"ती रक्कम अद्याप बनली नाही जी मला विकत घेईल", राघव चड्डाचे जुने व्हिडिओज Viral; युजर्स संतापले म्हणाले, "कुत्रा... "

पूर्वी ज्यांनी प्रामाणिकपणा, पक्षाप्रती निष्ठा आणि लाच न घेतल्याबद्दल धाडसी दावे केले तेच राघव चड्डा आता आपल्या पार्टीला सोडून दुसऱ्या पार्टीत सामील झाले आहे. यावरुन लोकांसध्ये संताप निर्माण झाला असून सोशल मिडियावर देखील त्यांच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवर जवळजवळ १ मिलियन लोकांनी त्यांना अनफाॅलो केलं आहे. यावरुनच हे स्पष्ट होते की लोकांना त्यांचा हा निर्णय फारसा आवडलेला नाही. अशातच आता सोशल मिडियावर राघव चड्डा यांच्या भाषणातील एक जुनी क्लिप व्हायरल झाली आहे ज्यात ते भाजप पक्षावर टिका करताना दिसून आले.
सोशल मीडियावर फिरत असलेल्या एका जुन्या व्हिडिओमध्ये, राघव चड्ढा असे म्हणताना दिसत आहेत की, आजपर्यंत असा पैसा निर्माण झालेला नाही, किंवा अशी व्यक्ती जन्माला आलेली नाही, जी मला, एका सामान्य माणसाला आणि अरविंद केजरीवाल यांच्या पक्षाला विकत घेऊ शकेल. दुसऱ्या एका व्हिडिओमध्ये, ते भाजपवर टीका करताना म्हणतात की, ते वॉशिंग मशीनसारखे आहे त्यात एका भ्रष्ट व्यक्तीला टाका आणि दुसऱ्या बाजूने क्लीन चिट बाहेर येते. आणखी एका क्लिपमध्ये, ते स्पष्ट करतात की अरविंद केजरीवाल यांनी त्यांना राजकारणाच्या प्रत्येक टप्प्यावर शिकवले आणि घडवले. दरम्यान, प्रियांका गांधी यांचे एक जुने वक्तव्यही व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये त्या वॉशिंग मशीनची टिप्पणी करताना दिसत आहेत. आता या सर्व व्हिडिओजना सध्याच्या परिस्थितीशी जोडून राघव यांच्यावर जोरदार टिका केली जात आहे.
हा व्हिडिओ @suresh.ahir.9250 नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओवर कमेंट्स करत अनेकांनी यावर आपले मत व्यक्त केले. यात एका यूजरने म्हटले की, “या माणसावर विश्वास नाही, तो भविष्यात आपले खास संबंधसुद्धा विकू शकतो”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “त्याच्यासारखे लोक पैशासाठी स्वतःला विकणार नाहीत, स्वतःच्या स्वार्थासाठी ते घाणेरड्या गटारात तोंड घालून विष्ठा खायलाही तयार होतात” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “आधी थुंकायचं आणि मग चाटायचं”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.