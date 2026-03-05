Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
एक चूक पडली महागात! तारेवर चढताच सापाला लागला विजेचा झटका अन् मग जे घडलं… घटनेचा Video Viral

Snacke Viral Video : विजेचा झटका खाऊनही मागे हटला नाही अन् मग जे घडलं... सापाचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर सध्या चांगलाच व्हायरल होत आहे. यात काय घडलं ते तुम्हीच पाहा.

Updated On: Mar 05, 2026 | 09:15 AM
एक चूक पडली महागात! तारेवर चढताच सापाला लागला विजेचा झटका अन् मग जे घडलं... घटनेचा Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

  • व्हिडिओमध्ये साप एका विद्युत तारेवर चढून दुसऱ्या बाजूला जाण्याचा प्रयत्न करताना दिसतो.
  • साप जसजसा तारेवर पुढे सरकतो तसतसा त्याला अचानक विजेचा जोरदार झटका बसतो.
  • घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
सोशल मिडियाच्या दुनियेत दररोज काही ना काही व्हायरल होत असतं. इथे रोज असे अनेक दृष्य शेअर केले जातात ज्यांचा कधी आपण विचारही केला नसेल. फक्त माणसांचेच नाही तर प्राण्यांचेही अनेक व्हिडिओ इंटरनेटवर शेअर केले जातात. अशात अलिकडेच सोशल मिडियावर सापाचा एक व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होताना दिसून आला आहे. व्हिडिओमध्ये साप एका तारेवर चढत असल्याचे दिसते पण खरा ट्विस्ट तेव्हा येतो जेव्हा समजते की त्या तारेवर विद्युत प्रवाह होत आहे. सापाला या गोष्टीची जाणीव नव्हती ज्यामुळे तो तारेवर चढून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्याच्या विचारत करतो आणि तितक्यात त्याला विजेचा झटका लागतो. यांनतर व्हिडिओत पुढे काय घडतं ते चला सविस्तर जाणून घेऊया.

हा तर मोगलीचा भाऊ निघाला! खाली खोल दरी; तरीही झाडांवरून मारतोय थरारक उड्या… पाहणारेही झाले चकित; Video Viral

काय घडलं व्हिडिओत?

सापाची एक चूक त्याला महागात पडली आणि अनावधाने त्याने स्वत:चे नुकसान करुन घेतले. या घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर चांगलाच शेअर केला जात आहे. यात आपण पाहू शकतो की, एक साप तारेवर चढून पलिकडे जाण्याचा प्रयत्न करत असतो पण जसजसा तो तारेवर पुढे सरकतो त्याला विजेचा जोरदार झटका लागतो. पहिल्या वेळी विजेचा झटका लागताच तो स्तब्ध होतो, त्याच्यासोबत नक्की काय घडलं याचा विचार तो करु लागतो आणि पुन्हा दुसऱ्यांदा तो तारेवर सरकत पलिकडे जाण्याचा प्रयत्न करतो. यावेळी दुसऱ्यांदा त्याला विजेचा झटका लागतो. यावेळी साप घाबरतो आणि पटकन तारेवरुन निघून जाण्याचा निर्धार करतो पण यावेळेपर्यंत त्याचे अर्धे शरीर तारेवर लटकत असते. व्हिडिओत पुढे काय घडले ते स्पष्ट झालं नाही कारण इथेच व्हिडिओचा शेवट होतो आणि शेवटच्या दृष्टीक्षेपात आपल्याला साप तारेवरच लटकत असल्याचे दिसून येते.

अरे बिबट्या आहे तो…! होळी सेलिब्रेशनमध्ये लोकांनी जंगलाच्या शिकाऱ्याला केलं सामील, अवस्था पाहून युजर्सना आलं हसू; Video Viral

हा व्हिडिओ @echo30_06 नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘सापाला खरंच अक्कल नसते, एका झटक्यानंतरही तो पुन्हा पुढे गेला’. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “सापांचे काहीही वाईट झाले तरी मला ते मान्य आहे” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “त्याला वाटलं असेल की त्याला कोणता तरी भास होत असावा आणि तो खरंच पुन्हा त्यावर चालत राहिला” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “हे अविश्वसनीय आहे की त्याने पुन्हा प्रयत्न केला जणू काही काहीच घडले नाही”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही. 

