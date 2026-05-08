पत्नीचा शिरच्छेद करु पाहणाऱ्या पतीला लोकांनी भरस्त्यात दिला चोप, बंगळूरुतील घटनेचा Video Viral

Bengaluru Viral Incident : भररस्त्यात पतीने केला पत्नीला जीवे मारण्याचा प्रयत्न? घटनेचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर वेगाने व्हायरल होत असून यात लोकांनी मिळून पतीच्या तावडून पत्नीचा जीव वाचवल्याचे दिसून येते.

Updated On: May 08, 2026 | 12:27 PM
(फोटो सौजन्य: X)

  • भररस्त्यात घडलेल्या धक्कादायक घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.
  • परिस्थिती गंभीर होताच आजूबाजूच्या लोकांनी तात्काळ हस्तक्षेप करत मोठी भूमिका बजावली.
  • घटनेनंतर नेटकऱ्यांनी लोकांच्या कृतीचे कौतुक करत विविध प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या.
बंगळूरुतील एका धक्कादायक व्हिडिओने सध्या संपूर्ण इंटरनेटवर धूमाकूळ माजवला आहे. व्हिडिओमध्ये पती भररस्त्यात पत्नीवर हल्ला करताना दिसला. हे दृष्य पाहून असे वाटले जणू तो तिला मारुन टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे पण काही क्षणातच परिस्थिती बदलली आणि आजूबाजूच्या लोकांनी पतीलाच बेदम मारहाण करण्यास सुरुवात केली. पत्नीच्या मदतीसाठी धावून आलेल्या लोकांची आता सोशल मिडियावर प्रशंसा केली जात असून पतीच्या वर्तवणूकीसाठी त्याला पोलिसांच्या स्वाधीन करण्याची मागणी यूजर्सने केली आहे. घटनेत नक्की काय घडलं ते चला सविस्तर जाणून घेऊया.

काय आहे प्रकरण?

घडलेली घटना बंगळूरच्या रस्त्यांवर घडून आल्याचे सांगण्यात येत आहे. व्हायरल व्हिडिओमध्ये आपण पाहू शकता यात दिसते की, एक पुरुष बाईकवरुन जात असतानाच समोरुन त्याची पत्नी येते. तिला पाहताच तो बाईक थांबवतो आणि रस्त्याच्या कडेला पत्नीला मारहाण करण्यास सुरुवात करतो. या मारहाणीत तो पत्नीचा गळा देखील पकडतो. . सुरुवातीला आजूबाजूचे लोक परिस्थिती समजून घेण्याचा प्रयत्न करतात, पण परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे जाणवताच लोक धावत पळत मदतीसाठी येतात आणि पतीला मारहाण करण्यास सुरुवात करतात.

वेगाने पुढे जात असलेल्या या जगात मदतीची अपेक्षा करणं जरा कठीण झालं आहे. आजकाल कोणतीही गंभीर घटना घडली की लोक मदतीचा हात पुढे करण्याऐवजी लगेच त्याचा व्हिडिओ मोबाईलमध्ये शूट करु लागतात. मात्र या घटनेत याउलट गोष्टी घडताना दिसल्या जे पाहून यूजर्स खुश झाले. लोकांनी फक्त तमाशा न पाहता वेळीच महिलेची मदत करत तिला पतीच्या तावडीतून सोडल्याने इंटरनेवर यूजर्सद्वारे प्रशंसा केली जात आहे.

दरम्यान या घटनेचा व्हिडिओ @MihirkJha नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओवर अनेकांनी कमेंट्स करत या घटनेवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका यूजरने म्हटले की, “इथे संदर्भ (Context) कुठे आहे??? योग्य संदर्भ असल्याशिवाय, तो बरोबर आहे की चूक, हे आपण कसे सांगू शकतो?? कदाचित ती त्याची मुलगी असेल, जिने एखाद्या ‘छपरी’ प्रियकरासाठी घर सोडले आणि ती रस्त्यावर सापडली असेल?….अशा प्रकारचा प्रसंग पोस्ट करताना योग्य संदर्भ असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “अतिशय उत्तम काम!” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “अरे व्वा! हे पाहून मला खूपच आनंद झाला. एका व्यक्तीने पुढाकार घेतला आणि इतरांनाही तसा संकेत दिला. आपल्याला नेमकं हेच हवं आहे!”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही. 

