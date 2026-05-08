बर्थडे सेलिब्रेशनमध्ये अनोखा ट्विस्ट! गर्लफ्रेंडसोबत पार्टी करताना पकडला गेला नवरा; बायकोच्या एंट्रीनंतर पाहा काय घडलं,Video Viral

Wife Caught Husband With Girlfriend : पती, पत्नी और वो...! पतीला प्रेयसीसोबत हाॅटेलमध्ये पकडताच पत्नीचा पारा वाढला आणि तिने दोघांना बेदम मारहाण करण्यास सुरुवात केली. घटनेचा व्हिडिओ आता सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे.

Updated On: May 08, 2026 | 10:10 AM
(फोटो सौजन्य: X)

  • गुपचूप सुरू असलेलं सेलिब्रेशन अचानक हायव्होल्टेज ड्रामामध्ये बदलल्याचं पाहायला मिळालं.
  • हॉटेल रुममध्ये झालेल्या गोंधळाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.
  • प्रकरण इतकं वाढलं की परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनाही हस्तक्षेप करावा लागला.
म्हणतात ना, चोरी फार काळ लपून राहत नाही आणि जेव्हा ती पकडली जाते तेव्हा ड्रामा झाल्याशिवाय राहत नाही. आपल्या पत्नीला खोट बोलून मध्य प्रदेशातील एका पतीने प्रेयसीला हाॅटेलमध्ये बर्थडे सरप्राईड देऊ पाहिलं पण तिथे झालेल्या पत्नीच्या एंट्रीने त्यालाच धक्क्यात पाडलं. पतीने केलेला विश्वासघात पाहून सहाजीकच पत्नी नाराज झाली आणि तिने हाॅटेलमध्ये हाय व्होल्टेज ड्रामा करायला सुरुवात केली. हाॅटेल रुममध्ये झालेला हा सर्व गोंधळ आता फोनच्या कॅमेरात कैद करण्यात आला असून सोशल मिडियावर याचा व्हिडिओ आता चांगलाच ट्रेंडिंगला आहे. यात नक्की काय घडून आलं ते चला सविस्तर जाणून घेऊया.

काय घडलं व्हिडिओत?

घडलेली सर्व घटना मध्य प्रदेशातील मंदसाैर जिल्ह्यातून समोर येत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, ५० वर्षीय झुल्फिकार अली आपल्या ३८ वर्षीय प्रेयसीसोबत हॉटेलमध्ये तिचा वाढदिवस साजरा करायला आला होता. पत्नीला जेव्हा या गोष्टीची माहिती मिळाली तेव्हा रात्री सुमारे ११ वाजता ती भाऊ आणि वहिनीसोबत हॉटेलमध्ये दाखल झाली. खोलीचा दरवाजा उघडताच पत्नीने पतीला पाहिलं आणि ती संतापली. तिने फक्त पतीचीच नाही तर त्याच्या प्रेसयीची देखील जोरदार धुलाई केली. व्हिडिओमध्ये पत्नी, तिचा भाऊ आणि वहिनी रंगेहात पकडल्या गेलेल्या झुल्फिकार आणि त्याच्या प्रेयसीला बेदम मारत हाॅटेल रुममधून बाहेर काढताना दिसून येतात.

हे प्रकरण पुढे इतकं वाढलं की पोलिसांना यात हस्तक्षेप करावा लागला. पोलिसांनी दोन्ही पक्षांना पोलिस ठाण्याच नेऊन परिस्थिती नियंत्रणात आणली. यानंतर झुल्फिकार अली आणि त्याच्या प्रेयसीला वैद्यकीय तपासणीसाठी जिल्हा रुग्णालयात पाठवण्यात आले. वैद्यकीय तपासणीनंतर जेव्हा पोलीस पोलीस ठाण्यात पोहोचले, तेव्हा झुल्फिकारचे कुटुंबीय आधीच निघून गेले होते. आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर पोलिसांनी झुल्फिकार अली आणि त्याच्या प्रेयसीला सोडून दिले. माहितीनुसार, झुल्फिकार हा एक डाॅक्टर असल्याचे सांगण्यात येत आहे. दरम्यान या घटनेचा व्हिडिओ @Devchoudharydc नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: May 08, 2026 | 10:10 AM

