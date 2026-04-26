E-Scooter अचानक कमी रेंज देतेय? ‘हे’ गोल्डन रुल्स आणि बॅटरी लाईफ वाढलीच म्हणून समजा

इलेक्ट्रिक स्कूटरच्या विक्रीत विक्रमी वाढ होताना दिसत आहे. मात्र, इलेक्ट्रिक स्कूटर खरेदी केल्यनानंतर तिची रेंज हळूहळू कमी होताना दिसते. अशावेळी काही सोप्या ट्रिक्स वापरून तुम्ही स्कूटरची रेंज पुन्हा पहिल्यासारखी करू शकत

Updated On: Apr 26, 2026 | 05:04 PM
फोटो सौजन्य: Gemini

  • भारतात इलेक्ट्रिक स्कूटरला चांगली मागणी
  • मात्र, कालांतराने स्कूटर देते कमी रेंज
  • अशावेळी फॉलो करा खालील टिप्स
आजकाल पेट्रोलच्या वाढत्या किमतींमुळे लोक झपाट्याने इलेक्ट्रिक स्कूटरकडे वळत आहेत. यासोबतच सरकार देखील नागिरकांना इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्यास प्रोत्साहित करत आहे. त्यामुळेच तर Electric Scooter च्या विक्रीत मोठी वडष होतेय. तसेच, नवनवीन दुचाकी उत्पादक कंपन्या मार्केटमध्ये त्याच्या स्कूटर लाँच करत आहे. मात्र, अनेकदा वापरकर्त्यांची एकच तक्रार असते. ती म्हणजे सुरुवातीला -स्कूटर चांगली रेंज देत होती, पण आता बॅटरी लवकर संपते. जर तुम्हालाही अशी समस्या जाणवत असेल, तर खालील सोप्या टिप्स फॉलो केल्यास बॅटरी लाइफ आणि रेंज सुधारू शकते.

20-80 चार्जिंग नियम पाळा

बहुतेक इलेक्ट्रिक स्कूटर्समध्ये लिथियम-आयन बॅटरी वापरली जाते. ही बॅटरी कधीही पूर्णपणे 0% पर्यंत जाऊ देऊ नका. बॅटरी 20% वर आली की चार्जिंगला लावा आणि रोज 100% चार्ज करणे टाळा. 20% ते 80% दरम्यान बॅटरी ठेवणे सर्वात योग्य मानले जाते. यामुळे बॅटरीचे आयुष्य वाढते.

फास्ट चार्जिंग टाळा

आजकाल वेळ वाचवण्यासाठी अनेक जण फास्ट चार्जर वापरतात. पण फास्ट चार्जिंगमुळे बॅटरी गरम होते आणि तिच्या सेल्सना नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे शक्यतो कंपनीसोबत मिळणारा नॉर्मल चार्जरच वापरा.

टायर प्रेशर योग्य ठेवा

टायरमध्ये हवा कमी असल्यास स्कूटरवर जास्त भार येतो आणि बॅटरी जास्त खर्च होते. त्यामुळे आठवड्यातून किमान एकदा टायर प्रेशर तपासणे आवश्यक आहे. योग्य प्रेशरमुळे रेंज सुधारते.

उन्हात पार्किंग करणे टाळा

जास्त ऊन हे इलेक्ट्रिक स्कूटरच्या बॅटरीसाठी हानिकारक असते. स्कूटर दीर्घकाळ उन्हात उभी ठेवल्यास बॅटरीचे तापमान वाढते आणि तिचे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे नेहमी सावलीत पार्किंग करा.

भविष्यातील खर्च वाचवा

इलेक्ट्रिक स्कूटरची बॅटरी बदलणे महागडे असते. वर दिलेल्या टिप्स पाळल्यास बॅटरीचे आयुष्य वाढेल, रेंज सुधारेल आणि दीर्घकालीन खर्चही कमी होईल. योग्य देखभाल हीच EV ची खरी ताकद आहे.

Published On: Apr 26, 2026 | 04:59 PM

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

