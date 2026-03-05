एक चूक पडली महागात! तारेवर चढताच सापाला लागला विजेचा झटका अन् मग जे घडलं... घटनेचा Video Viral

हा तर मोगलीचा भाऊ निघाला! खाली खोल दरी; तरीही झाडांवरून मारतोय थरारक उड्या… पाहणारेही झाले चकित; Video Viral
काय घडलं व्हिडिओत?
सापाची एक चूक त्याला महागात पडली आणि अनावधाने त्याने स्वत:चे नुकसान करुन घेतले. या घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर चांगलाच शेअर केला जात आहे. यात आपण पाहू शकतो की, एक साप तारेवर चढून पलिकडे जाण्याचा प्रयत्न करत असतो पण जसजसा तो तारेवर पुढे सरकतो त्याला विजेचा जोरदार झटका लागतो. पहिल्या वेळी विजेचा झटका लागताच तो स्तब्ध होतो, त्याच्यासोबत नक्की काय घडलं याचा विचार तो करु लागतो आणि पुन्हा दुसऱ्यांदा तो तारेवर सरकत पलिकडे जाण्याचा प्रयत्न करतो. यावेळी दुसऱ्यांदा त्याला विजेचा झटका लागतो. यावेळी साप घाबरतो आणि पटकन तारेवरुन निघून जाण्याचा निर्धार करतो पण यावेळेपर्यंत त्याचे अर्धे शरीर तारेवर लटकत असते. व्हिडिओत पुढे काय घडले ते स्पष्ट झालं नाही कारण इथेच व्हिडिओचा शेवट होतो आणि शेवटच्या दृष्टीक्षेपात आपल्याला साप तारेवरच लटकत असल्याचे दिसून येते.
Snake VS Electric Shock 🫨 ⚡ Snakes don’t really have sense 😭🤣 it even went there again after the first shock 😂 pic.twitter.com/gR6APSiZua — Iriza (@echo30_06) February 17, 2026
हा व्हिडिओ @echo30_06 नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘सापाला खरंच अक्कल नसते, एका झटक्यानंतरही तो पुन्हा पुढे गेला’. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “सापांचे काहीही वाईट झाले तरी मला ते मान्य आहे” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “त्याला वाटलं असेल की त्याला कोणता तरी भास होत असावा आणि तो खरंच पुन्हा त्यावर चालत राहिला” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “हे अविश्वसनीय आहे की त्याने पुन्हा प्रयत्न केला जणू काही काहीच घडले नाही”.
