काय सांगता! YouTube वर अपलोड झाला 140 वर्षांचा व्हिडिओ; ना आवाज, ना कंटेंट तरीही मिळाले कोट्यवधी लोकांचे व्युज

काय दिसलं व्हिडिओत?
हा व्हिडिओ ५ जानेवारी २०२६ रोजी @ShinyWR नावाच्या युट्युब चॅनेलवरून अपलोड करण्यात आला होता. मुख्य म्हणजे हा व्हिडिओ अपलोड करताच काही क्षणातच प्रचंड व्हायरल झाला. शीर्षक आणि थंबनेलवरून कळते की स्क्रीन १४० वर्षांचा कालावधी दाखवते. जर एखाद्याने तो खरोखरच संपूर्णपणे पाहिला तर एखाद्या व्यक्तीचे संपूर्ण आयुष्य देखील पुरेसे ठरणार नाही. यामुळेच हा व्हिडिओ खळबळजनक बनतो.
पण आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, व्हिडिओमध्ये कोणतीही प्रतिमा किंवा आवाज नाही. तो फक्त एक काळी स्क्रीन दाखवतो. प्ले बटण दाबल्यावर, तो काही तासांत संपतो, परंतु थंबनेल टॅग तो 140 वर्षे जुना असल्याचे दर्शवितो. डिझाइन आणि लांबीबद्दलचा हा गोंधळ इंटरनेटवर एक प्रमुख मुद्दा बनला आहे. वर्णन देखील सर्वात जास्त चर्चेत आहे. व्हिडिओ वर्णनात अरबी चिन्हे आहेत, ज्यांचे भाषांतर “ये, मला नरकात भेटा” असे होते. हा संदेश वाचताच लोक घाबरली तर काही गोंधळून गेली. दरम्यान व्हिडिओतील आणखीन एक मनोरंजक गोष्ट म्हणजे व्हिडिओचे चॅनेल लोकेशन हे उत्तर कोरियातील असल्याचे सांगितले जात आहे, जिथे इंटरनेटवर वापरण्यावर फारसे स्वातंत्र्य नाही. व्हिडिओने लोकप्रियता मिळवल्यानंतर अनेकांनी यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. काहीजण याला तांत्रिक प्रयोग मनात आहेत तर काहींनी याला युट्युबचा एक ग्लिच असल्याचे म्हटले आहे.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.