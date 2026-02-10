Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
काय म्हणावं याला! आता म्हैसही झाली बाईकचोर… पाहून नेटकरी हैराण; मजेदार Video Viral

Buffalo Funny Video : आपण आजवर माणसांना चोरी करताना पाहिलं असेल पण तुम्ही कधी म्हशीला चोरी करताना पाहिलं आहे का? हे मजेदार दृश्य सध्या वेगाने व्हायरल होत असून यात एक म्हैस बाईक चोरी करताना दिसून आली आहे.

Updated On: Feb 10, 2026 | 09:10 AM
काय म्हणावं याला! आता म्हैसही झाली बाईकचोर... पाहून नेटकरी हैराण; मजेदार Video Viral

(फोटो सौजन्य: Instagram)

  • रस्त्यावर उभी असलेली बाईक अचानक म्हशीने उचलून नेल्याचा व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे.
  • ही अनोखी घटना कॅमेऱ्यात कैद झाली असून याच्या व्हिडिओने सर्वांचेच लक्ष वेधून घेतले आहे.
  • म्हशीला चोरी करताना पाहून आता युजर्स आवाक् झाले आहेत.
सोशल मिडियावर दररोज अनेक मजेदार आणि रंजक व्हिडिओज शेअर केले जातात. हे व्हिडिओज बऱ्याचदा लक्षवेधी असल्याने यूजर्स लेगचच ते वेगाने शेअर करु लागतात. दरम्यान अलिकडेच सोशल मिडियावर एक नवीन व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे ज्यात एक अनोखे दृश्य दिसून आले. आजवर आपण माणसांना चोरी करताना पाहिलं आहे पण तुम्ही कधी म्हशीला चोरी करताना पाहिलं आहे का? नुकताच हा व्हिडिओ सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आला आहे ज्यात एक म्हैस बाईक चोरी करताना दिसून आली. चला व्हिडिओत नक्की काय घडलं ते सविस्तर जाणून घेऊया.

काय घडलं व्हिडिओत?

इंटरनेटवर म्हशीला चोरी करताना पाहून यूजर्स अवाक् झाले तर काहींनी यावर मजेशीर प्रतिक्रिया द्यायला सुरुवात केली. व्हिडिओत आपण पाहू शकता यात दोन म्हशी रस्त्यावरून जोरात धावताना दिसतात. दरम्यान, एका म्हशीच्या गळ्यात बांधलेला दोर रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या बाईकमध्ये अडकतो आणि बाईक म्हशीसोबतच घरंगळत तिच्या मागे मागे निघून जाते. मुख्य म्हणजे, म्हैस इतकी शक्तीशाली होती की न थांबता ती बाईकलाही घेऊन पुढे पळत गेली. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये स्पष्टपणे दिसत आहे की म्हशी एखाद्या हलक्या खेळण्यासारखी बाईकसोबत पुढे पळत आहे. काहीवेळ लोकांना स्तब्ध करणाऱ्या या दृश्यांनी सर्वांचेच लक्ष वेधून घेतले आहे. घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आले असून यातील दृश्यांनी सर्वांच्याच चेहऱ्यावर हसू आणले आहे.

हा व्हिडिओ @dramebaazchhori99 नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “जे लोक त्यांच्या बाईक घराबाहेर ठेवतात त्यांनी सावधगिरी बाळगली पाहिजे” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “ अरे देवा” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “भाऊ, हा कोणत्या प्रकारचा चोर होता हे मला समजले नाही”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Feb 10, 2026 | 09:10 AM

