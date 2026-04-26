E-Scooter अचानक कमी रेंज देतेय? ‘हे’ गोल्डन रुल्स आणि बॅटरी लाईफ वाढलीच म्हणून समजा

बहुतेक इलेक्ट्रिक स्कूटर्समध्ये लिथियम-आयन बॅटरी वापरली जाते. ही बॅटरी कधीही पूर्णपणे 0% पर्यंत जाऊ देऊ नका. बॅटरी 20% वर आली की चार्जिंगला लावा आणि रोज 100% चार्ज करणे टाळा. 20% ते 80% दरम्यान बॅटरी ठेवणे सर्वात योग्य मानले जाते. यामुळे बॅटरीचे आयुष्य वाढते.
आजकाल वेळ वाचवण्यासाठी अनेक जण फास्ट चार्जर वापरतात. पण फास्ट चार्जिंगमुळे बॅटरी गरम होते आणि तिच्या सेल्सना नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे शक्यतो कंपनीसोबत मिळणारा नॉर्मल चार्जरच वापरा.
टायरमध्ये हवा कमी असल्यास स्कूटरवर जास्त भार येतो आणि बॅटरी जास्त खर्च होते. त्यामुळे आठवड्यातून किमान एकदा टायर प्रेशर तपासणे आवश्यक आहे. योग्य प्रेशरमुळे रेंज सुधारते.
जास्त ऊन हे इलेक्ट्रिक स्कूटरच्या बॅटरीसाठी हानिकारक असते. स्कूटर दीर्घकाळ उन्हात उभी ठेवल्यास बॅटरीचे तापमान वाढते आणि तिचे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे नेहमी सावलीत पार्किंग करा.
इलेक्ट्रिक स्कूटरची बॅटरी बदलणे महागडे असते. वर दिलेल्या टिप्स पाळल्यास बॅटरीचे आयुष्य वाढेल, रेंज सुधारेल आणि दीर्घकालीन खर्चही कमी होईल. योग्य देखभाल हीच EV ची खरी ताकद आहे.