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फिलिपिन्सच्या ताल ज्वालामुखीचा भयंकर उद्रेक; राख अन् वाफेचा प्रचंड लोट, थरारक घटना कॅमेरात कैद, VIDEO

Updated On: Jul 02, 2026 | 07:20 PM IST
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सारांश

Philippines Volcano Eruption : जगातील सर्वात धोकादायक ज्वालामुखींपैकी एक मानल्या जाणाऱ्या फिलिपिन्समधील ताल ज्वालामुखीचा उद्रेक झाला होता. या ज्वालामुखीच्या उद्रेकाचा थरारक व्हिडिओ सोशल मीडियावर पाहायला मिळत आहे.

Philippines Volcano Eruption

फिलिपिन्सच्या ताल ज्वालामुखीचा भयंकर उद्रेक; राख अन् वाफेचा प्रचंड लोट, थरारक घटना कॅमेरात कैद, VIDEO (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • फिलिपिन्सच्या ताल ज्वालामुखीचा भयंकर उद्रेक
  • राख अन् वाफेचा प्रचंड लोट
  • थरारक घटना कॅमेरात कैद
Philippines Volcano Eruption News in Marathi : जगातील सर्वात धोकादायक ज्वालामुखींपैकी एक मानल्या जाणाऱ्या फिलिपिन्समधील ताल ज्वालामुखीचा उद्रेक झाला असून राख आणि वाफेचे ढग हवेत उडाले आहेत. ही राख आणि वाफेचे ढग जवळपास १,२०० मीटर उंचीवर उसळले गोते. या थरारक घटनेचे दृश्य कॅमेरात कैद झाले असून सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही.

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नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण

फिलिपिन्सच्या बटांगास प्रांतातील ताल ज्वालामुखी हा जगातील सर्वात सक्रिय आणि धोकादायक ज्वालामुखींपैकी एख मानला जातो. या ज्वालामुखीतून बाहेर पडणाऱ्या राख आणि वाफेच्या ढगांमुळे पसिरताली नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. फिलिपिन्सच्या ज्वालामुखी आणि भूकंप निरीक्षण संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, ज्वालामुखीतून किरकोळ फ्रियाटोमॅग्मॅटिक उद्रेक झाल. दुसऱ्या उद्रेकात राख आणि वाफेचे ढग उडाले. हा उद्रेक काही मिनिटंचे सुरु होता. पण हे दृश्य अत्यंत थरकाप उडवणारे होते.

पर्यटक व नादरिकांना ज्वालामुखी परिसरात जाण्यास सक्त मनाई

सध्या याचा मोठा स्फोट होण्याचा धोका नाही. परंतु अचानक वाफेचे ढग किंवा राखेचे छोटे छोटे उद्रेक होऊन शकतात. या ज्वालामुखीच्या जवळ गाड लोकवस्ती असल्याने मोठे उद्रेक झाल्यास नागरिकांच्या जीवाला धोका वाढू शकतो.  यामुळे सरकारने ज्वालामुखीच्या परसिरात जाण्यास पर्यटकांना व नागरिकांना सक्त मनाई केली आहे. तसेच ज्वालामुखीच्या हलाचालींवर २४ तास लक्ष ठेवले जात आहे.

कोणतीही जीवितहानी नाही

या उद्रेकात कोणत्याही प्रकारची जीवितहानी किंवा मोठे नुकसान झाल्याची माहिती समोर आलेली नाही. परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात असून गरज पडल्या अलर्ट जारी केला जाणार असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. २०२० मध्ये या ज्वालामुखीच्या उद्रेकामुळे हजारो नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी हलण्यात आले होते.

व्हायरल व्हिडिओ

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Web Title: Philippines taal volcano eruption video

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Published On: Jul 02, 2026 | 07:20 PM

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