खाकी वर्दीतला देवदूत! एस्कलेटवर बाळासह आईचा तोल गेला अन्…; पोलिस कर्मचाऱ्याच्या सतर्कतेमुळे टळला अनर्थ, थरारक Video Viral

“आई कधीच परतली नाही तर…” त्या प्रश्नावर चिमुकला झाला भावूक, दिले असे उत्तर की यूजर्सनाही अश्रू झाले अनावर; Video Viral
सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेली घटना जयपूरच्या मेट्रो स्टेशनवर घडली आहे. आपल्या चिमुकल्याला कडेकवर घेऊन वर चढताना महिलेचा तोल गेला होता. एक सेकंदाचाही उशीर झाला असता तर मोठा अनर्थ घडला असता. परंतु खाकी वर्दीत असलेला कर्मचारी देवदूतासारखा धावून आला आणि आई व बाळ दोघांचे प्राण वाचले. सध्या या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. शुक्रवारी(२४ एप्रिल) रोजी ही घना घडली होती.
एक आई आपल्या बाळासह एस्कलेटवर चढत होती. याच वेळी तिचा पाय घसरला. आई बाळासह खाली पडली असती. तिने स्वतला वाचवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु तिच्या हातात बॅग असल्याने तिला काही करता येत नव्हते ती पाठीमागे कोसळू लागली. पण याच वेळी कर्तव्यावर असलेले एएसआय दुर्गा प्रसाद यांनी चपळाईने धाव घेतली. त्यांना आई आणि बाळाला घट्ट धरले आणि सुरक्षितपणे वर नेले. दुर्गा प्रसाद यांच्या तत्परतेमुळे आई आणि बाळा दोघेही थोडक्यात बजावले.
व्हायरल व्हिडिओ
#Breaking 🚨जयपुर स्थित सिंधी कैंप मेट्रो स्टेशन पर एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया, जब एस्केलेटर पर संतुलन बिगड़ने से एक महिला अपने बच्चे समेत गिरने लगी। लेकिन मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी की सतर्कता ने जानलेवा हादसा टल गया।#Rajasthan #Jaipur #CCTV #ViralVideo #Socialmedia #Police pic.twitter.com/oGdZ41LK1S — Journalist Jyoti magan 🇮🇳 (@jyotimagan555) April 25, 2026
नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया
व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओवर दुर्गा प्रसाद यांच्यावर नेटकऱ्यांनी कौतुकांचा वर्षाव केला आहे. रिअल लाईफ हिरो, देवदूत म्हणून त्यांना उपमा दिल्या आहेत. त्यांच्या साहसी कृत्याची दखल पोलिस विभागानेही घेतली आहे. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.