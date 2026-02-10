Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
T20 World Cup 2026 : India vs Pakistan सामन्याबाबत पाकिस्तानने का केलं सरेंडर? सरकारने निर्णय बदलण्याचे कारण केले स्पष्ट

आयसीसी आणि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यांच्यातील बैठकीनंतर हे स्पष्ट झाले की भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना होणार आहे, परंतु पाकिस्तान सरकार त्याचा अर्थ स्वतःच्या पद्धतीने लावत आहे.

Updated On: Feb 10, 2026 | 08:45 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

IND vs PAK: बऱ्याच काळापासून पाकिस्तान सरकार आणि क्रिकेट बोर्ड आयसीसी टी-२० विश्वचषक २०२६ मध्ये भारताविरुद्ध खेळण्यास नकार देत होते. आता, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड आणि त्यांच्या सरकारने त्यांचा निर्णय बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. पाकिस्तान सरकारने १५ फेब्रुवारी रोजी भारताविरुद्ध खेळण्याची अधिकृत घोषणा केली आहे. आता, सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे की पाकिस्तानने पुन्हा एकदा हार मानली का? त्यांच्या सरकारने याचे कारण सांगितले आहे.

पाकिस्तान सरकारने सोशल मीडियावर घोषणा केली

आयसीसी आणि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यांच्यातील बैठकीनंतर हे स्पष्ट झाले की भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना होणार आहे, परंतु पाकिस्तान सरकार त्याचा अर्थ स्वतःच्या पद्धतीने लावत आहे. या वादाबद्दल, पाकिस्तान सरकारने सोशल मीडियावर म्हटले आहे की, “पीसीबी, आयसीसी प्रतिनिधी आणि बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड यांच्यातील उच्चस्तरीय चर्चेच्या निकालांबद्दल पीसीबीचे अध्यक्ष मोहसीन नक्वी यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांना औपचारिकपणे माहिती दिली आहे. 

कन्फर्म! T20 World Cup 2026 मध्ये IND vs PAK सामना होणार, ड्रामेबाजीनंतर पाकिस्तानचा निर्णय

बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने पीसीबीला केलेल्या औपचारिक विनंतीचा तसेच श्रीलंका, संयुक्त अरब अमिराती आणि इतर सदस्य देशांकडून मिळालेल्या सहाय्यक संदेशांचा पाकिस्तान सरकारने आढावा घेतला आहे. या संदेशांमध्ये अलिकडच्या आव्हानांवर योग्य तोडगा काढण्यासाठी पाकिस्तानच्या नेतृत्वाची मागणी करण्यात आली आहे.”  

श्रीलंका आणि बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाच्या मागण्यांचा उल्लेख करताना, पाकिस्तान सरकारने म्हटले आहे की, “बीसीबीचे अध्यक्ष अमीन उल इस्लाम यांच्या विधानाची सरकारनेही दखल घेतली आहे. आपल्या बंधू देशाने व्यक्त केलेल्या कृतज्ञतेचे खूप उत्साहाने स्वागत करण्यात आले आहे. पाकिस्तान आपला पाठिंबा पुन्हा व्यक्त करतो आणि बांगलादेशच्या खांद्याला खांदा लावून उभा आहे. आज संध्याकाळी, पंतप्रधानांनी श्रीलंकेचे अध्यक्ष अनुरा कुमार दिसानायके यांच्याशी फोनवरून बोलले. त्यांच्या उबदार आणि मैत्रीपूर्ण संभाषणादरम्यान, त्यांनी आठवण करून दिली की पाकिस्तान आणि श्रीलंका नेहमीच खांद्याला खांदा लावून उभे राहिले आहेत, विशेषतः कठीण काळात. श्रीलंकेच्या राष्ट्रपतींनी पंतप्रधानांना परस्पर संमतीने सध्याचा पेच सोडवण्याचा गांभीर्याने विचार करण्याची विनंती केली.”

नेहमीप्रमाणे, पाकिस्तानने पुन्हा एकदा शरणागती पत्करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तथापि, ते यासाठी वेगवेगळी कारणे देत असल्याचे दिसून येते. पाकिस्तान सरकारने अखेर निर्णय बदलण्याची घोषणा केली, “बहु-राष्ट्रीय वाटाघाटींचे निकाल आणि मैत्रीपूर्ण देशांच्या विनंत्या लक्षात घेऊन, पाकिस्तान सरकार पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय क्रिकेट संघाला १५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी आयसीसी पुरुष टी२० विश्वचषकातील त्यांच्या नियोजित सामन्यासाठी मैदानात उतरण्याचे निर्देश देत आहे.”

कन्फर्म! T20 World Cup 2026 मध्ये IND vs PAK सामना होणार, ड्रामेबाजीनंतर पाकिस्तानचा निर्णय
कन्फर्म! T20 World Cup 2026 मध्ये IND vs PAK सामना होणार, ड्रामेबाजीनंतर पाकिस्तानचा निर्णय

T20 World Cup 2026 : India vs Pakistan सामन्याबाबत पाकिस्तानने का केलं सरेंडर? सरकारने निर्णय बदलण्याचे कारण केले स्पष्ट

T20 World Cup 2026 : India vs Pakistan सामन्याबाबत पाकिस्तानने का केलं सरेंडर? सरकारने निर्णय बदलण्याचे कारण केले स्पष्ट

