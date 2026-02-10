Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Char Dham Yatra 2026 : चार धाम यात्रेला जायचंय? कधी उघडणार कपाट? रजिस्ट्रेशन, मार्ग… सर्व माहिती जाणून घेऊया

Char Dham Yatra : 2026 मध्ये जर तुम्ही चार धाम यात्रेला जाण्याचा विचार करत असाल तर याविषयीची सविस्तर माहिती जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरेल. चार धाम यात्रेला गेल्याने मोक्षप्राप्ती होते अशी मान्यता आहे.

Updated On: Feb 10, 2026 | 08:42 AM
Char Dham Yatra 2026 : चार धाम यात्रेला जायचंय? कधी उघडणार कपाट? रजिस्ट्रेशन, मार्ग... सर्व माहिती जाणून घेऊया

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • 2026 मध्ये चार धाम यात्रेला लवकरच सुरुवात होणार आहे.
  • यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ आणि बद्रीनाथ ही चार प्रमुख तीर्थक्षेत्रे यात समाविष्ट आहेत.
  • अक्षय्य तृतीयेला मंदिरांचे दरवाजे उघडले जातात आणि नोव्हेंबरमध्ये यात्रा संपते.
दरवर्षी लाखो भाविक उत्तराखंडमधील पवित्र चार धाम यात्रेला निघतात. ही यात्रा केवळ धार्मिक नाही तर श्रद्धा, निसर्ग आणि आध्यात्मिक शांतीचा एक अनोखा संगम मानले जाते. २०२६ या नवीन वर्षी लवकरच चार धामचे दार उघडणार असून भाविक आता यात्रेचे नियोजन करू लागले आहेत. तथापि, डोंगराळ प्रदेश, आवहनात्मक हवामान आणि वाढत्या गर्दीमुळे हा प्रवास आता पूर्वीसारखा सोपा राहिलेला नाही. सरकारने रजिस्ट्रेशन, ट्रॅव्हल अरेंजमेंट अधिक कडक आणि डिजिटल केली आहे. जर तुम्ही २०२६ मध्ये चार धाम यात्रेला जाण्याचा विचार करत असाल तर तारखांपासून ते नोंदणी आणि आवश्यक नियमांविषयी सर्व माहिती आजच जाणून घ्या.

चार धाम यात्रा काय आहे?

चार धाम यात्रा एक धार्मिक यात्रा आहे ज्यात उत्तराखंडमधील प्रमुख तीर्थक्षेत्रे समाविष्ट करण्यात आले आहेत. हे चार तीर्थक्षेत्रांमध्ये यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ आणि बद्रीनाथ यांचा समावेश आहे. आयुष्यात एकदा तरी चारधाम यात्रेचे दर्शन घ्यायला हवे असले म्हटले जाते. इथे भेट दिल्याने मोक्षप्राप्ती होते अशी मान्यता आहे. हेच कारण आहे की, वृद्धांपासून ते तरुणांपर्यंत सर्व वयोगटातील लोक या कठीण पण पवित्र प्रवासाला निघतात.

2026 मध्ये चार धाम यात्रा कधी सुरू होईल?

दरवर्षी अक्षय्य तृतीयेच्या वेळी चार धाम मंदिराचे दरवाजे उघडतात आणि नोव्हेंबरमध्ये भाजूबीज झाल्यांनतर दार बंद केले जाते. दरम्यान यावर्षीची यात्रा १९ एप्रिल रोजी सुरु केली जाणार आहे. श्री यमुनोत्री आणि गंगोत्री मंदिरांचे दार पारंपारिक विधी करून उघडले जातील. श्री बेंद्रीनाथ मंदिराचे दरवाजे २३ एप्रिल २०२६ रोजी पारंपारिक विधींनी उघडतील.

यात्रेचे रजिस्ट्रेशन कसे करावे?

ऑनलाइन प्रक्रिया

  • अधिकृत चार धाम यात्रा पोर्टलला भेट द्या.
  • आधार कार्ड किंवा वैध ओळखपत्र आवश्यक आहे.
  • मोबाईल नंबरद्वारे ओटीपी व्हेरिफिकेशन करा.
ऑफलाइन नोंदणी

हरिद्वार, ऋषिकेश आणि प्रमुख वाहतूक बिंदूंवर बायोमेट्रिक नोंदणी केंद्र उपलब्ध आहेत.
आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, पॅन कार्ड किंवा ड्रायव्हिंग लायसन्स यापैकी एक मूळ ओळखपत्र सोबत ठेवावे.
केंद्रावर जाऊन बायोमेट्रिक (फोटो आणि बोटांचे ठसे) नोंदणी करावी लागेल, त्यानंतर तुम्हाला ‘यात्रा ई-पास’ मिळेल.

नोंदणी करताना कोणती माहिती देणे आवश्यक आहे?

  • नाव आणि वय
  • ओळखपत्र (आधार/मतदार ओळखपत्र)
  • प्रवासाची तारीख
यात्रेचे प्रमुख मार्ग

यमुनोत्रीचा मार्ग : हरिद्वार/ऋषिकेश, बरकोट, जानकी चट्टी, ६ किमी ट्रेक
गंगोत्रीचा मार्ग : हरिद्वार/ऋषिकेश, उत्तरकाशी, गंगोत्री (पूर्णपणे मोटर करण्यायोग्य रस्ता)
केदारनाथचा मार्ग : हरिद्वार/ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग, गौरीकुंड, पायी/घोडा/हेलिकॉप्टरने १६ किमी
बद्रीनाथला जाण्याचा मार्ग: हरिद्वार/ऋषिकेश, जोशीमठ, बद्रीनाथ (पूर्णपणे मोटार चालविणारा रस्ता)

हेलिकॉप्टर सेवा कोणासाठी फायदेशीर आहे?

  • केदारनाथ हेलिकॉप्टर सेवा ही वृद्ध, आजारी किंवा वेळेअभावी येणाऱ्या भाविकांसाठी मोठी दिलासा देणारी आहे.
  • ऑनलाइन बुकिंग आवश्यक आहे.
  • वजन मर्यादा आणि हवामानावर अवलंबून.
  • अचानक रद्द होण्याची शक्यता आहे.
हे नियम लक्षात ठेवा
  • दरवर्षी चार धाम यात्रेदरम्यान, सरकार सुरक्षितता आणि पर्यावरण लक्षात घेऊन नियम कडक करते.
  • वैद्यकीय तंदुरुस्ती आवश्यक आहे (विशेषतः वृद्धांसाठी)
  • एका दिवसात मर्यादित भाविकांना दर्शनाची परवानगी आहे.
  • प्लास्टिकवर कडक कारवाई करण्यात येते.
  • नियोजित वेळी दर्शन दिले जाते.
  • नोंदणी स्लिप सोबत बाळगणे अनिवार्य आहे.
प्रवास करताना कोणत्या आवश्यक वस्तू जवळ ठेवाव्यात?

  • लोकरीचे कपडे आणि रेनकोट
  • कॅज्युअल शूज
  • औषधे आणि प्रथमोपचार
  • ओळखपत्र आणि नोंदणी स्लिप
  • पॉवर बँक आणि टॉर्च

