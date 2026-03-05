Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Iran Israel War Iran Israel War Cost 27000 Crore In 6 Days To Israel Netanyahu

Iran Israel War : इराणशी युद्ध इस्रायलला पडतंय महागात? ६ दिवसांत २७ हजार कोटी खाक; अर्थव्यवस्थेवर टांगती तलवार

Israel Iran War : मध्यपूर्वेत अमेरिका-इस्रायल विरुद्ध इराण संघर्षाने मोठी अस्थिरता निर्माण झाली आहे. मात्र या युद्धाचा इस्रायलला मोठा फटका बसला आहे. इराणशी युद्धात इस्रायलने आतापर्यंत 27 हजार कोटी खर्च केले आहेत.

Updated On: Mar 05, 2026 | 10:19 AM
Israel cost 27000 crore in 6 days in war with iran

Iran Israel War : इराणशी युद्ध इस्रायलला पडतंय महागात? अवघ्या 6 दिवसांत २७ हजार कोटी 'स्वाहा', आता काय करणार नेतन्याहू? (फोटो सौजन्य: एआय जनरेटेड)

Follow Us:
Follow Us:
  • इराणशी युद्धाचा इस्रायलला आर्थिक फटका
  • दर आठवड्याला सुमारे 27 रुपयांचा खर्च
  • देशातील अनेक शाळा, व्यवसाय, महत्त्वाची कामे ठप्प
Israel Iran War News in Marathi : जेरुसलेम : सध्या मध्यपूर्वेत प्रचंड अस्थिरतेचे वातावरण पसरले आहे. इराण आणि इस्रायल मध्ये तीव्र संघर्ष (Iran Israel War) सुरू आहे. यामुळे जागतिक स्तरावर गंभीर चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अमेरिकेसोबत मिळून इस्रायलने इराणविरोधात २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी युद्ध पुकारले होते. तेव्हापासून दोन्ही देशांमध्ये भयंकर हवाई संघर्ष सुरु आहे. मात्र गेल्या ६ दिवसांपासून सुरु असलेल्या या युद्धाचा इस्रायलला मोठा आर्थिक फटका बसत आहे.

US Iran War : इराणला मोठा दणका! भारताच्या दारात विनाशकारी वॉरशिप ‘नेस्तनाबूत’; अमेरिकेने केला गेम?

इस्रायलच्या वित्त मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, इराणशी युद्धात देशाला दर आठवड्याला ९ अब्ज शेकेल म्हणजेच सुमारे २७ हजार कोटी भारतीय रुपये इतका प्रचंड खर्च  करावा लागत आहे. यामुळे रेड अर्लट जारी करण्यात आला आहे. या युद्धामुळे इस्रायलला केवळ आर्थिक फटकाच नव्हे तर देशातील नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावरही परिणाम होत आहे.

  • युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर इस्रायलमध्ये अनेक कडक निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. यामुळे देशातील दैनंदिन जीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे.
  • अनेक शाळा आणि महाविद्यालये बंद ठेवण्यात आली आहे. केवळ आवश्यक सेवा सुरु असून सर्वांना घरुन काम करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच अनेक व्यावसायही बंद ठेवण्यात आले आहेत.
  • यामुळे बाजारातील उलाढाल ठप्प झाली आहे. मोठ्या प्रमाणावर रिझर्व्ह सैनिकांची युद्धभूमीवर  रवानगी केल्यामुळे अनेक क्षेत्रात मनुष्यबळ कमी पडत आहे.

नुकसान कमी करण्यासाठी प्रयत्न सुरु

इस्रायली वित्त मंत्रालयाने सरकारला निर्बंध कमी करण्याचा सल्ला दिला आहे. काही कार्यलये पुन्हा सुरु होऊ शकतात असे मंत्रालयाने म्हटले आहे. यामुळे नुकसान ४.३ अब्ज शेकेल पर्यंत कमी होण्यास काहीशी मदत मिळेल. मात्र अद्याप यावर सरकारने कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही.

अमेरिकेचा शस्त्रसाठ्यावर ताण

दुसरीकडे अमेरिकेच्या पेंटागॉननेही युद्ध दीर्घकाळ सुरु राहिल्यास काही शस्त्रास्त्रांच्या पुरवठ्यावर ताण येऊ शकतो असे म्हटले आहे. इराणशी गेल्या सहा दिवसांपासून अमेरिका (America) युद्ध करत आहे. इराणने मध्यपूर्वेतील आखाती देशांमध्ये अमेरिकेन दूतावास आणि लष्करी तळांना घेरले आहे. याला पलटवार करताना अमेरिकेचेही मोठे नुकसान होत आहे.

जागतिक परिणाम

याच वेळी जागतिक स्तरावरही या युद्धाचा प्रचंड ताण पडत आहे. होमुर्झ सामुद्रधुनी बंद झाल्याने तेलाचा व्यापार ठप्प झाला आहे. यामुळे पुरवठा कमी होऊन तेलाच्या किमतींमध्ये वाढ झाली आहे. याशिवाय शेअर बाजारातही मोठी घसरण झाली आहे. यामुळे जगाला आर्थिक फटका बसवण्याची शक्यता आहे.

US Iran War : इराणशी युद्धात अमेरिका संपणार? अवघ्या १० दिवसांचाच शस्त्रसाठा शिल्लक; होणार महाभयंकर विनाश

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: इराणसोबतच्या युद्धात इस्रायलचे किती आर्थिक नुकसान होत आहे?

    Ans: इराणसोबतच्या युद्धात इस्रायलल दर आठवड्याला अंदाजे 9 कोटी अब्ज शेकेल म्हणजेच सुमारे 27 हजार कोटी रुपये इतका आर्थिक फटका बसत आहे.

  • Que: इरामशी युद्धाचा इस्रायललवर काय परिणाम होत आहे?

    Ans: इराणसोबत सुरु असलेल्या आर्थिक संघर्षामुळे शाळा बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. अनेक व्यावसायिक उपक्रमही थांबवण्यात आले आहेत. केवळ अत्यावश्य कर्मचाऱ्यांनाचा कामाची परवानगी आहे.

  • Que: आर्थिक नुकसान कमी करण्यासाठी इस्रायल काय करत आहे?

    Ans: नेतन्याहू सरकार निर्बंध कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. यामुळे सरकारी कार्यालयांचे आर्थिक नुकसान कमी होईल.

Web Title: Iran israel war iran israel war cost 27000 crore in 6 days to israel netanyahu

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 05, 2026 | 10:15 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Nepal Elections 2026 : नेपाळमध्ये निवडणुकीचा बिगुल वाजला! मतदानाला सुरुवात; Gen Z ची भूमिका ठरणार निर्णयाक
1

Nepal Elections 2026 : नेपाळमध्ये निवडणुकीचा बिगुल वाजला! मतदानाला सुरुवात; Gen Z ची भूमिका ठरणार निर्णयाक

Iran US War : चीनचा माज उतरला! इराण-अमेरिका युद्धात चिनी संरक्षण यंत्रणा फोल; असा झाला ‘गेम’
2

Iran US War : चीनचा माज उतरला! इराण-अमेरिका युद्धात चिनी संरक्षण यंत्रणा फोल; असा झाला ‘गेम’

US Iran War: श्रीलंका किनारपट्टीवर खळबळ! रडारवर आलेले इराणी जहाज पाणबुडी हल्ल्यात उद्ध्वस्त; ८० जणांचा मृत्यू तर…
3

US Iran War: श्रीलंका किनारपट्टीवर खळबळ! रडारवर आलेले इराणी जहाज पाणबुडी हल्ल्यात उद्ध्वस्त; ८० जणांचा मृत्यू तर…

Israel Iran War: “नाव किंवा ठिकाण काहीही असो, खात्मा निश्चितच…”, इराणच्या नव्या सर्वोच्च नेत्याला इस्रायलची धमकी
4

Israel Iran War: “नाव किंवा ठिकाण काहीही असो, खात्मा निश्चितच…”, इराणच्या नव्या सर्वोच्च नेत्याला इस्रायलची धमकी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs ENG : कोण भिडणार न्यूझीलंडशी फायनलमध्ये? भारत-इंग्लंड सेमीफायनल सामना कुठे पाहता येणार मोफत, JioStar नाही…तर

IND vs ENG : कोण भिडणार न्यूझीलंडशी फायनलमध्ये? भारत-इंग्लंड सेमीफायनल सामना कुठे पाहता येणार मोफत, JioStar नाही…तर

Mar 05, 2026 | 10:16 AM
Iran Israel War : इराणशी युद्ध इस्रायलला पडतंय महागात? ६ दिवसांत २७ हजार कोटी खाक; अर्थव्यवस्थेवर टांगती तलवार

Iran Israel War : इराणशी युद्ध इस्रायलला पडतंय महागात? ६ दिवसांत २७ हजार कोटी खाक; अर्थव्यवस्थेवर टांगती तलवार

Mar 05, 2026 | 10:15 AM
Nashik News: बेपत्ता महिलांचा शोध; आता पोलीस ठाण्यांचे रँकिंग ‘शोधमोहिमे’वर ठरणार

Nashik News: बेपत्ता महिलांचा शोध; आता पोलीस ठाण्यांचे रँकिंग ‘शोधमोहिमे’वर ठरणार

Mar 05, 2026 | 10:14 AM
रंग उडवला म्हणून रागावली अन् आज्जीनेच स्वतःच्या नातवावर टाकलं उकळतं पाणी, चिमुकल्याचा आक्रोश अन् धक्कादायक Video Viral

रंग उडवला म्हणून रागावली अन् आज्जीनेच स्वतःच्या नातवावर टाकलं उकळतं पाणी, चिमुकल्याचा आक्रोश अन् धक्कादायक Video Viral

Mar 05, 2026 | 10:13 AM
Palghar Accident: पालघरजवळ धावत्या ट्रकला आग; ड्रायव्हरचा केबिनमध्येच होरपळून मृत्यू, क्लिनर गंभीर

Palghar Accident: पालघरजवळ धावत्या ट्रकला आग; ड्रायव्हरचा केबिनमध्येच होरपळून मृत्यू, क्लिनर गंभीर

Mar 05, 2026 | 10:10 AM
Surya Nakshatra Parivartan: सूर्याचा मार्च महिन्यात तीनदा नक्षत्र बदल, या राशीच्या लोकांना सुवर्णकाळाची संधी

Surya Nakshatra Parivartan: सूर्याचा मार्च महिन्यात तीनदा नक्षत्र बदल, या राशीच्या लोकांना सुवर्णकाळाची संधी

Mar 05, 2026 | 10:00 AM
Strait Of Hormuz: ‘होर्मुझ आता इराणच्या बापाचं नाही!’ ट्रम्प यांचा डाव यशस्वी समुद्रात उतरवले नौदल; भारताचा तेल पुरवठा होणार ‘सेफ’

Strait Of Hormuz: ‘होर्मुझ आता इराणच्या बापाचं नाही!’ ट्रम्प यांचा डाव यशस्वी समुद्रात उतरवले नौदल; भारताचा तेल पुरवठा होणार ‘सेफ’

Mar 05, 2026 | 09:54 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

Mar 04, 2026 | 03:33 PM
SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

Mar 04, 2026 | 03:29 PM
Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Mar 03, 2026 | 07:38 PM
Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Mar 03, 2026 | 07:25 PM
Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Mar 03, 2026 | 07:13 PM
Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Mar 03, 2026 | 07:07 PM
Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Mar 03, 2026 | 06:44 PM