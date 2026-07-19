Viral Video : ‘बायको असावी तर अशी!’ हृदयविकारानंतर नवऱ्याची नोकरी गेली, स्वतः उबर चालवत कमावते हजारो रुपये

आयुष्यात कधी कोणता प्रसंग समोर येईल, हे कोणीच सांगू शकत नाही. काही वेळा नशिबाची साथ सुटते, तर काही वेळा आपलीच माणसं दूर जातात. अशा वेळी माणूस खचून जातो. पण एखादी व्यक्ती आपल्या पाठीशी ठामपणे उभी राहिली, तर पुन्हा नव्याने सुरुवात करण्याची ताकद मिळते. अशीच एक प्रेरणादायी घटना सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. (Viral Video)
एका कॅब चालकाने आपल्या आयुष्यातील संघर्षाची कहाणी एका व्हिडिओमध्ये सांगितली. त्याची गोष्ट अनेकांच्या मनाला भिडली आहे. कारण त्याने संकटांसमोर हार न मानता स्वतःच्या मेहनतीवर नव्याने आयुष्य उभं केलं.
त्या व्यक्तीने सांगितलं की, काही काळापूर्वी त्याला अचानक हृदयविकाराचा झटका आला. उपचारानंतर तो बरा झाला, पण त्याच्या आयुष्यातील खरी परीक्षा तेव्हाच सुरू झाली. ज्या ठिकाणी तो काम करत होता, तिथून त्याला बाहेर पडावं लागलं. कारण त्याची तब्येत पूर्वीसारखी राहिली नाही, असा समज करून त्याला कामासाठी योग्य नसल्याचं सांगण्यात आलं.
सर्वात जास्त आधाराची गरज असताना काम गेल्यामुळे तो काही दिवस चिंतेत होता. मात्र त्याने परिस्थितीसमोर हात टेकले नाहीत. स्वतःवरचा विश्वास कायम ठेवत त्याने दुसरा मार्ग शोधण्याचा निर्णय घेतला.
तो मूळचा बिहारमधील समस्तीपूरचा रहिवासी आहे. कामाच्यानिमित्ताने तो अनेक वर्षांपासून नोएडामध्ये राहत आहे. त्याच्याकडे दोन फ्लॅट आहेत आणि त्यातून त्याला नियमित भाड्याचे उत्पन्न मिळते. तरीही तो घरी बसून राहण्याच्या विचाराचा नव्हता. त्याला स्वतःच्या मेहनतीवर कमाई करायची होती आणि आपण अजूनही सक्षम आहोत हे कृतीतून दाखवून द्यायचं होतं.
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या संपूर्ण प्रवासात त्याच्या पत्नीने मोठी साथ दिली. सुरुवातीला त्याने भाड्याने वाहन घेऊन कामाची माहिती करून घेतली. त्यानंतर पत्नीने स्वतःच्या बचतीतून त्याच्यासाठी दुचाकी विकत घेतली. याच वाहनाच्या मदतीने त्याने ऑनलाइन कॅब सेवेत चालक म्हणून काम सुरू केलं.
आज तो दररोज नियमितपणे काम करतो. सकाळपासून रात्रीपर्यंत मेहनत घेत आपल्या कुटुंबाची जबाबदारी सांभाळतो. त्याच्या म्हणण्यानुसार, या कामातून त्याला दर महिन्याला चांगले उत्पन्न मिळते. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, त्याने पुन्हा आत्मविश्वास मिळवला आहे.
त्याने आपल्या कुटुंबाबद्दलही मनमोकळेपणाने सांगितलं. त्याला दोन मुली आहेत आणि त्यांचा त्याला खूप अभिमान आहे. मुलगा नसल्याची त्याला कोणतीही खंत नाही. आपल्या मुलींना चांगलं शिक्षण आणि उज्ज्वल भविष्य देणं हेच त्याचं स्वप्न आहे. त्यांच्या लग्नासाठी आवश्यक असेल तर स्वतःची मालमत्ताही विकण्याची तयारी असल्याचं त्याने शांतपणे सांगितलं.
https://www.instagram.com/p/DaGmA88y3q6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again
या व्यक्तीच्या बोलण्यात कुठेही दिखावा नव्हता. स्वतःच्या कष्टावर विश्वास ठेवणारा आणि संकटातही सकारात्मक विचार करणारा माणूस म्हणून त्याने अनेकांची मने जिंकली. त्याची गोष्ट एक महत्त्वाचा संदेश देते.परिस्थिती कितीही कठीण असली, तरी जिद्द आणि कुटुंबाची साथ असेल तर नव्याने उभं राहणं शक्य असतं.
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आज त्याचा संघर्ष अनेकांसाठी प्रेरणा ठरत आहे. आयुष्यात अडचणी येतातच, पण त्यातून बाहेर पडण्यासाठी धैर्य, मेहनत आणि आपल्या माणसांची साथ यापेक्षा मोठी ताकद दुसरी नाही.