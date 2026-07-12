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BCCI चा मोठा निर्णय! इंग्लंड आणि झिम्बाब्वे मालिकेतून हर्षित राणा-वरुण चक्रवर्ती बाहेर; नेमकं कारण काय?

Updated On: Jul 12, 2026 | 04:38 PM IST
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सारांश

harshit rana varun chakravarthy are ruled out from india's squad: इंग्लंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी आणि झिम्बाब्वेविरुद्धच्या टी-२० मालिकेसाठी भारतीय संघात बदल करण्यात आले आहेत. हर्षित राणा आणि वरुण चक्रवर्ती एकदिवसीय मालिकेतून बाहेर पडले आहेत.

BCCI चा मोठा निर्णय! इंग्लंड आणि झिम्बाब्वे मालिकेतून हर्षित राणा-वरुण चक्रवर्ती बाहेर; नेमकं कारण काय?
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विस्तार
  • टीम इंडियात मोठे बदल
  • मालिकेतून हर्षित राणा-वरुण चक्रवर्ती बाहेर
  • नेमकं कारण काय?
इंग्लंडविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या टी-२० मालिकेत व्हाईटवॉश मिळाल्यानंतर, भारतीय क्रिकेट संघ आता इंग्लंडविरुद्ध तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका खेळणार आहे. त्याआधी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) इंग्लंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी आणि झिम्बाब्वेविरुद्धच्या टी-२० मालिकेसाठी भारतीय संघात बदल केले आहेत. वेगवान गोलंदाज हर्षित राणा इंग्लंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेला मुकणार आहे. दरम्यान, फिरकी गोलंदाज वरुण चक्रवर्तीला झिम्बाब्वेविरुद्धच्या टी-२० मालिकेतून वगळण्यात आले आहे. पुरुष निवड समितीने एकदिवसीय संघात हर्षितच्या जागी प्रिन्स यादवला आणि टी-२० संघात वरुणच्या जागी रवी बिश्नोईला स्थान दिले आहे.

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हर्षित राणा- वरुण चक्रवर्ती वनडे मालिकेतून बाहेर

बीसीसीआयने सांगितले की, ट्रेंट ब्रिज येथे इंग्लंडविरुद्धच्या तिसऱ्या सामन्यादरम्यान हर्षितला हॅमस्ट्रिंगची दुखापत झाली. तो इंग्लंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेतून बाहेर झाला असून पुढील उपचारांसाठी बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये (CoE) दाखल होईल. दुसरीकडे, वरुण चक्रवर्ती  तिसऱ्या टी-२० सामन्यादरम्यान जखमी झाला. त्याच्या एमआरआयमध्ये ग्रेड २ हॅमस्ट्रिंगची दुखापत असल्याचे समोर आले आहे. वैद्यकीय सल्ल्यानुसार, वरुण झिम्बाब्वेविरुद्धच्या टी-२० मालिकेतून बाहेर झाला आहे. तो देखील बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये (CoE) दाखल होईल.

टीम इंडिया वनडे मालिकेत करणार कमबॅक

इंग्लंडविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या टी-२० मालिकेत भारतीय संघाला ०-४ असा पराभव पत्करावा लागला होता. आता, भारतीय संघ तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेत कमबॅक करण्याचे प्रयत्न करेल. या एकदिवसीय मालिकेत रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीची जोडी खेळताना पाहायला मिळणार आहे. यानंतर, २३ जुलैपासून भारतीय संघ झिम्बाब्वेचा दौरा करेल, जिथे तीन टी-२० सामने खेळले जातील.

इंग्लंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेचे वेळापत्रक

  • पहिला एकदिवसीय सामना- १४ जुलै , एजबास्टन (बर्मिंगहॅम) – दुपारी ३:३० वाजता
  • दुसरा एकदिवसीय सामना- १६ जुलै, सोफिया गार्डन्स (कार्डिफ) – सायंकाळी ५:३० वाजता
  • तिसरा एकदिवसीय सामना- १९ जुलै, लॉर्ड्स (लंडन) – दुपारी ३:३० वाजता
इंग्लंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी अपडेटेड भारतीय संघ: शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), वॉशिंग्टन सुंदर, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंग, गुरनूर ब्रार, प्रिन्स यादव

झिम्बाब्वेविरुद्धच्या T20I मालिकेसाठी अपडेटेड भारतीय संघ: श्रेयस अय्यर (कर्णधार), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा (उपकर्णधार), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंग, हर्ष दुबे, प्रिन्स यादव, अशोक शर्मा,प्रभसिमरन सिंग (विकेटकीपर), रवी बिश्नोई.

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Web Title: Bcci team india squad update harshit rana varun chakravarthy ruled out india vs england zimbabwe tour

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Published On: Jul 12, 2026 | 04:37 PM

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