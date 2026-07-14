Viral Photo : पुणे तिथे काय उणे! ना कार, ना फ्लॅट... २५ हजाराची नोकरी, पुण्यातील युवक वधूच्या शोधात; थेट बिलबोर्डवर दिली जाहीरात

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काय लिहिलं होतं जाहीरातीत?
मिळालेल्या माहितीनुसार, पुण्यातील पिंपरी-चिंचवडमधील पिंपळे सौदागर भागातील एका ३० वर्षीय तरुणाने ही जाहीरात दिली होती. लग्नासाठी तो सुशील मुलीच्या शोधात असून आपली आर्थिक परिस्थितीही त्याने यात नमूद केली होती. त्याने नाशिक फाटा-पिंपळ सौदागर या वर्दळीच्या रस्त्यावर एक मोठा प्रचंड मोठा बॅनर लावला आणि यात लग्नासाठीची जाहीरात दिली. जाहीरात फार सोपी, सहज आणि बेधडक होती. यावर कोणतेही चित्र नव्हते तर फक्त शब्दात आपल्या भावना आणि इच्छा-आकांशा व्यक्तीने व्यक्त केल्या होत्या.
बॅनरवर लिहिले होते की –
“नाव – राधव विश्वासराव शिंदे
वय – ३० वर्ष
माझ्याकडे कार, फ्लॅट, शेती नाहीये.
पगार २५०००/- आहे.
लग्रासाठी मुलगी असेल तर नक्की सुचवा…”
राघवने लग्नाच्या जाहीरातीसाठी कोणत्याही वधूवर सूचक मंडळाचा किंवा ॲप्सचा वापर केला नाही तर त्याने थेट सार्वजनिक ठिकाणीच वधूसाठीची आपली इच्छा व्यक्त केली जे पाहून लोकांना धक्का बसला. इतकंच नाही तर रस्त्याने जाणाऱ्या अनेक प्रवाशांनाही लग्नाची ही जाहीरात पाहून धक्का बसला. यामधीलच एकाने जाहीरातीचे हे दृष्य आपल्या फोनच्या कॅमेरात कैद केले आणि नंतर सोशल मिडियावर त्याला शेअर केले.
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यूजर्सच्या प्रतिक्रिया
घटनेचा व्हिडिओ @life.with_vedanti.rakesh नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओ सध्या इंटरनेटवर चांगलाच चर्चेत असून अनेकांनी व्हिडिओच्या कमेंट सेक्शनमध्ये मिश्किल प्रतिक्रिया देत या घटनेवर आपले मत व्यक्त केले आहे. यात एका यूजरने म्हटले की, “फोन नंबर कोण लिहिणार?”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “पुण्यात जॉब आहे मग मुलगी मिळणार तुला”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “ भावा माझ्याकडे सगळ आहे …. तरीपण कोण अजून मिळाले नाहीत आणि वय एक वर्ष कमी आहे तुझ्यापेक्षा”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.