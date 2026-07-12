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क्या चोर बनेगा रे तू! चोरी करायला गेला अन् थेट ४ मजल्यावरच अडकला; कॉलनीतील रहिवाशांनी केली सुटका, Video Viral

Updated On: Jul 12, 2026 | 02:21 PM IST
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सारांश

सोशल मीडियावर अत्यंत मजेशीर व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. एक पठ्ठ्या चोरीच्या उद्देशाने उंच बिल्डिंगवर चढला होता. परंतु त्याच्यासोबत असे काही घडले की तो तिथेच अडकला.

Theif Stuck on Forth Floor in Theft Attempt

क्या चोर बनेगा रे तू! चोरी करायला गेला अन् थेट ४ मजल्यावरच अडकला; कॉलनीतील रहिवाशांनी केली सुटका, Video Viral (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • चोरी करायला गेला अन् थेट ४ मजल्यावरच अडकला पठ्ठ्या
  • कॉलनीतील रहिवाशांनी केली सुटका
  • व्हिडिओ तुफान व्हायरल
सोशल मीडियावर कधी काय पाहायला मिळेल सांगता येत नाही. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र व्हिडिओ सोशल मीडियावर पाहायला मिळतात. गेल्या काही काळात गुन्हेगारीच्या अनेक घटना पाहायला मिळत आहेत. सध्या एका चोरीच्या घटनेचा अजब व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. पण हा व्हिडिओ पाहून हसू आवरणे कठीण होईल. एक पठ्ठ्या चोरी करण्यासाठी बिल्डींगवर चढलायला गेला अन् थेट चौथ्या मजल्यावर जाऊन असा काही अडकला की त्याला पुढे काय करावे सुचेना. शेवटी त्याला कॉलनीतील रहिवांशाच्या मदतीने खाली उतरवण्यात आले. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला असून नेमकं काय घडलं? जाणून घेऊ.

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नेमकं काय घडलं?

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत स्पष्ट दिसत आहे की, एक तरुण इमारतीच्या चौथ्या मजल्याजवळील बाल्कनीजवळ भिंतीवर पाय रोखून अडकून बसला आहे. खाली उभे असलेले लोक त्याच्यावर टॉर्चचा प्रकाश टाकताना दिसत आहे. व्हिडिओनुसार, पठ्ठ्या रात्रीच्या अंधाराचा फायदा घेऊन चोरीच्या उद्देशाने वर चढला होता. मात्र, तिथे गेल्यावर उंचीमुळे किंवा पकड सुटल्यामुळे तिथेच अडकून पडला. त्याला वरही चढता येत नव्हते आणि खालीही उतरता येत नव्हते.

सहसा एखाद्या चोराला रंगेहाथ पकडल्यावर लोक बेदम मारतात. परंतु या चोराला कॉलनीतील नागरिकांनी एकत्र येऊन काळजीवपूर्वीक उतरवले. त्याला मारहाणकरण्याऐवजी पोटभर जेवणे धातले. यानंतर त्याला प्रेमाने समजावून सांगितले. पुन्हा चोरी करुन नकोस असे समजावले आणि त्याला त्याच्या घरी नेऊन सोडले.

व्हायरल व्हिडिओ


नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

या अजब घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहबे. नेटकऱ्यांनी मजेशीर कमेंट्स केल्या आहेत. एका नेटकऱ्याने ही इतिहासातील पहिलीच घटना असेल असे म्हटले आहे, तर दुसऱ्या एकाने क्या चोर बनेगा रे तू अशी कमेंट केली आहे. तर तिसऱ्या एकाने जीव वाचवला ते ठीक आहे, पण त्याला शिक्षा मिळायला हवी होती. सध्या ही घटना सोशल मीडियावर चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे.

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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Thief stuck on fourth floor during theft attempt video viral

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Published On: Jul 12, 2026 | 02:21 PM

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