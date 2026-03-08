Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
साहसाला सलाम! बर्फाळ टेकड्यांवर साडी नेसून महिलांचे स्नोबोर्डिंग; पाहून नेटकरीही थबकले; Video Viral

सोशल मीडियावर एक थक्क करणारा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. दोन महिलांनी साडीमध्ये बर्फावर स्नोबोर्डिंग केले आहे. हा व्हिडिओ पाहून अनेक नेटकऱ्यांनी महिलांचे कौतुक केले आहे.

Updated On: Mar 08, 2026 | 04:15 PM
Women Snowboard in Sarees on Snowy Hills Viral Video Stuns Internet

साहसाला सलाम! बर्फाळ टेकड्यांवर साडी नेसून महिलांचे स्नोबोर्डिंग; पाहून नेटकरीही थबकले; Video Viral (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • बर्फाळ टेकड्यांवर साडी नेसून महिलांचे स्नोबोर्डिंग
  • पाहून नेटकरीही थबकले
  • व्हिडिओ तुफान व्हायरल
Women Snowboard in Saree : सोशल मीडियावर रोज हजारो व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र व्हिडिओ सोशल मीडियावर पाहायला मिळतात. काही व्हिडिओ हे अत्यंत संतापजनक असातत. तर काही व्हिडिओ हे थेट मनाला भिडणारे असतात. सध्या सोशल मीडियावर पारंपारिक भारतीय संस्कृती आणि खेळाच्या अनेख्या संगमाचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. एक भारतीय आणि एका परदेशी महिलेने साडी नेसून बर्फाळ टेकडीवर स्नोबोर्डिंग केले आहे. हा व्हिडिओ पाहून अनेक नेटकरी थक्क झाले आहेत.

सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओ तुम्ही पाहू शकता की दोन महिलांनी लाला साडी घातली आहे. या महिला बर्फाळ टेकडीवर स्नोबोर्ड घेऊन सर्फिंग करत आहे. एक भारतीय स्नोबोर्डर उर्मिला आहे तर दुसरी स्विस लिंडा आहे. दोघीही साडी घालून स्नोबोर्डिग करत आहेत. त्यांचा आत्मविश्वासही जबरदस्त आहे. हा व्हिडिओ पाहून अनेकजण थक्क झाले आहे. हा व्हिडिओ लोकांना मोहित करत आहे. संस्कृती आणि खेळाचे अनोखे संगम असणारा हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.

व्हायरल व्हिडिओ

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Urmila P. (@ursk8kid)

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ खेळाडूंनी इन्स्टाग्रामवर शेअर केला आहे. व्हिडिओ च्या कॅप्शनध्ये Saree Not Sorry असे लिहिले आहे. या व्हिडिओला आतापर्यंत हजारो व्ह्यूज आणि लाईक्स मिळाले आहेत. अनेकांनी यावर हार्टचे इमोजी शेअर केले आहेत. एका नेटकऱ्याने हा पुरावा आहे की, महिला कोणत्याही क्षेत्रात उत्तम कामगिरी करु शकतात असे म्हटले आहे, तर दुसऱ्या एकान मी पाहिलेला आतापर्यंत सर्वात संदुर साडी फ्लेक्स असे म्हटले आहे. तिसऱ्या एकाने हे खूपच भारी आहे असे म्हटले आहे. सध्या हा व्हिडिओ नेटकऱ्यांच्या प्रचंड पसंतीस पडत आहे.

कुछ अच्छा करने जाता हू, कांड हो जाता है! किचनमध्ये पत्नीची मदत करायला गेला अन् कानशिलात खाऊन आला नवरा; Video Viral

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Mar 08, 2026 | 04:15 PM

