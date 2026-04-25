  • Jaipur Cop Rescue Woman And Child From Escalator Fall Video Goes Viral

खाकी वर्दीतला देवदूत! एस्कलेटवर बाळासह आईचा तोल गेला अन्…; पोलिस कर्मचाऱ्याच्या सतर्कतेमुळे टळला अनर्थ, थरारक Video Viral

सोशल मीडियावर एका पोलिस कर्मचाऱ्याच्या साहसाचा आणि कर्तव्यावर असताना तत्परतेचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. एक महिला बाळाला घेऊन एस्कलेटवर चढत असताना तिचा तोल गेला होता. मोठा अनर्थ होणार इतक्यात...

Updated On: Apr 25, 2026 | 02:12 PM
jaipur cop rescue woman and child from escalator fall

खाकी वर्दीतला देवदूत! एस्कलेटवर बाळासह आईचा तोल गेला अन्...; पोलिस कर्मचाऱ्याच्या सतर्कतेमुळे टळला अनर्थ, थरारक Video Viral (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • थोडक्यात बचावले प्राण
  • जयपूर स्टेशनवर थरारक घटना
  • व्हिडिओ तुफान व्हायरल
सोशल मीडियावर रोज हजारो व्हिडिओ व्हायरल (Video Viral) होत असतात. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र व्हिडिओ सोशल मीडियावर पाहायला मिळतात. काही व्हिडिओ पाहून हसू आवरेनासे होते, तर काही काळजाचा ठोका चुकवणारे व्हिडिओही पाहायला मिळतात. सध्या असाच एक थरारक व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. एक महिला आपल्या बाळासोबत एस्कलेटवर चढत असताना तिचा तोल गेला आणि पुढं जे घडलं… पाहा नेमकं काय घडलं?

सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेली घटना जयपूरच्या मेट्रो स्टेशनवर घडली आहे. आपल्या चिमुकल्याला कडेकवर घेऊन वर चढताना महिलेचा तोल गेला होता. एक सेकंदाचाही उशीर झाला असता तर मोठा अनर्थ घडला असता. परंतु खाकी वर्दीत असलेला कर्मचारी देवदूतासारखा धावून आला आणि आई व बाळ दोघांचे प्राण वाचले. सध्या या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. शुक्रवारी(२४ एप्रिल) रोजी ही घना घडली होती.

एक आई आपल्या बाळासह एस्कलेटवर चढत होती. याच वेळी तिचा पाय घसरला. आई बाळासह खाली पडली असती. तिने स्वतला वाचवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु तिच्या हातात बॅग असल्याने तिला काही करता येत नव्हते ती पाठीमागे कोसळू लागली. पण याच वेळी कर्तव्यावर असलेले एएसआय दुर्गा प्रसाद यांनी चपळाईने धाव घेतली. त्यांना आई आणि बाळाला घट्ट धरले आणि सुरक्षितपणे वर नेले. दुर्गा प्रसाद यांच्या तत्परतेमुळे आई आणि बाळा दोघेही थोडक्यात बजावले.

व्हायरल व्हिडिओ


नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया 

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओवर दुर्गा प्रसाद यांच्यावर नेटकऱ्यांनी कौतुकांचा वर्षाव केला आहे. रिअल लाईफ हिरो, देवदूत म्हणून त्यांना उपमा दिल्या आहेत. त्यांच्या साहसी कृत्याची दखल पोलिस विभागानेही घेतली आहे. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

"पुढील वर्षापासून 'पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…"; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

