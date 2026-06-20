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माणूस आहे की नागतोडा! खाली मान करत पावसात मारतोय उड्या, पाहून यूजर्स म्हणाले, ;हा तर मोरालाही लाजवेल’, हास्यास्पद Video Viral

Updated On: Jun 20, 2026 | 10:03 AM IST
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सारांश

Funny Video : डान्स असा करा की पाहून लोकांना धडकी भरली पाहिजे...! सोशल मिडियावर पावसाच्या सरीत एका तरुणाचा अतरंगी डान्स व्हायरल झाला आहे. मुख्य म्हणजे त्याच्या स्टेप्स पाहून तो माणूस आहे यावर लोकांना विश्वासच बसत नव्हता.

माणूस आहे की नागतोडा! खाली मान करत पावसात मारतोय उड्या, पाहून यूजर्स म्हणाले, ;हा तर मोरालाही लाजवेल', हास्यास्पद Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

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विस्तार
  • पावसात टिपलेला एक अनोखा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे.
  • सुरुवातीला दिसणारी आकृती नेमकी काय आहे, याचा अंदाज लावणे अनेकांना कठीण गेले.
  • व्हिडिओ पाहिल्यानंतर नेटिझन्सनी मजेशीर आणि भन्नाट प्रतिक्रिया देत कमेंट्सचा पाऊस पाडला.
सोशल मिडिया एक असे प्लॅटफाॅर्म आहे जिथे दररोज काही ना काही व्हायरल होत असतं. तुम्ही सोशल मिडियावर एक्टिव्ह असल्यास इथे अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे व्हिडिओज व्हायरल होताना तुम्ही पाहिले असतील. पण अलिकडेच एक थक्क करणारा अजब-गजब व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. व्हिडिओतील दृष्ये इतके अनोखे आहेत की पाहून तुम्हाला हसूच अनावर होईल. चला याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

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काय दिसलं व्हिडिओत?

इंटरनेटवर व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओत पावसांच्या सरीत आपल्याला एक अनोखी आकृती हलताना दिसते. सुरुवातील ते पाहून अनेकांना हा माणूस आहे की प्राणी ते समजत नाही पण नाचता नाचता जेव्हा ती आकृती जवळ येते तेव्हा उलगडते की वास्तवात तर तो एक माणूस आहे जो विचित्र स्टेप्स करत नाचत आहे. व्हिडिओमध्ये दिसते की, व्यक्ती एका वेळी एका पायावर उभा राहतो, त्याचे दोन्ही हात आणि दुसरा पाय हवेत असतात आणि त्याचा वरचा भाग अर्धा वाकलेला असतो. तो कधी उजव्या पायावर तर कधी डाव्या पायावर उभा राहतो.

मुसळधार पावसात व्यक्तीचा हा नाच दुरून पाहिल्यास कुणालाही धडकी भरवेल इतका भयानक दिसत असतो. सुरुवातीला तर ते दृष्य पाहून कुणी जनावर असल्याचाच भास होतो. व्हिडिओ व्हायरल होताच यूजर्सने यावर मिश्किल प्रतिक्रिया द्यायला सुरुवात केली आहे. काही त्याला नागतोड्या म्हणत आहेत तर काही हा तर मानवी बेडूक जणू असे म्हणत आहेत काहींनी तर याला पाहून मोर पळून जाईल अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.

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दरम्यान हा अतरंगी व्हिडिओ @itssurajprakash नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘पावसाच्या थेंबांमध्ये आणि पाण्यामध्ये त्या तरुणाचे हे नृत्य फारच अद्भुत आहे’. व्हिडिओवर कमेंट्स करत अनेकांनी या घटनेवर आपले मत देखील व्यक्त केले. यात एका यूजरने म्हटले की, “भाऊ मला वाटलं ते माकड किंवा चिंपांझी आहे”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “हिल्यांदा पाहिल्यावर तो मला माणूस वाटला नाही” आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “भावाने तर मोराला पण मागे टाकलंय”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Funny viral video man dances in rain weirdly shocked users

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Published On: Jun 20, 2026 | 10:03 AM

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