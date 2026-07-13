सोमवार, 13 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Viral »
  • Child Falls From Rooftop While Mother Keeps Filming Video Viral

रिल बनवण्याचं हे कसलं वेड! मुलगा छतावरुन खाली पडला अन् आई रील शूट करत राहिली; VIDEO पाहून येईल संताप

Updated On: Jul 13, 2026 | 05:30 PM IST
जाहिरात
सारांश

सोशल मीडियावर एक अत्यंत हृदयद्रावक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. एक रिल शूट करण्याचा नाद चिमुकल्याच्या जीवावर बेतला आहे. हा व्हिडिओ पाहून तुम्हालाही संताप अनावर होईल.

Child Falls from Rooftop While Mother Keeps Filming video viral

रिल बनवण्याचं हे कसलं वेड! मुलगा छतावरुन खाली पडला अन् आई रील शूट करत राहिली; VIDEO पाहून येईल संताप (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • मुलगा छतावरुन खाली पडला अन् आई रील शूट करत राहिली
  • VIDEO पाहून येईल संताप
  • पाहा नेमकं काय घडलं?
सोशल मडियावर व्हायरल होण्यासाठी, लाईक्स आणि व्ह्यूजसाठी लोक कधी काय करतील याचा नेम नाही. काहीशा लाईक्ससाठी लोक कोणत्याही थराला जातात. अगदी स्वत:चा आणि आपल्या आसपासच्या लोकांचाही जीव धोक्यात घालतात. व्हायरल होण्याचे क्रेझ आता केवळ तरुणांपुरते मर्यादित राहिलेले नाही, तर ते आता कुटुंबांमध्येही पसरले आहे. लाईक्स आणि व्ह्यूजच्या नादात लोक अत्यंत धोकादायक स्टंट करत आहेत. ज्यामुळे त्यांना पश्चाताप करावा लागतो. सध्या एक अत्यंत हृदयद्रावक घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये रिलच्या नादात एका चिमुकल्याचा जीव गेला आहे.

बाप रे! ट्रेनमध्ये लेडी पॉकेटमारचा थरार; डोळ्याची पापणी लवते न लवते तोच मोबाईल लंपास, चोरीचा लाईव्ह VIDEO VIRAL

नेमकं काय घडलं?

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, एक लहान मुल घराच्या छतावर खेळथाना दिसत आहे. खेळता खेळता मूल छताच्या कडेला असलेल्या लोखंडी सळीला पकडून झोके घेऊ लागते. बाळ अत्यंत जोरात झोके घेत असतो. व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, यावेळी मूलाचे संपूर्ण शरीर पडीवर लटकलेले असते. त्याची आई किंवा अन्य कोणी व्यक्ती तिथेच उभी असून हे दृश्य रेकॉर्ड करत असते. मूल जसे सळी सोडते तसे त्याचा तोल जातो आणि छतावरुन खाली कोसळते. मुलाच्या पडल्याचे आईच्या उशीरा लक्षात येते. ती फोन ठेवून त्याच्याकडे धावते परंतु तोपर्यंत उशीर झालेला असतो.

व्हायरल व्हिडिओ

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @Drx_Nilesh7 या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओनुसार छतारुन पडल्यानंतर चिमुकल्याचा मृत्यू झाला आहे. मात्र, अद्याप याची पुष्टी झालेली नाही. तसेच हा व्हिडिओ नेमका कधीचा आणि कुठला आहे हेही स्पष्ट होऊ शकलेले नाही. परंतु यामुळे नेटकऱ्यांकडून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

Video: ट्रेनमध्ये उभारलं मंदिर? धावत्या रेल्वेतील पूजेचा VIDEO व्हायरल; रेल्वेच्या खुलाशाने समोर आलं खरं सत्य

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Child falls from rooftop while mother keeps filming video viral

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 13, 2026 | 05:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Viral Video :तहानलेल्या जीवाची हाक ऐकली! महिलेच्या एका मदतीने माकडाला मिळालं पाणी, VIDEO व्हायरल
1

Viral Video :तहानलेल्या जीवाची हाक ऐकली! महिलेच्या एका मदतीने माकडाला मिळालं पाणी, VIDEO व्हायरल

Reel Viral Video: रील बनवण्याच्या नादात होत्याचं नव्हत घडलं, VIDEO पाहून नेटकऱ्यांचा संताप
2

Reel Viral Video: रील बनवण्याच्या नादात होत्याचं नव्हत घडलं, VIDEO पाहून नेटकऱ्यांचा संताप

माणुसकी संपली? भररस्त्यात पाळीव श्वानाला सोडून मालक पळाले; पुढं जे घडलं पाहून डोळे पाणावतील, हृदयद्रावक VIDEO VIRAL
3

माणुसकी संपली? भररस्त्यात पाळीव श्वानाला सोडून मालक पळाले; पुढं जे घडलं पाहून डोळे पाणावतील, हृदयद्रावक VIDEO VIRAL

Viral Haryanvi Dance Video : क्रीम साडीतील सौंदर्याचा जलवा! हरियाणवी गाण्यावरच्या नृत्याने जिंकली नेटकऱ्यांची मनं
4

Viral Haryanvi Dance Video : क्रीम साडीतील सौंदर्याचा जलवा! हरियाणवी गाण्यावरच्या नृत्याने जिंकली नेटकऱ्यांची मनं

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Jejuri Accident: सुनेत्रा पवार तातडीने जेजुरीला रवाना, सुप्रिया सुळेंचा प्रशासकीय हलगर्जीपणावर थेट निशाणा

Jejuri Accident: सुनेत्रा पवार तातडीने जेजुरीला रवाना, सुप्रिया सुळेंचा प्रशासकीय हलगर्जीपणावर थेट निशाणा

Jul 13, 2026 | 05:30 PM
रिल बनवण्याचं हे कसलं वेड! मुलगा छतावरुन खाली पडला अन् आई रील शूट करत राहिली; VIDEO पाहून येईल संताप

रिल बनवण्याचं हे कसलं वेड! मुलगा छतावरुन खाली पडला अन् आई रील शूट करत राहिली; VIDEO पाहून येईल संताप

Jul 13, 2026 | 05:30 PM
PoK Protests : ‘प्रत्येक मुलाला मारले जाईल…’,मुझफ्फराबादचा मोर्चा ठरवणार काश्मीरचे भविष्य; 60,000 आंदोलक रस्त्यावर

PoK Protests : ‘प्रत्येक मुलाला मारले जाईल…’,मुझफ्फराबादचा मोर्चा ठरवणार काश्मीरचे भविष्य; 60,000 आंदोलक रस्त्यावर

Jul 13, 2026 | 05:28 PM
शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! कापूस लागवडीसाठी सरकारकडून मिळणार तब्बल ‘इतकी’ मदत; जाणून घ्या कोण करु शकतं अर्ज?

शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! कापूस लागवडीसाठी सरकारकडून मिळणार तब्बल ‘इतकी’ मदत; जाणून घ्या कोण करु शकतं अर्ज?

Jul 13, 2026 | 05:26 PM
WhatsApp ला केंद्र सरकारचा ब्रेक! जोपर्यंत चर्चा पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत ‘हे’ नवीन फिचर लाँच करता येणार नाही

WhatsApp ला केंद्र सरकारचा ब्रेक! जोपर्यंत चर्चा पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत ‘हे’ नवीन फिचर लाँच करता येणार नाही

Jul 13, 2026 | 05:06 PM
Gokul Milk : दूध भेसळविरोधी कारवाईचा गोकुळला फायदा? दररोज 2 लाख लिटर दुधाची अतिरिक्त मागणी; हसन मुश्रीफांचा दावा

Gokul Milk : दूध भेसळविरोधी कारवाईचा गोकुळला फायदा? दररोज 2 लाख लिटर दुधाची अतिरिक्त मागणी; हसन मुश्रीफांचा दावा

Jul 13, 2026 | 05:02 PM
Health Tips: संध्याकाळी ५ नंतर चुकूनही खाऊ नका ‘हे’ पदार्थ; अन्यथा आरोग्य बिघडू शकते

Health Tips: संध्याकाळी ५ नंतर चुकूनही खाऊ नका ‘हे’ पदार्थ; अन्यथा आरोग्य बिघडू शकते

Jul 13, 2026 | 05:01 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Jul 13, 2026 | 03:35 PM
MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

Jul 13, 2026 | 03:30 PM
Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Jul 11, 2026 | 03:56 PM
Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Jul 11, 2026 | 03:53 PM
Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Jul 09, 2026 | 03:44 PM
Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Jul 09, 2026 | 03:37 PM
Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Jul 08, 2026 | 03:23 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा