पहिल्यांदा ‘बाबा’ झाल्याचा क्षण! थरथरणारे हात अन् अश्रूंचा पूर, Video पाहून तुमचेही डोळे भरावतील

एका पित्याला आपल्या बाळाला पहिल्यांदा पाहतानाची भावना यामध्ये पाहायला मिळत आहे. हा व्हिडिओ पाहून अनेक नेटकरीही भरावून गेले आहेत. व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, डॉक्टर एका लहान बाळाला त्याच्या वडिलांच्या हातात देत आहेत. परंतु आपल्या बाळाला हातात घेताना बापाची अवस्था पाहण्यासारखी आहे. आनंदाच्या भरात बापाचे हात थरथरत आहेत. डोळ्यात आनंदाचे अश्रू आहेत. सुरुवातील बाळाला घेण्यास नकारही या व्यक्तीने दिला होता. आपल्या रक्ताच्या मासांला पहिल्यांदाच स्पर्श करतानाचा तो क्षण त्याच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसत आहे.
व्हायरल व्हिडिओ
नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया
व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इन्स्टाग्रामवर @drsuganyad3vi काही क्षणातच व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओला हजारो लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळाले आहेत. व्हिडिओ पाहून प्रत्येकाच्या डोळ्यात पाणी आले आहे. एका नेटकऱ्याने बाप होण ही जगातील सर्वात मोठी जबाबादीर आणि आनंद आहे, तर दुसऱ्या एकाने त्या पित्याचे हाल पाहून माझे डोळे भारावले असे म्हटले आहे. आणखी एकाने हे सुख प्रत्येक पुरुषाने अनुभावावं असे म्हटले आहे. तर अनेकांनी त्याला मुलगी व्हावी अशी इच्छा व्यक्त केली आहे. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर खूप व्हायरल होत आहे.
