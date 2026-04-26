भर रस्त्यात नाचक्की! पोलिसांच्या हातावर तुरी देऊन चोर ‘असा’ झाला पसार, VIDEO पाहून पोट धरुन हसाल

सोशल मीडिया हे मनोरंजनाचे एक उत्तम साधन बनले आहे. सोशल मीडियावर रोज हजारो व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र व्हिडिओ आपल्याला पाहायला मिळतात. काही व्हिडिओ पाहून हसावे की रडावे कळत नाही, तर काही व्हिडिओ पाहून हसू आवरण कठणी होऊन जाते. सध्या एक अत्यंत मजेशीर व्हिडिओ तुफान वेगाने व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ एखाद्या चित्रपटाटीत दृश्यासारखा आहे. एका चोराने दोन पोलिसांना असा चकवा दिला आहे ते बघतच राहिले आहेत. नेटकरी देखील चोराच्या चपळतेने थक्क झाले आहेत.
खाकी वर्दीतला देवदूत! एस्कलेटवर बाळासह आईचा तोल गेला अन्…; पोलिस कर्मचाऱ्याच्या सतर्कतेमुळे टळला अनर्थ, थरारक Video Viral
व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, दोन पोलिस एका आरोपीला अटक करुन घेऊन जात आहे. त्याला दुचाकीवर बसवून पोलिस ठाण्यात नेते आहेत. एक पोलिस कर्मचारी दुचाकी चालू करत आहे. तर दुसरा आरोपीला मागे बसवून त्याला धरून ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे.आरोपी दोन्ही पोलिसांच्या मधे बसला आहे. परंतु एका गाडीवर तिघे बसता येत नसल्याने पोलिसांची धांदल उडाली आहे. यावेळी आरोपीचे हात बांधून धरत असताना मागे बसलेला पोलिसवाल्याल तो धक्का देऊन उरतो. यानंतर पोलिस त्याला पकडण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु आरोपी दोघांना धक्का देऊन सहज पळून जातो. त्याची पोलिसांच्या ताब्यातू इतक्या सहज सुटका होते की पाहून कोणालाही विश्वास बसणार नाही.
A criminal escaped b/w two cops and the police just stood there watching😭 pic.twitter.com/hmKh1ARwYg — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) April 24, 2026
नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया
व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @gharkekalesh या अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला हजारो लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळाले आहेत. या व्हिडिओची नेटकऱ्यांनी चांगलीच मज्जा लुटली आहे. एका नेटकऱ्याने म्हटले आहे की, काय सर इतक्या सहजपणे सोडून द्यायचे होते, तर पकडायचे नाटकच कशाला करायचे. तर दुसऱ्या एका नेटकऱ्याने पोलिसांना चोराला पळवून लावण्याची ट्रेनिंग मिळाली होती वाटतं असे म्हटले आहे. लोकांनी पोलिसांची चांगलीच खेचली आहे. सध्या हा व्हिडिओ नेमका कुठला आणि कधीचा आहे हे अद्याप समजलेले नाही.
भक्तीचा मॉडर्न अवतार! Gen Alpha ने बैरण गाण्यावर केली आरती, पाहून देवही म्हणाले, नक्की चाललंय तरी काय?, Video Viral
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.