अजब-गजब! जपानमधील अनोखं मंदिर जिथे लोक टक्कल पडू नये म्हणून केस अर्पण करतात

जपानमध्ये श्रद्धा आणि परंपरांचे अनेक अनोखे नमुने पाहायला मिळतात. क्योटोमधील मिकामी मंदिर हे त्यापैकीच एक असून, केसांच्या आरोग्यासाठी खास ओळखले जाणारे हे जगातील एकमेव “केसांचे मंदिर” मानले जाते.

Updated On: Dec 27, 2025 | 01:32 PM
अजब-गजब! जपानमधील अनोखं मंदिर जिथे लोक टक्कल पडू नये म्हणून लोक केस अर्पण करतात

जपानमधील अनोखं मंदिर

  • मिकामी मंदिराला ‘केसांचे मंदिर’ म्हटले जाते, येथे केस गळती रोखण्यासाठी भाविक केसांची बट अर्पण करतात.
  • या मंदिरात जपानचे पहिले हेअर ड्रेसर मानले जाणारे ‘फूजीवाडा नो मासेका’ यांची पूजा केली जाते.
  • सामान्य भाविकांपासून ते हेअरस्टायलिस्ट आणि ब्युटी इंडस्ट्रीतील व्यावसायिकही येथे केसांच्या आरोग्यासाठी प्रार्थना करतात.
जगामध्ये विविध प्रकारची मंदिरं आणि त्यांच्या आगळ्यावेगळ्या परंपरा आपण ऐकल्या असतील. जगभरात असे अनेक मंदिर आहेत ज्यांची अनोखी खासियत लोकांना थक्क करून जाते. असेच एक निराळे मंदिर जपानमध्ये अस्तित्वात आहे. या मंदिराला ‘केसांचे मंदिर’ म्हणून ओळखले जाते. हे मंदिर जपानच्या क्योटो शहरात उभारले गेले आहे.

मंदिरात केसांना अर्पण केले जाते

या मंदिराचे नाव आहे ‘मिकामी मंदिर’ असे आहे. केस गळती रोखण्यासाठी किंवा केस सुंदर होण्यासाठी लोक येथे केवळ प्रार्थनाच करत नाहीत, तर अनोखी भेटही अर्पण करतात. मिकामी मंदिर हे जपानमधील एकमेव असे मंदिर आहे जे केसांच्या संरक्षणासाठी प्रसिद्ध आहे. येथे ‘फूजीवाडा नो मासेका’ या देवाची पूजा केली जाते. मासेका हे जपानचे पहिले ‘हेअर ड्रेसर’ मानले जातात.

भाविक येथे आल्यावर आपल्या केसांची एक बट कापून एका पाकिटात ठेवतात. यासोबत आपल्या इच्छा एका पत्रावर लिहून त्या देवाला अर्पण केल्या जातात. ज्यांचे केस गळत आहेत किंवा ज्यांना टक्कल पडण्याची भीती वाटते, असे लोक येथे येऊन केसांच्या उत्तम आरोग्यासाठी प्रार्थना करतात. सौंदर्य क्षेत्रातील लोकांची गर्दीः केवळ सामान्य लोकच नाही, तर जगभरातील हेअरस्टायलिस्ट, ब्युटी पार्लर आणि विग बनवणारे चालक व्यावसायिकही या मंदिरात आशीर्वाद घेण्यासाठी येतात. हे मंदिर क्योटोमधील अराशियामा भागात आहे. जपानी संस्कृतीत केसांचे खूप महत्त्व आहे, कारण केस हे मानवाच्या आरोग्याचे आणि सौंदर्याचे प्रतीक मानले जातात. मिकामी मंदिरातील ही परंपरा शेकडो वर्षांपासून चालत आली आहे.

केसांच्या समस्या होतात दूर

असे मानले जाते की, येथे केसांचा नमुना अर्पण केल्याने आणि देवाची भक्ती केल्याने केसांशी संबंधित सर्व समस्या दूर होतात. आज हे मंदिर केवळ श्रद्धेचे ठिकाण राहिले नसून पर्यटकांच्या आकर्षणाचे केंद्र बनले आहे. निसर्गरम्य परिसरात असलेल्या या मंदिरात लोक आपल्या ‘हेअर केअर’साठी शुभेच्छा पत्रे देखील लटकवतात.

Published On: Dec 27, 2025 | 12:30 PM

