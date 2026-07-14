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Liquor Ban: दारूबंदीचा निर्णय बिहारसाठी ठरला शाप? ‘BAI’च्या नव्या रिपोर्टने मोठी खळबळ; नेमकं काय घडलं?

Updated On: Jul 14, 2026 | 08:30 PM IST
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सारांश

दारूबंदीमुळे बिहार सरकारला दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांच्या अबकारी कराला (Excise Duty) मुकावे लागत आहे, ज्याचा परिणाम राज्याच्या विकासावर होत आहे शेजारच्या राज्यांचे (उदा. उत्तर प्रदेश, झारखंड) उत्पन्न वाढले आहे.

(फोटो सौजन्य: Chatgpt)

(फोटो सौजन्य: Chatgpt)

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विस्तार
  • दारूबंदीचा निर्णय बिहारसाठी ठरला शाप?
  • ‘BAI’च्या नव्या रिपोर्टने मोठी खळबळ;
  • रिपोर्टमध्ये नेमकं काय?
Liquor Ban: बिहारमध्ये दारूवर संपूर्ण बंदी आहे. तुम्हाला आठवत असेल की, महिलांच्या मागणीनुसार, बिहारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी १ एप्रिल २०१६ पासून देशी दारूच्या विक्रीवर आणि ५ एप्रिल २०२६ पासून विदेशी दारूच्या विक्रीवर संपूर्ण बंदी घातली होती. कौटुंबिक हिंसाचार आणि सामाजिक दुष्प्रवृत्ती दूर करणे हा यामागील उद्देश होता. पण हा निर्णय आपले उद्दिष्ट साध्य करण्यात अयशस्वी ठरला असल्याचा दावा केला जात आहे. त्यामुळे, या निर्णयाचा सर्वसमावेशक आढावा घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

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बीएआयचे म्हणणे काय?

ब्रूअर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया ही भारतातील बिअर बनवणाऱ्या कंपन्यांची सर्वोच्च संस्था आहे. यामध्ये एबी इनबेव्ह, कार्ल्सबर्ग आणि युनायटेड ब्रुअरीजसारख्या कंपन्यांचा समावेश आहे. त्यांच्या मते, या निर्णयामुळे गेल्या १० वर्षांत बिहार सरकारला ६०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे. इतकेच नाही, तर याच काळात दारूबंदी कायद्यांतर्गत ११ लाख ३० हजारांहून अधिक गुन्हे दाखल झाले आणि १७ लाखांहून अधिक लोकांना अटक करण्यात आली. अवैध दारू जप्त केल्याचे वृत्त अजूनही समोर येत आहे.

अवैध आणि भूमिगत अर्थव्यवस्थेचा उदय

या अहवालात म्हटले आहे की, बिहारमधील दारूबंदीमुळे दारू नाहीशी झाली नाही. उलट, त्यामुळे ती कायदेशीर आणि नियंत्रित बाजारपेठेतून अवैध आणि भूमिगत अर्थव्यवस्थेत ढकलली गेली. “दारू नाहीशी झाली नाही, ती फक्त सरकारच्या नियंत्रणाबाहेर गेली,” असे ते म्हणतात. बी.ए.आय.च्या मते, देशातील सर्वात कठोर दारूबंदी कायद्यांपैकी एक कायदा असूनही, राज्याच्या सीमा ओलांडून कार्यरत असलेल्या तस्करीच्या जाळ्यांमार्फत बिहारमध्ये दारूचा पुरवठा अव्याहतपणे सुरू आहे.

₹६०,००० कोटींचे नुकसान

दारूबंदीचा आर्थिक परिणाम “अत्यंत गंभीर” असल्याचे सांगत, बीएआयच्या (BAI) अंदाजानुसार, बिहार सरकारने गेल्या दहा वर्षांत उत्पादन शुल्काच्या महसुलात अंदाजे ₹६०,००० कोटींचे नुकसान सोसले आहे. याव्यतिरिक्त, हॉटेल्स, पर्यटन, लॉजिस्टिक्स, वाहतूक आणि संलग्न उद्योगांनाही मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे.

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Web Title: Bihar liquor ban losses exceed benefits bai report data see details

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Published On: Jul 14, 2026 | 08:30 PM

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