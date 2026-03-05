Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
IND vs ENG : कोण भिडणार न्यूझीलंडशी फायनलमध्ये? भारत-इंग्लंड सेमीफायनल सामना कुठे पाहता येणार मोफत, JioStar नाही…तर

भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील सामना मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर खेळला जाईल. भारत आणि इंग्लंड हा सेमीफायनलचा सामना क्रिकेट चाहत्यांना कधी आणि कुठे मोफत पाहता येणार यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या.

Updated On: Mar 05, 2026 | 10:16 AM
फोटो सौजन्य - आयसीसी सोशल मिडिया

India vs England Live Streaming : २०२६ च्या टी२० विश्वचषकातील दुसरा उपांत्य सामना ५ मार्च रोजी भारत आणि इंग्लंड यांच्यात होणार आहे. जिंकणारा संघ न्यूझीलंडविरुद्ध अंतिम सामना खेळेल, तर पराभूत संघ स्पर्धेतून बाहेर पडेल. भारत आणि इंग्लंड यांच्यामध्ये मुंबईच्या वानखेडे मैदानावर खेळवला जाणार आहे. दोन्ही संघांसाठी हा करा किंवा मरो असा सामना आहे. क्रिकेट फॅन्स या सामन्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. चला जाणून घेऊया तुम्ही या सामन्याचा मोफत आनंद कसा घेऊ शकता.

सामना कधी आणि कुठे पाहायचा?

भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील सामना मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर खेळला जाईल. सामना भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी ७:०० वाजता सुरू होईल आणि टॉस भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी ६:३० वाजता होईल. सामना जिओस्टारवर लाईव्ह स्ट्रीम केला जाईल, तर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर लाईव्ह प्रक्षेपण केले जाईल. चाहते जिओस्टारवर अनेक भाषांमध्ये कॉमेंट्रीचा आनंद घेऊ शकतात. सामना डीडी स्पोर्ट्सवर देखील मोफत पाहता येईल, जिथे तुम्हाला सामना पाहण्यासाठी एकही रुपया खर्च करावा लागणार नाही.

इंग्लंडविरुद्धच्या भारतीय संघाच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये काही बदल होतील का? हा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आहे. तथापि, भारतीय संघ या सामन्यात कोणताही बदल न करता खेळू शकतो. त्याच्या खराब कामगिरीनंतरही, अभिषेक शर्माला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये स्थान मिळण्याची दाट शक्यता आहे.

भारत आणि इंग्लंडमधील गेल्या पाच टी-२० सामन्यांवर नजर टाकली तर, भारतीय संघाने चार विजय आणि एक पराभव स्वीकारला आहे, तर इंग्लंडने गेल्या पाच टी-२० सामन्यांपैकी सर्व पाचही जिंकले आहेत. समोरासमोर, भारत आणि इंग्लंडने आतापर्यंत टी-२० विश्वचषकात पाच सामने खेळले आहेत. भारताने तीन सामने जिंकले आहेत, तर इंग्लंडने दोन सामने जिंकले आहेत.

SA vs NZ : न्यूझीलंडचा नवीन रन मशीन कोण आहे Finn Allen? सेमीफायनलमध्ये विश्वविक्रमी खेळीनंतर नावावर केले अनेक विक्रम

खेळपट्टीची स्थिती काय आहे?

भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील सामन्यासाठी वानखेडेवरील ७ क्रमांकाची खेळपट्टी निवडण्यात आली आहे. १२ फेब्रुवारीपासून या खेळपट्टीचा वापर करण्यात आलेला नाही. खेळपट्टीवर गवताचा हलका थर आहे. दोन्ही संघांची आक्रमक फलंदाजी पाहता, खेळपट्टी २०० पेक्षा जास्त धावा काढण्याची शक्यता आहे.

Published On: Mar 05, 2026 | 10:16 AM

