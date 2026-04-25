अबब! स्वागतासाठी नवरदेवाला घालण्यात आला १०० फूट लांब ५०० रुपयांच्या नोटांचा हार, राजस्थानच्या लग्नसमारंभातील Video Viral

Wedding Video : लग्नात पैसा बोलला! राजस्थानच्या लग्नात वराचा हार ठरला लक्षवेधी. तब्बल १०० फूट लांब आणि ५०० रुपयांच्या या भल्यामोठ्या हाराला घालण्यासाठी वराला छतावर जाऊन उभे राहावे लागले.

(फोटो सौजन्य: Instagram)

  • राजस्थानातील लग्नात नवरदेवाला १०० फूट लांबीचा नोटांचा हार घालण्यात आला.
  • हार इतका मोठा होता की तो सांभाळण्यासाठी अनेक लोकांची मदत घ्यावी लागली.
  • व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होताच लोकांनी आश्चर्य व्यक्त केले.
लग्न म्हटलं की लग्नात सोहळे, स्वागतसामारंभ, आदरातिथ्य या गोष्टी आल्याच. त्यातही भारतात लग्नसमारंभात नेहमीच काहीतरी वेगळं केलं जातं. मागील काही काळापासून लग्नाचे नवनवीन ट्रेंड्स झपाट्याने वाढत असतानाच आता यासंबंधित नवीन व्हिडिओ सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओचे खास आकर्षण ही वराच्या गळ्यातील माळ ठरली आहे. अनेक ठिकाणी वराचे स्वागत करताना त्याच्या गळ्यात माळ घातली जाते. आता काही ठिकाणी ही माळ फुलांची तयार करण्यात येते तर काही ठिकाणी ही माळ पैशांची तयार केली जाते. राजस्थानमध्ये मात्र वरासाठी एक आगळीवेगळी पैशांची माळ तयार केल्याचे दिसले ज्याने सर्वांचेच डोळे दिपवून टाकले. तुम्हाला जाणून आश्चर्य वाटेल पण यात वरासाठी तब्बल १०० फूट लांबीची ५०० रुपयांची माळ तयार करण्यात आली होती. चला नक्की काय प्रकरण आहे ते जाणून घेऊया.

नक्की काय घडलं ?

माहितीनुसार ही घटना राजस्थानच्या डीग येथील एका लग्नसमारंभात घडून आली. यामध्ये नवरदेवाने ५०० रुपयांच्या नोटांचा एक भलामोठा हार घातला होता. मुख्य म्हणजे त्याची लांबी इतकी जास्त होती की या हाराला घालण्यासाठी वराला छतावर जाऊन उभे रहावे लागले. छतापासून जमिनीपर्यंत हा हार पसरल्याचे दिसले, यावरुनच आपण याच्या लांबीचा अंदाज लावू शकतो. हा इतका मोठा हार होता की अनेक लोकांना मिळून त्याला सांभाळावे लागले. हे असे भव्य देखावे अनेकदा प्रादेशिक परंपरांशी जोडलेले असतात, जिथे लग्नाला प्रतिष्ठा आणि उत्सवाचे प्रतीक मानले जाते. हा व्हिडिओ पुन्हा एकदा अधोरेखित करतो की आधुनिक सोहळे परंपरा आणि ऐश्वर्य यांचा मेळ कसा घालत आहेत.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by BHARAT (@bharatvars_official)

स्थानिकांच्या मते, हे एका लग्नसमारंभातील दृष्य होते. सांगितले जात आहे की, हा हार ५०० आणि १०० रुपयांच्या नोटांपासून तयार करण्यात आला होता आणि त्याची लांबी १०० फूट एवढी होती. हे लग्न १९ एप्रिल रोजी पार पडले आणि त्यावेळीच नवरदेवाला हा भलामोठा पैशांचा हार घालण्यात आला. गावचे सरपंच यांनी सांगितले की, हा हार घालणे ही एक स्थानिक परंपरा असून, तो खास या प्रसंगासाठी मागवण्यात आला होता. या घटनेचा व्हिडिओ @bharatvars_official नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओ इंटरनेटवर वेगाने पसरत असून यूजर्स यातील दृष्ये पाहून अवाक् झाले आहेत.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Pravin Tarde : 'या' दोन राजकीय नेत्यांवर Biopic काढणं अभिनेत्याचं स्वप्न! अजित दादांच्या पात्रासाठी असा असावा नट

May 17, 2026 | 03:45 PM
May 17, 2026 | 03:39 PM
May 17, 2026 | 03:36 PM
May 17, 2026 | 03:33 PM
May 17, 2026 | 03:28 PM
May 17, 2026 | 03:25 PM
May 17, 2026 | 03:10 PM

May 17, 2026 | 02:15 PM
May 16, 2026 | 08:15 PM
May 16, 2026 | 08:10 PM
May 16, 2026 | 08:06 PM
May 16, 2026 | 08:01 PM
May 16, 2026 | 07:48 PM
May 16, 2026 | 07:32 PM