ट्रम्प यांचा मोठा निर्णय! H-1B सिस्टीममध्ये ‘हे’ मोठे बदल प्रशासनाकडून प्रस्तावित, भारतीयांची चिंता वाढली

H1B visa ban proposal 2026 : ट्रम्प यांच्या एच-१बी व्हिसावरील आक्रमक भूमिकेमुळे भारतीयांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे. ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा भारतीयांना मोठा झटका दिला आहे. यासंदर्भात एक नवे विधेयक सादर करण्यात आले आहे.

Updated On: Apr 26, 2026 | 04:35 PM
ट्रम्प यांचा मोठा निर्णय! H-1B सिस्टीममध्ये 'हे' मोठे बदल प्रशासनाकडून प्रस्तावित, भारतीयांची चिंता वाढली

  • H-1B व्हिसावर ३ वर्षांची बंदी प्रस्तावित
  • OPT बंद करण्याचा प्रस्ताव
  • भारतीयांमध्ये धास्ती
America H-1B Visa News in Marathi : वॉशिंग्टन : अमेरिकेत करिअर करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या भारतीयांसाठी आता धोक्याची घंटा वाजली आहे. अमेरिकन काँग्रेसमध्ये ‘एंड एच-१बी व्हिसा अब्यूज ॲक्ट २०२६’ नावाचे एक नवीन विधेयक सादर करण्यात आले आहे. या विधेयकाद्वारे एच-१बी व्हिसावर पुढील ३ वर्षांसाठी पूर्णपणे बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे. खासदार एली क्रेन यांनी हे विधेयक मांडताना म्हटले की, सरकारने मोठ्या कंपन्यांच्या नफ्यासाठी नाही, तर आपल्या कष्टाळू SA नागरिकांसाठी काम केले पाहिजे. अमेरिकन जनतेला नोकऱ्यांपासून वंचित ठेवणाऱ्या एच-१बी सिस्टीमवर लगाम लावणे ही आमची जबाबदारी आहे.

एच-४ आणि ओपीटी वरही संक्रांत

हे विधेयक केवळ एच-१बी व्हिसापुरते मर्यादित नाही, तर त्याचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत. एच-१श्री धारक आपल्या पती पत्नी किंवा मुलांना ज्या व्हिसावर अमेरिकेला नेतात, तो एच-४ व्हिसा कायमचा रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय, शिक्षण पूर्ण झाल्यावर विदेशी विद्यार्थ्यांना अमेरिकेत कामाचा अनुभव घेण्यासाठी मिळणारा ‘ओपीटी’ कालावधीही संपवण्याचा प्रस्ताव आहे.

विधेयकातील प्रस्तावित महत्त्वाचे बदल

  • एच-१बी व्हिसाची संख्या ६५,००० वरून घटवून केवळ २५,००० केली जावी
  • लॉटरी पद्धत बंद करून ज्यांचा पगार सर्वाधिक, त्यांनाच व्हिसा देण्याची मागणी
  • कंपन्यांना हे सिद्ध करावे लागेल की त्यांना कोणताही योग्य अमेरिकन उमेदवार मिळाला नाही आणि त्यांनी कर्मचाऱ्याऱ्यांची कपात केलेली नाही
  • वार्षिक पगार २ लाख डॉलर आहे, त्यांनाच दिला जावा एच-१बी व्हिसा
  • व्हिसा धारकाना एकाच वेळी अनेक नोकऱ्या करण्यापासून किवा थर्ड पार्टी एजन्सीमध्ये काम करण्यापासून रोखले जावे.

सर्वाधिक फटका भारतीय व्यावसायिकांना

या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका भारतीय एच-1बी व्हिसा व्यावसायिकांना बसण्याची शक्यता आहे. कायदेशीर व्हिसा स्टॅम्प नसल्यामुळे लोकांना अमेरिकेत नोकऱ्यांवर परतणे कठीण होत आहे. यामुळे अनेकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. शिवाय नव्या नियमांमुळे, सोशल मीडिया व्हेरिफिकेशन, कडक तपासणी, वाढलेली फी, आणि त्याच्या प्रक्रियेत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. यामुळे भारतीय आयटी क्षेत्रातील लोकांची चिंता वाढली आहे.

या सर्व परिस्थितीमुळे अमेरिकेत नोकऱ्या करणाऱ्या, अमेरिकेत स्थायिक होण्याचे स्वप्न, शिक्षणाचे स्वप्न पाहणाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये देखील तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

