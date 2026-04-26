Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Viral »
  • Raghav Chadha Party Switch Viral Old Speech Controversy Users Got Angry Viral News In Marathi

“ती रक्कम अद्याप बनली नाही जी मला विकत घेईल”, राघव चड्डाचे जुने व्हिडिओज Viral; युजर्स संतापले म्हणाले, “कुत्रा… “

Raghav Chadha Viral Video : राघव चड्ढा यांनी 'आप' सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केल्याने आता सोशल मिडियावर त्यांच्या भाषणातील जुने क्लिप्स वेगाने व्हायरल होत आहेत. यात ते भाजप पक्षावर जोरदार टिका करताना दिसून आले.

Updated On: Apr 26, 2026 | 09:30 AM
"ती रक्कम अद्याप बनली नाही जी मला विकत घेईल", राघव चड्डाचे जुने व्हिडिओज Viral; युजर्स संतापले म्हणाले, "कुत्रा... "

(फोटो सौजन्य: Instagram)

Follow Us:
Follow Us:
  • पक्ष बदलल्यानंतर त्यांच्या जुन्या वक्तव्यांचे व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल झाले.
  • पूर्वी केलेल्या टीकेमुळे लोकांमध्ये संताप आणि नाराजी व्यक्त होत आहे.
  • अनेकांनी सोशल मिडियावर अनफॉलो करत प्रतिक्रिया दिली.
राजकरणात नेहमीच राजकारणांची वक्तव्ये मोठी छाप ठेवून जातात. राजकारणत कधी काय घडून येईल ते सांगता येत नाही. मागील काही काळापासून सत्ताधारी पक्षात अनेक बड्या नेत्यांनी प्रवेश केला आहे आणि आता यात राघव चड्डा यांचे देखील नाव सामील झाले आहे. आम आदमी पार्टी सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर राघव चड्डा यांच्यावर अनेक टिका करण्यात आली. पूर्वी भाजपला गाढवांचा पक्ष म्हणून बोलणारे राघव चड्डा स्वत:च या पक्षात सामील झाले आहेत ही गोष्ट अनेकांसाठी धक्कादायक ठरली. यातच आता त्यांच्या जुन्या भाषणातील काही व्हिडिओ वेगाने शेअर होऊ लागले आहेत.

अबब! स्वागतासाठी नवरदेवाला घालण्यात आला १०० फूट लांब ५०० रुपयांच्या नोटांचा हार, राजस्थानच्या लग्नसमारंभातील Video Viral

पूर्वी ज्यांनी प्रामाणिकपणा, पक्षाप्रती निष्ठा आणि लाच न घेतल्याबद्दल धाडसी दावे केले तेच राघव चड्डा आता आपल्या पार्टीला सोडून दुसऱ्या पार्टीत सामील झाले आहे. यावरुन लोकांसध्ये संताप निर्माण झाला असून सोशल मिडियावर देखील त्यांच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवर जवळजवळ १ मिलियन लोकांनी त्यांना अनफाॅलो केलं आहे. यावरुनच हे स्पष्ट होते की लोकांना त्यांचा हा निर्णय फारसा आवडलेला नाही. अशातच आता सोशल मिडियावर राघव चड्डा यांच्या भाषणातील एक जुनी क्लिप व्हायरल झाली आहे ज्यात ते भाजप पक्षावर टिका करताना दिसून आले.

सोशल मीडियावर फिरत असलेल्या एका जुन्या व्हिडिओमध्ये, राघव चड्ढा असे म्हणताना दिसत आहेत की, आजपर्यंत असा पैसा निर्माण झालेला नाही, किंवा अशी व्यक्ती जन्माला आलेली नाही, जी मला, एका सामान्य माणसाला आणि अरविंद केजरीवाल यांच्या पक्षाला विकत घेऊ शकेल. दुसऱ्या एका व्हिडिओमध्ये, ते भाजपवर टीका करताना म्हणतात की, ते वॉशिंग मशीनसारखे आहे त्यात एका भ्रष्ट व्यक्तीला टाका आणि दुसऱ्या बाजूने क्लीन चिट बाहेर येते. आणखी एका क्लिपमध्ये, ते स्पष्ट करतात की अरविंद केजरीवाल यांनी त्यांना राजकारणाच्या प्रत्येक टप्प्यावर शिकवले आणि घडवले. दरम्यान, प्रियांका गांधी यांचे एक जुने वक्तव्यही व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये त्या वॉशिंग मशीनची टिप्पणी करताना दिसत आहेत. आता या सर्व व्हिडिओजना सध्याच्या परिस्थितीशी जोडून राघव यांच्यावर जोरदार टिका केली जात आहे.

खाकी वर्दीतला देवदूत! एस्कलेटवर बाळासह आईचा तोल गेला अन्…; पोलिस कर्मचाऱ्याच्या सतर्कतेमुळे टळला अनर्थ, थरारक Video Viral

हा व्हिडिओ @suresh.ahir.9250 नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओवर कमेंट्स करत अनेकांनी यावर आपले मत व्यक्त केले. यात एका यूजरने म्हटले की, “या माणसावर विश्वास नाही, तो भविष्यात आपले खास संबंधसुद्धा विकू शकतो”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “त्याच्यासारखे लोक पैशासाठी स्वतःला विकणार नाहीत, स्वतःच्या स्वार्थासाठी ते घाणेरड्या गटारात तोंड घालून विष्ठा खायलाही तयार होतात” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “आधी थुंकायचं आणि मग चाटायचं”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Raghav chadha party switch viral old speech controversy users got angry viral news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 26, 2026 | 09:29 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?
1

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

हँडल सोडला, पायवर केलं अन्…; भरधाव रस्त्यावर पठ्ठ्याची चालत्या स्कूटीवर धोकादायक स्टंटबाजी, Video Viral
2

हँडल सोडला, पायवर केलं अन्…; भरधाव रस्त्यावर पठ्ठ्याची चालत्या स्कूटीवर धोकादायक स्टंटबाजी, Video Viral

रिक्षाच्या मागे पोस्टर्स, मुंबईच्या रस्त्यांवर धावपळ! सुपरस्टार Aamir Khanचा 1988 सालचा ‘तो’ VIDEO VIRAL;पाहून नेटकरी भावूक
3

रिक्षाच्या मागे पोस्टर्स, मुंबईच्या रस्त्यांवर धावपळ! सुपरस्टार Aamir Khanचा 1988 सालचा ‘तो’ VIDEO VIRAL;पाहून नेटकरी भावूक

मुर्खपणाचा कळस! धावत्या ट्रेनसमोर रुळावरच उभा राहिला तरुण; पुढं जे घडलं पाहून अंगावर काटा येईल, Video Viral
4

मुर्खपणाचा कळस! धावत्या ट्रेनसमोर रुळावरच उभा राहिला तरुण; पुढं जे घडलं पाहून अंगावर काटा येईल, Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM