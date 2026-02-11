Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
प्रेमाची किंमत पैशाने… नवऱ्याने 12 हजारांच गिफ्ट घेऊन दिलं नाही म्हणून पत्नीला अश्रू अनावर; Video Viral

Husband Wife Video : प्रेम असत तर समजून घेतलं असतं. 12 हजारांच्या गिफ्टवरुन पत्नीने पतीशी घातला वाद, ढसाढसा रडली अन् पाहून चिमुकल्याने पुसले आईचे अश्रू. व्हायरल व्हिडिओ नातेसंबंधात समतोल किती महत्त्वाचा असतो ते अधोरेखित

Updated On: Feb 11, 2026 | 03:04 PM
प्रेमाची किंमत पैशाने... नवऱ्याने 12 हजारांच गिफ्ट घेऊन दिलं नाही म्हणून पत्नीला अश्रू अनावर; Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

  • पत्नीला आवडलेली महागडी वस्तू पतीने खरेदी करण्यास नकार दिला.
  • मग काय पत्नीने थेट घरी जाणूनच घेतली क्लास.
  • व्हिडिओमध्ये पत्नी रडत असते तर पती तिची माफी मागताना दिसून येतो.
प्रेम पैशाने विकत घेता येत नाही असं म्हटलं जातं पण अलिकडेच एक नवा व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे ज्यात पतीने एका १२,००० हजारांच्या गिफ्टवरुन हाय व्होल्टेड ड्रामा करताना दिसून आली. पतीने महागडं गिफ्ट खरेदी करुन दिलं नाही म्हणून पत्नीने पतीच्या प्रेमावर प्रश्न उपस्थित करुन ढसाढसा रडायला सुरुवात केली. व्हिडिओमध्ये पत्नी नवऱ्याकडे अनेक तक्रारी करत रडत असते तर पती पत्नीची माफी मागत असतो. व्हिडिओत महिला रडत असताना त्यांचा लहान मुलगाही आपल्या आईचे अश्रू पुसताना दिसून येतो. चला नक्की काय घडलं ते सविस्तर जाणून घेऊया.

माणूस की आयरन मॅन? 45 वर्षांपासून तोंडात 150 टोकदार पिना ठेवून जगतोय, खातानाही बाहेर काढत नाही; Video Viral

काय घडलं व्हिडिओत?

व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये, पत्नी रडताना दिसून येतो. ती तक्रार करत म्हणते की, नवरा जर तिच्यावर प्रेम करत असता तर त्याने न सांगताच समजूण घेतले असते. ती म्हणते की तिला काहीतरी आवडले आणि ती एक तास दुकानात वाट पाहत राहिली, पण तिच्या पतीने सांगितले की त्याच्याकडे पैसे नाहीत. व्हिडिओमध्ये पती पत्नीची माफी मागताना दिसतो. एवढंच काय तर व्हिडिओत त्यांना लहान मुलगाही दिसतो जो आपल्या आईला असं रडताना पाहून तिचे अश्रू पुसु लागतो. पती-पत्नीच्या या व्हायरल व्हिडिओवर लाखो लोकांनी आपल्या संमिश्र प्रतिक्र्या व्यक्त केल्या आहेत. काहींनी महिलेचे समर्थन केले आहे तर काहींनी तिची मागणी चुकीची असल्याचे म्हटले आहे.

अनेकांनी म्हटलं की, इतक्या सुंदर पत्नीला पतीने फक्त 12 हजारांच्या गिफ्टसाठी रडवलं, तर काहींनी म्हटलं की, पत्नीने आपल्या पतीच्या आर्थिक परिस्थितीविषयी विचार करायला हवा. हे फक्त १२,००० रुपयांच्या भेटवस्तूबद्दल नाही तर अपेक्षा आणि वास्तवातील फरकाबद्दल आहे. प्रेमाची किंमत पैशाने ठरवली जाते का? असा प्रश्नही यूजर्सने व्हिडिओवर व्यक्त केला. महागड्या गोष्टींपेक्षा नातेसंबंधांमध्ये संवाद, समजूतदारपणा आणि आदर जास्त महत्त्वाचा असतो. जेव्हा एक छोटीशी इच्छा अहंकार आणि दबावाशी टक्कर घेते तेव्हा नातेसंबंध कमकुवत होऊ शकतात.

बापाची माया! बॅक सीटवर लेकीची झोप, पुढे कुटुंबाची जबाबदारी; रिक्षाचालकाचा भावनिक Video Viral

दरम्यान या घटनेचा व्हिडिओ @nandantwts नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. अनेक युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “जर प्रेमाचे मोजमाप किंमतीच्या टॅगमध्ये केले गेले असते, तर हृदये दिवाळखोर झाली असती – सुदैवाने, खरे लग्न पैशावर नाही तर काळजीवर चालते” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “ त्यांनी हा व्हिडिओ रेकॉर्ड केला आणि पुन्हा सोशल मीडियावर पोस्ट केला, म्हणजे ते फक्त अभिनय करत आहेत?” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “ती एकाच वेळी सुंदर आणि कुरूप दिसते. फक्त वाईट गोष्ट म्हणजे मुलगा दुःखी आहे”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Feb 11, 2026 | 03:04 PM

