अजब-गजब! जपानमधील अनोखं मंदिर जिथे लोक टक्कल पडू नये म्हणून केस अर्पण करतात

मंदिरात केसांना अर्पण केले जाते
या मंदिराचे नाव आहे ‘मिकामी मंदिर’ असे आहे. केस गळती रोखण्यासाठी किंवा केस सुंदर होण्यासाठी लोक येथे केवळ प्रार्थनाच करत नाहीत, तर अनोखी भेटही अर्पण करतात. मिकामी मंदिर हे जपानमधील एकमेव असे मंदिर आहे जे केसांच्या संरक्षणासाठी प्रसिद्ध आहे. येथे ‘फूजीवाडा नो मासेका’ या देवाची पूजा केली जाते. मासेका हे जपानचे पहिले ‘हेअर ड्रेसर’ मानले जातात.
भाविक येथे आल्यावर आपल्या केसांची एक बट कापून एका पाकिटात ठेवतात. यासोबत आपल्या इच्छा एका पत्रावर लिहून त्या देवाला अर्पण केल्या जातात. ज्यांचे केस गळत आहेत किंवा ज्यांना टक्कल पडण्याची भीती वाटते, असे लोक येथे येऊन केसांच्या उत्तम आरोग्यासाठी प्रार्थना करतात. सौंदर्य क्षेत्रातील लोकांची गर्दीः केवळ सामान्य लोकच नाही, तर जगभरातील हेअरस्टायलिस्ट, ब्युटी पार्लर आणि विग बनवणारे चालक व्यावसायिकही या मंदिरात आशीर्वाद घेण्यासाठी येतात. हे मंदिर क्योटोमधील अराशियामा भागात आहे. जपानी संस्कृतीत केसांचे खूप महत्त्व आहे, कारण केस हे मानवाच्या आरोग्याचे आणि सौंदर्याचे प्रतीक मानले जातात. मिकामी मंदिरातील ही परंपरा शेकडो वर्षांपासून चालत आली आहे.
केसांच्या समस्या होतात दूर
असे मानले जाते की, येथे केसांचा नमुना अर्पण केल्याने आणि देवाची भक्ती केल्याने केसांशी संबंधित सर्व समस्या दूर होतात. आज हे मंदिर केवळ श्रद्धेचे ठिकाण राहिले नसून पर्यटकांच्या आकर्षणाचे केंद्र बनले आहे. निसर्गरम्य परिसरात असलेल्या या मंदिरात लोक आपल्या ‘हेअर केअर’साठी शुभेच्छा पत्रे देखील लटकवतात.
