज हजारो व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र गोष्टी आपल्याला पाहायला मिळतात. सोशल मीडियामुळे आपण संपूर्ण जगाशी क्षणात जोडलो जाऊ शकतो. सध्या भारतात होळीचा उत्सव सुरु असून याचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. याच व्हिडिओंमध्ये एका परदेशी महिलेने एक भारतातील होळी खेळण्याबाबत मोठे भाष्य केले आहे. ज्यामुळे इंटरनेटवर वाद पेटाल आहे.

सिद्ध ट्रॅव्हल व्लॉगर केट वुडलीने इंस्टाग्रामवर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. या व्हिडिओमध्ये केट परदेशी पर्यटकांना होळीसाठी भारतात नाही, तर नेपाळमध्ये जाण्याचा सल्ला देत आहे. सध्या तिचा हा दावा सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे. केटने म्हटले आहे की, होळी खेळायला मला खूप आवडते. पण मला भारतात जायचे नाही. तिथेले पुरुषा महिलांशी गैरवर्तन करतात, त्यांच्या असभ्यतेमुळे मला खूप राग येतो. यापेक्षा नेपाळ मध्ये होळी सुरक्षित आणि आंनददायी वातावरणात खेळता येते.

रंग उडवला म्हणून रागावली अन् आज्जीनेच स्वतःच्या नातवावर टाकलं उकळतं पाणी, चिमुकल्याचा आक्रोश अन् धक्कादायक Video Viral

व्हायरल व्हिडिओ

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया 

केटने हा व्हिडिओ @kateacrossbor इन्स्टाग्रामव हँडवर शेअर केला आहे. तिच्या या व्हिडिओमुळे भारतीयांमध्ये संताप उफाळला आहे. तर काहींनी केटचे समर्थने केले आहे. एका नेटकऱ्याने म्हटले आहे की, भारतात सगळेच वाईट नाहीत असे म्हटले आहे, तर दुसऱ्या एकाने माफ करा, पण हे एक कटू सत्य आहे, भारतात महिलांशी होळीच्या नावखाली खरेच गैरवर्तानाचे प्रकार घडतात असे म्हटले आहे. आणखी एकाने आम्ही रुषिकेश मध्ये आहोत उद्या रिपोर्ट करतो, तर चौथ्या एकाने एकाच चष्मातून भारताकडे पाहणे थांबवा असे म्हटले आहे. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड वेगान व्हायरल होत आहे.

एक चूक पडली महागात! तारेवर चढताच सापाला लागला विजेचा झटका अन् मग जे घडलं… घटनेचा Video Viral

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Dont go to india for holi foreign woman video viral

Published On: Mar 05, 2026 | 12:50 PM

‘भारतात होळीसाठी जाऊ नका’ ; परदेशी महिलेच्या त्या व्हिडिओने इंटरनेटवर खळबळ, नेमकं काय प्रकरण?

‘भारतात होळीसाठी जाऊ नका’ ; परदेशी महिलेच्या त्या व्हिडिओने इंटरनेटवर खळबळ, नेमकं काय प्रकरण?

Mar 05, 2026 | 12:50 PM
