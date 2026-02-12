३७ व्या वर्षी प्रसिद्ध अभिनेत्री होणार आई, लग्नाच्या दीड वर्षानंतर चाहत्यांना दिली Good News

टीव्ही अभिनेत्री सुरभी ज्योतीच्या घरी लवकरच एका लहान बाळाचे आगमन होणार आहे. सुरभी ज्योतीने सोशल मीडियावर तिच्या चाहत्यांना ही आनंदाची बातमी दिली. तिने तिची प्रसूती कधी होणार आहे हे देखील सांगितले. तिच्या गरोदरपणाची घोषणा करताना तिने इंस्टाग्रामवर तिचा पती सुमित सुरीला टॅग करून एक फोटो शेअर केला आणि लिहिले की तिचे सर्वात मोठे साहस सुरू होणार आहे. चित्रात सुरभी ज्योती आणि तिचा पती सुमित यांचे पाय दिसत आहेत. त्यांच्यासोबत एका लहान मुलाचे बूट देखील ठेवले आहेत.
सुरभी ज्योतीची पोस्ट सोशल मिडिया व्हायरल झाली असून चाहते आणि सेलिब्रिटी या जोडप्याचे अभिनंदन करत आहेत.पूजा गौर, हिना खान, आरती सिंग, श्वेता तिवारी आणि दृष्टी धामीपासून ते अनिता हसनंदानी, मौनी रॉय, फलक नाज, किश्वर मर्चंट, सुयश राय आणि परमवीर चीमापर्यंत सर्वांनी कमेंट्स शेअर केल्या आहेत.
सुरभी ज्योतीने खुलासा केला आहे की ती जूनमध्ये तिला बाळ होणार आहे. तिने २७ ऑक्टोबर २०२४ रोजी तिचा बॉयफ्रेंड सुमित सुरीशी उत्तराखंडमधील जिम कॉर्बेट येथे लग्न केले. लग्नाच्या दीड वर्षानंतर, सुरभी आणि सुमित त्यांच्या पहिल्या मुलाची अपेक्षा करत आहेत आणि ते खूप उत्साहित आहेत. सुरभी ज्योती आणि सुमितच्या लग्नाला कुटुंब आणि जवळचे मित्र उपस्थित होते.
सुरभी ज्योती आणि सुमित सुरी यांच्या प्रेमकथेबद्दल बोलायचे झाले तर, २०१८ मध्ये त्यांच्या अफेअरच्या अफवा सुरू झाल्या. पण दोघांनी कधीही सार्वजनिकरित्या त्यांच्या नात्याची कबुली दिली नाही. असे म्हटले जाते की सुरभी आणि सुमित “हांजी” नावाच्या एका म्युझिक व्हिडिओच्या चित्रीकरणादरम्यान भेटले होते. त्यांना पहिल्याच नजरेत प्रेम झाले आणि त्यांचे नाते प्रेमात रूपांतरित झाले. त्यानंतर त्यांनी २०२४ मध्ये लग्न केले.
View this post on Instagram
‘Devkhel’मध्ये अंकुश चौधरीची निवड का ठरली खास? दिग्दर्शक चंद्रकांत गायकवाड यांनी केला खुलासा
सुरभी ज्योतीप्रमाणेच सुमित सुरी देखील एक अभिनेता आहे. तो “प्यार का पंचनामा २” या चित्रपटात दिसला आहे. त्याने २०१३ मध्ये “वॉर्निंग” या चित्रपटातून अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केले. सुमित सुरी एक निर्माता देखील आहे. त्याने २०१९ मध्ये स्वतःचे प्रॉडक्शन हाऊस सुरू केले. सुमित सुरी “सुरखाब” या चित्रपटातही दिसला, ज्याचे माद्रिद आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव, कॉम्फेस्ट ग्लोबल कम्युनिटी चित्रपट महोत्सव आणि टोरंटो आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवासह अनेक चित्रपट महोत्सवांमध्ये कौतुक झाले. २०१३ मध्ये लंडन आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात या चित्रपटाला सर्वोत्कृष्ट परदेशी भाषेतील चित्रपटाचा पुरस्कारही मिळाला.
‘नाही मिळाले कोणतेच पैसे..’ राजपाल यादव यांच्या भावाचा मोठा दावा; सेलिब्रिटींच्या ‘सिम्पथी कार्ड’वर साधला निशाणा