सार्वजनिक ठिकाणी लघुशंका करणाऱ्यांची जिरली! म्हैसूरच्या रस्त्यांवर लावण्यात आली आरशांची भिंत; Video Viral

घराच्या अंगणात खेळ होता चिमुकला; अचानक कुत्र्याने जबड्यात पडकलं अन्…, पाहून तुमच्याही काळजाचा ठोका चुकेल, Video Viral
व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, रस्त्यांवर आसरे बसवण्यात आले असून लोक तिथे जमा झाले आहे. एक व्यक्ती या भिंतीच्या इथे चालताना दिसत आहे. तो सांगत आहे की, इथे लघवी करु नका असा बोर्ड लावला असता. तर कोणीही लक्ष दिले नसते. मात्र आता या आरशामुळेच लोक ही घृणास्पद कृती करणे थांबवतील. शिस्त लावण्यासाठी हा एकच मार्ग उरला आहे.
म्हैसूर बसस्थानाकाबाहेर एक भिंत सार्वजनिक लघुशंकाचे ठिकाण बनले होते. यामुळे प्रचंड दुर्गंधी पसरली होती. तिथून जाणाऱ्या प्रवाशांना याचा त्रास सहन करावा लागत होता. शिवाय वारंवार सूचना देऊन, दंड आकारुनही लोक सुधारण्याचे नाव घेत नव्हते. शेवटी महानगपालिकेने यावर कायस्वरुपी तोडगा काढला आणि भिंतीवर चमकदार स्टीलचे मोठे आरसे बसवले.
व्हायरल व्हिडिओ
View this post on Instagram
नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया
व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इन्स्टाग्रामवर @in_mysuru या अकाऊंटवर शेअक करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला लाखो लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळाले आहेत. अनेकांनी यावर कौतुकास्पद प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. एका नेटकऱ्याने ही खरी डोकॅलिटी असे म्हटले आहे, तर दुसऱ्या एकान मुंबई-पुणे शहरातही असे व्हायला हवे असे म्हटले आहे. तर काहींनी मजेशीर प्रतिक्रिया देत, आता लोक लघुशंका करायला नाही, तर केस विंचरायला तिथे जमा होतील असे म्हटले आहे. तसेच हे आरसे फोडले जातील, चोरीही केले जातील अशी भिती म्हैसूर नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. सध्या या प्रयोगाची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरु आहे.
काय म्हणावं याला? उसाच्या रसासोबत विक्रेत्याचा अजब प्रयोग; पाहून डोकं चक्रावेल, Video Viral
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.