पत्नीचा शिरच्छेद करु पाहणाऱ्या पतीला लोकांनी भरस्त्यात दिला चोप, बंगळूरुतील घटनेचा Video Viral

बर्थडे सेलिब्रेशनमध्ये अनोखा ट्विस्ट! गर्लफ्रेंडसोबत पार्टी करताना पकडला गेला नवरा; बायकोच्या एंट्रीनंतर पाहा काय घडलं,Video Viral
काय आहे प्रकरण?
घडलेली घटना बंगळूरच्या रस्त्यांवर घडून आल्याचे सांगण्यात येत आहे. व्हायरल व्हिडिओमध्ये आपण पाहू शकता यात दिसते की, एक पुरुष बाईकवरुन जात असतानाच समोरुन त्याची पत्नी येते. तिला पाहताच तो बाईक थांबवतो आणि रस्त्याच्या कडेला पत्नीला मारहाण करण्यास सुरुवात करतो. या मारहाणीत तो पत्नीचा गळा देखील पकडतो. . सुरुवातीला आजूबाजूचे लोक परिस्थिती समजून घेण्याचा प्रयत्न करतात, पण परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे जाणवताच लोक धावत पळत मदतीसाठी येतात आणि पतीला मारहाण करण्यास सुरुवात करतात.
वेगाने पुढे जात असलेल्या या जगात मदतीची अपेक्षा करणं जरा कठीण झालं आहे. आजकाल कोणतीही गंभीर घटना घडली की लोक मदतीचा हात पुढे करण्याऐवजी लगेच त्याचा व्हिडिओ मोबाईलमध्ये शूट करु लागतात. मात्र या घटनेत याउलट गोष्टी घडताना दिसल्या जे पाहून यूजर्स खुश झाले. लोकांनी फक्त तमाशा न पाहता वेळीच महिलेची मदत करत तिला पतीच्या तावडीतून सोडल्याने इंटरनेवर यूजर्सद्वारे प्रशंसा केली जात आहे.
Proud of you Bengaluru and these Youngsters who refused to let a lunatic b¢head his wife; instead of watching and making videos, they decide to act: pic.twitter.com/yMyg64brsB — Mihir Jha (@MihirkJha) May 7, 2026
साहसी खेळ जीवावर बेतला! गोव्याच्या समुद्रकिनाऱ्यावर पॅराग्लायडिंग करताना दोर गळ्यात अडकला अन् तरुणीने समोर पाहिला यमराज
दरम्यान या घटनेचा व्हिडिओ @MihirkJha नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओवर अनेकांनी कमेंट्स करत या घटनेवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका यूजरने म्हटले की, “इथे संदर्भ (Context) कुठे आहे??? योग्य संदर्भ असल्याशिवाय, तो बरोबर आहे की चूक, हे आपण कसे सांगू शकतो?? कदाचित ती त्याची मुलगी असेल, जिने एखाद्या ‘छपरी’ प्रियकरासाठी घर सोडले आणि ती रस्त्यावर सापडली असेल?….अशा प्रकारचा प्रसंग पोस्ट करताना योग्य संदर्भ असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “अतिशय उत्तम काम!” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “अरे व्वा! हे पाहून मला खूपच आनंद झाला. एका व्यक्तीने पुढाकार घेतला आणि इतरांनाही तसा संकेत दिला. आपल्याला नेमकं हेच हवं आहे!”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.