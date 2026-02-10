Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Politics »
  • Difficulties In Way Of Uddhav Thackeray For Legislative Council Selection

Maharashtra Politics : उद्धव ठाकरेंसाठी विधान परिषेदची वाट कठीणच; आकड्यांची करावी लागणार जुळवाजुळव

जर उद्धव ठाकरे यांनी राज्यसभेसाठी शरद पवार किंवा काँग्रेसच्या उमेदवाराला पाठिंबा दिला, तर त्या बदल्यात विधान परिषदेच्या एका जागेवर उद्धव ठाकरे यांचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी मित्रपक्ष मदत करू शकतात.

Updated On: Feb 10, 2026 | 08:38 AM
उद्धव ठाकरेंसाठी विधान परिषेदची वाट कठीणच; आकड्यांची करावी लागणार जुळवाजुळव

उद्धव ठाकरेंसाठी विधान परिषेदची वाट कठीणच; आकड्यांची करावी लागणार जुळवाजुळव

Follow Us:
Follow Us:

मुंबई : राज्यात विधानसभा, नगरपरिषद, महानगरपालिका त्यानंतर आता जिल्हा परिषद, पंचायत समितीची निवडणुका पार पडल्या. आता महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या ९ जागा येत्या १३ मे २०२६ रोजी रिक्त होत असून, यामध्ये शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा कार्यकाळ संपत आहे. राज्यातील बदललेल्या राजकीय समीकरणामुळे आणि विधानसभा निवडणुकीतील संख्याबळामुळे उद्धव ठाकरे पुन्हा विधान परिषदेवर जाणार का? याची चर्चा सुरु आहे. कारण, आता त्यांची विधान परिषेदची वाट कठीणच दिसत आहे.

विधान परिषदेची निवडणूक ही विधानसभेतील आमदारांच्या संख्याबळावर आधारित असते. सध्याच्या विधानसभा रचनेनुसार महायुतीकडे २३५ हून अधिक आमदारांचे भक्कम पाठबळ आहे. या गणितानुसार, ९ पैकी ७ जागा महायुती सहजपणे जिंकू शकते. दुसरीकडे, महाविकास आघाडीकडे सध्या केवळ ४८ ते ५० आमदारांचे संख्याबळ आहे. एका जागेसाठी लागणारा मतांचा कोटा महाविकास आघाडीला केवळ १ जागा सुरक्षितपणे निवडून आणता येईल, असे चित्र दिसत आहे. मात्र, राजकीय विश्लेषकांच्या मते, आगामी काळात निवडणुकांमध्ये महाविकास आघाडी अंतर्गत मोठा समझोता होऊ शकतो.

हेदेखील वाचा : Maan Political News : माण तालुक्यात जिल्हापरिषदेवर राष्ट्रवादीचा झेंडा; पंचायत समितीत BJP-NCP समसमान

तसेच जर उद्धव ठाकरे यांनी राज्यसभेसाठी शरद पवार किंवा काँग्रेसच्या उमेदवाराला पाठिंबा दिला, तर त्या बदल्यात विधान परिषदेच्या एका जागेवर उद्धव ठाकरे यांचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी मित्रपक्ष मदत करू शकतात.

शिवसेनेकडे सध्या 20 आमदार

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाकडे सध्या विधानसभेत २० आमदार आहेत. पक्षाची ही एकमेव हक्काची जागा उद्धव ठाकरे स्वतःसाठी राखून ठेवतात की, पक्षातील दुसऱ्या निष्ठावान नेत्याला संधी देतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जर उद्धव ठाकरे यांना पुन्हा सभागृहात यायचे असेल, तर त्यांना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) यांच्या अतिरिक्त मतांची नितांत गरज भासणार आहे. मात्र, हे सर्व काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी निर्णयावर अवलंबून आहे.

हेदेखील वाचा : स्थानिक निवडणुकानंतर आता विधान परिषदांच्या निवडणुकीकडे लागले लक्ष; अनेक रिक्त पदांवर निवड होणार

Web Title: Difficulties in way of uddhav thackeray for legislative council selection

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 10, 2026 | 08:38 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर
1

Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

स्थानिक निवडणुकानंतर आता विधान परिषदांच्या निवडणुकीकडे लागले लक्ष; अनेक रिक्त पदांवर निवड होणार
2

स्थानिक निवडणुकानंतर आता विधान परिषदांच्या निवडणुकीकडे लागले लक्ष; अनेक रिक्त पदांवर निवड होणार

“… हे स्पष्ट झाले आहे”; जिल्हा परिषदेच्या निकालावर मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांचे भाष्य
3

“… हे स्पष्ट झाले आहे”; जिल्हा परिषदेच्या निकालावर मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांचे भाष्य

Maharashtra ZP Election 2026 Result: भाजपची हॅट्रिक; विधानसभा, महापालिकांनंतर आता जिल्हा परिषदेतही भाजपचं नंबर १चा पक्ष
4

Maharashtra ZP Election 2026 Result: भाजपची हॅट्रिक; विधानसभा, महापालिकांनंतर आता जिल्हा परिषदेतही भाजपचं नंबर १चा पक्ष

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Maharashtra Politics : उद्धव ठाकरेंसाठी विधान परिषेदची वाट कठीणच; आकड्यांची करावी लागणार जुळवाजुळव

Maharashtra Politics : उद्धव ठाकरेंसाठी विधान परिषेदची वाट कठीणच; आकड्यांची करावी लागणार जुळवाजुळव

Feb 10, 2026 | 08:38 AM
तंबाखू खाऊन दातांमध्ये वाढलेल्या वेदना कमी करण्यासाठी स्वयंपाक घरातील ‘या’ पदार्थाचा करा वापर, दात होतील स्वच्छ

तंबाखू खाऊन दातांमध्ये वाढलेल्या वेदना कमी करण्यासाठी स्वयंपाक घरातील ‘या’ पदार्थाचा करा वापर, दात होतील स्वच्छ

Feb 10, 2026 | 08:36 AM
कन्फर्म! T20 World Cup 2026 मध्ये IND vs PAK सामना होणार, ड्रामेबाजीनंतर पाकिस्तानचा निर्णय

कन्फर्म! T20 World Cup 2026 मध्ये IND vs PAK सामना होणार, ड्रामेबाजीनंतर पाकिस्तानचा निर्णय

Feb 10, 2026 | 08:31 AM
Todays Gold-Silver Price: 24 तासांत तब्बल 15 हजारांनी वाढले चांदीचे दर, प्रति किलोसाठी मोजावे लागणार इतके रुपये

Todays Gold-Silver Price: 24 तासांत तब्बल 15 हजारांनी वाढले चांदीचे दर, प्रति किलोसाठी मोजावे लागणार इतके रुपये

Feb 10, 2026 | 08:30 AM
रणवीर सिंगला मोठा झटका! फरहान अख्तरच्या Don 3 मधून माघार घेणे अभिनेत्याला पडले महागात, द्यावी लागली कोटींची भरपाई

रणवीर सिंगला मोठा झटका! फरहान अख्तरच्या Don 3 मधून माघार घेणे अभिनेत्याला पडले महागात, द्यावी लागली कोटींची भरपाई

Feb 10, 2026 | 08:30 AM
Lonavala News: टेकडीवर फिरायला गेला, पण परतलाच नाही! एमपीएससीची तयारी करणाऱ्या तरुणाचा दरीत पडून मृत्यू

Lonavala News: टेकडीवर फिरायला गेला, पण परतलाच नाही! एमपीएससीची तयारी करणाऱ्या तरुणाचा दरीत पडून मृत्यू

Feb 10, 2026 | 08:30 AM
सकाळी होईल आणखीनच मजेदार! १५ मिनिटांमध्ये झटपट बनवा Hot Chocolate, नोट करा रेसिपी

सकाळी होईल आणखीनच मजेदार! १५ मिनिटांमध्ये झटपट बनवा Hot Chocolate, नोट करा रेसिपी

Feb 10, 2026 | 08:00 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Feb 09, 2026 | 03:43 PM
वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

Feb 09, 2026 | 03:40 PM
NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

Feb 08, 2026 | 03:37 PM
SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

Feb 08, 2026 | 03:34 PM
THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

Feb 08, 2026 | 03:31 PM
AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

Feb 08, 2026 | 03:28 PM
११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

Feb 08, 2026 | 03:25 PM