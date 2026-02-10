Char Dham Yatra 2026 : चार धाम यात्रेला जायचंय? कधी उघडणार कपाट? रजिस्ट्रेशन, मार्ग... सर्व माहिती जाणून घेऊया

भारताच्या या शहराला म्हटले जाते चॉकलेट सिटी; 99% लोकांना माहिती नाही याच नाव…
चार धाम यात्रा काय आहे?
चार धाम यात्रा एक धार्मिक यात्रा आहे ज्यात उत्तराखंडमधील प्रमुख तीर्थक्षेत्रे समाविष्ट करण्यात आले आहेत. हे चार तीर्थक्षेत्रांमध्ये यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ आणि बद्रीनाथ यांचा समावेश आहे. आयुष्यात एकदा तरी चारधाम यात्रेचे दर्शन घ्यायला हवे असले म्हटले जाते. इथे भेट दिल्याने मोक्षप्राप्ती होते अशी मान्यता आहे. हेच कारण आहे की, वृद्धांपासून ते तरुणांपर्यंत सर्व वयोगटातील लोक या कठीण पण पवित्र प्रवासाला निघतात.
2026 मध्ये चार धाम यात्रा कधी सुरू होईल?
दरवर्षी अक्षय्य तृतीयेच्या वेळी चार धाम मंदिराचे दरवाजे उघडतात आणि नोव्हेंबरमध्ये भाजूबीज झाल्यांनतर दार बंद केले जाते. दरम्यान यावर्षीची यात्रा १९ एप्रिल रोजी सुरु केली जाणार आहे. श्री यमुनोत्री आणि गंगोत्री मंदिरांचे दार पारंपारिक विधी करून उघडले जातील. श्री बेंद्रीनाथ मंदिराचे दरवाजे २३ एप्रिल २०२६ रोजी पारंपारिक विधींनी उघडतील.
यात्रेचे रजिस्ट्रेशन कसे करावे?
ऑनलाइन प्रक्रिया
हरिद्वार, ऋषिकेश आणि प्रमुख वाहतूक बिंदूंवर बायोमेट्रिक नोंदणी केंद्र उपलब्ध आहेत.
आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, पॅन कार्ड किंवा ड्रायव्हिंग लायसन्स यापैकी एक मूळ ओळखपत्र सोबत ठेवावे.
केंद्रावर जाऊन बायोमेट्रिक (फोटो आणि बोटांचे ठसे) नोंदणी करावी लागेल, त्यानंतर तुम्हाला ‘यात्रा ई-पास’ मिळेल.
नोंदणी करताना कोणती माहिती देणे आवश्यक आहे?
यमुनोत्रीचा मार्ग : हरिद्वार/ऋषिकेश, बरकोट, जानकी चट्टी, ६ किमी ट्रेक
गंगोत्रीचा मार्ग : हरिद्वार/ऋषिकेश, उत्तरकाशी, गंगोत्री (पूर्णपणे मोटर करण्यायोग्य रस्ता)
केदारनाथचा मार्ग : हरिद्वार/ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग, गौरीकुंड, पायी/घोडा/हेलिकॉप्टरने १६ किमी
बद्रीनाथला जाण्याचा मार्ग: हरिद्वार/ऋषिकेश, जोशीमठ, बद्रीनाथ (पूर्णपणे मोटार चालविणारा रस्ता)
हेलिकॉप्टर सेवा कोणासाठी फायदेशीर आहे?
प्रवास करताना कोणत्या आवश्यक वस्तू जवळ ठेवाव्यात?