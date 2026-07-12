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संतापजनक! वॉशरुमच्या बहाण्याने घरात घुसून महिलेसोबत केलं घृणास्पद कृत्य; VIDEO व्हायरल होताच नराधमाला अटक

Updated On: Jul 12, 2026 | 04:57 PM IST
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सारांश

बंगळुरूतील एका महिलेने तिच्यासोबत घडलेल्या अत्यंत घृणास्पद अनुभव सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. एका नामांकित ई-कॉमर्स कंपनीच्या डिलिव्हरी बॉयने महिला घरात एकटी असल्याचा फायदा घेत जबरदस्तीने प्रवेश केला. त्यानंतर तिच्यासोबत अत्यंत घृणास्पद कृत्य केले.

Man Assults Woman

संतापजनक! वॉशरुमच्या बहाण्याने घरात घुसून महिलेसोबत केलं घृणास्पद कृत्य; VIDEO व्हायरल होताच नराधमाला अटक (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • बंगळुरूत संतापजनक प्रकार
  • डिलिबॉय जबरदस्तीने घरात शिरला अन्…
  • नराधमाला पोलिसांकडून अटक
  • नेमकं काय घडलं?
सोशल मीडियावर सतत काही ना काही व्हायरल होत असते. अलीकडे सगळ्यांकडे स्मार्टफोन असल्यामुळे जे काही अतरंगी घडताना दिसेल, चुकीचे घडताना दिसेल त्याचा व्हिडिओ काढून लोक सोशल मीडियावर शेअर करतात. सध्या बंगळुरूतील एका महिलेने तिच्यासोबत घडलेल्या अत्यंत घृणास्पद अनुभव सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. एका नामांकित ई-कॉमर्स कंपनीच्या डिलिव्हरी बॉयने महिला घरात एकटी असल्याचा फायदा घेत जबरदस्तीने प्रवेश केला. त्यानंतर तिच्यासोबत अत्यंत घृणास्पद कृत्य केले. महिलेने सोशल मीडियावर रडत रडत आपली आपबीती सांगितली.

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नेमकं काय घडलं?

मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपी डिलिव्हरी बॉयची ओळख २२ वर्षीय विजय मल्लिकार्जुन पटवण्यात आली आहे. सध्या तो पोलिसांच्या ताब्यात आहे. महिलेने दिलेल्या माहितीनुसार, या तरुणाने तिला वॉशरुम वापरण्यासाठी विचारले. इमर्जन्सीच्या आहे असे सांगून तिच्या घरात घुसण्याचा प्रयत्न केला. तिने त्याला मी अनोखळी व्यक्तीला घरात घेऊ शकत नाही. खूपच गरज असेल तर शेजारी राहणाऱ्या माझ्या पुरुष मित्राची मदत घेऊ शकता असे सांगितले. परंतु महिलेच्या नकारानंतरही डिलिव्हरी बॉय घरचा जबरदस्तीने घुसला.

यावेळी महिलेने घाबरुन न जाता मोबाईल कॅमेरा ऑन केला आणि फ्लॅटचा दरवाजा उघडाच ठेवला. यामुळे काही घडल्यास ती ओरडून मदतीसाठी बाहेर धाव घेऊ शकते. पण डिलिव्हरी बॉय वॉशरुममधून बाहेर येताच त्याने महिलेसमोर थेट त्याचा प्रायव्हेट पार्ट दाखवला. या धक्कादायक प्रकाराने महिला पूर्णपणे हादरून गेली होती. तिने त्याला तातडीने बाहेर काढले. यानंतर तिने याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर करत आपबीती सांगितली.

व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर बंगळुरुच्या पोलिसांनी तातडीने कारवाई केली असून संबंधित तरुणाला ताब्यात घेतले आहे. त्याच्यावर महिलेच्या तक्रारीवरुन लैंगिक छळाचा आणि महिलेच्या प्रतिष्ठेला ठेस पोहवण्याचा, जबरदस्तीने घरात घुसण्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

व्हायरल व्हिडिओ

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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Man enters house on washroom pretext assaults woman video viral

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Published On: Jul 12, 2026 | 04:57 PM

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