'मला सोडून नको जाऊस...' रेल्वे स्थानकावरच बाॅयफ्रेंडने गर्लफ्रेंडचे धरले पाय, अखेर पोलिसांनीच केला हस्तक्षेप; Video Viral

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काय घडलं व्हिडिओत?
व्हिडिओतील ही घटना नक्की कोणत्या रेल्वे स्थानकावर घडून आली याची अधिकृत माहिती अद्याप समोर आली नाही परंतु ही दृष्ये सोशल मिडियावर चांगलाच धुमाकूळ घालत आहे. व्हिडिओमध्ये एक जोडपे एकमेकांपासून वेगळे होताना दिसतात. मुलगी रेल्वेने कुठेतरी जात असते आणि तिला निरोप देण्यासाठी तिचा प्रियकर रेल्वे स्थानकावर उपस्थित असतो. आपली गर्लफ्रेंड आपल्यापासून दूर जात आहे या विचाराने बाॅयफ्रेंड भावूक होतो आणि तिला थांबण्यासाठी विनवणी करु लागतो.
विशेष म्हणजे, प्रेयसीने आपल्यापासून दूर जाऊ नये यासाठी प्रियकर व्हिडिओत तिचे पाय धरतानाही दिसून येतो. साष्टांग नमस्कार करत, प्रेयसीचे पाय धरतंच तो तिला थांबवण्याची विनवणी करतो, जे पाहून यूजर्सच नाही तर आजूबाजूची लोकही थक्क होतात. या घटनेची रेल्वे स्थानकावर इतकी चर्चा रंगते की काही वेळातच तिथे RPF पोलिस दाखल होतात. व्हिडिओच्या शेवटी प्रेयसी पोलिसांना समजवताना दिसते.
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दरम्यान ही घटना खरी आहे की स्क्रिप्टेड याची पुष्टी अद्याप झाली नाही. व्हिडिओ सोशल मिडियावर चांगलाच शेअर केला जात असून यूजर्सच्या संमिश्र प्रतिक्रिया व्हिडिओला मिळत आहेत. काहींच म्हणणं आहे की, असे प्रकार सार्वजनिक ठिकाणी करणं चुकीचं आहे तर काही म्हणत आहेत की, प्रेम असावं तर असं. व्हिडिओ @speaking_india_official27 नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.