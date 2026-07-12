क्या चोर बनेगा रे तू! चोरी करायला गेला अन् थेट ४ मजल्यावरच अडकला; कॉलनीतील रहिवाशांनी केली सुटका, Video Viral

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व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत स्पष्ट दिसत आहे की, एक तरुण इमारतीच्या चौथ्या मजल्याजवळील बाल्कनीजवळ भिंतीवर पाय रोखून अडकून बसला आहे. खाली उभे असलेले लोक त्याच्यावर टॉर्चचा प्रकाश टाकताना दिसत आहे. व्हिडिओनुसार, पठ्ठ्या रात्रीच्या अंधाराचा फायदा घेऊन चोरीच्या उद्देशाने वर चढला होता. मात्र, तिथे गेल्यावर उंचीमुळे किंवा पकड सुटल्यामुळे तिथेच अडकून पडला. त्याला वरही चढता येत नव्हते आणि खालीही उतरता येत नव्हते.
सहसा एखाद्या चोराला रंगेहाथ पकडल्यावर लोक बेदम मारतात. परंतु या चोराला कॉलनीतील नागरिकांनी एकत्र येऊन काळजीवपूर्वीक उतरवले. त्याला मारहाणकरण्याऐवजी पोटभर जेवणे धातले. यानंतर त्याला प्रेमाने समजावून सांगितले. पुन्हा चोरी करुन नकोस असे समजावले आणि त्याला त्याच्या घरी नेऊन सोडले.
A thief got stuck climbing a building to steal; locals rescued him, fed him, advised quitting crime, and gave taxi fare home 😭😂 pic.twitter.com/iwvvIQNoqL — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) July 10, 2026
या अजब घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहबे. नेटकऱ्यांनी मजेशीर कमेंट्स केल्या आहेत. एका नेटकऱ्याने ही इतिहासातील पहिलीच घटना असेल असे म्हटले आहे, तर दुसऱ्या एकाने क्या चोर बनेगा रे तू अशी कमेंट केली आहे. तर तिसऱ्या एकाने जीव वाचवला ते ठीक आहे, पण त्याला शिक्षा मिळायला हवी होती. सध्या ही घटना सोशल मीडियावर चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे.
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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.