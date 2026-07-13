रिल बनवण्याचं हे कसलं वेड! मुलगा छतावरुन खाली पडला अन् आई रील शूट करत राहिली; VIDEO पाहून येईल संताप

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व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, एक लहान मुल घराच्या छतावर खेळथाना दिसत आहे. खेळता खेळता मूल छताच्या कडेला असलेल्या लोखंडी सळीला पकडून झोके घेऊ लागते. बाळ अत्यंत जोरात झोके घेत असतो. व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, यावेळी मूलाचे संपूर्ण शरीर पडीवर लटकलेले असते. त्याची आई किंवा अन्य कोणी व्यक्ती तिथेच उभी असून हे दृश्य रेकॉर्ड करत असते. मूल जसे सळी सोडते तसे त्याचा तोल जातो आणि छतावरुन खाली कोसळते. मुलाच्या पडल्याचे आईच्या उशीरा लक्षात येते. ती फोन ठेवून त्याच्याकडे धावते परंतु तोपर्यंत उशीर झालेला असतो.
माँ बच्चे की रील बनाती रही और बच्चा नीचे गिर गया! आज कल रील बनाने का भूत बहुत ही ज्यादा चढ़ गया है आज कल की औरते रील बनाने के लिए क्या नही कर सकती है! आज एक मासूम की छत से गिरने के बाद मौत हो गयी! pic.twitter.com/93x3RnECA1 — Nilesh (@Drx_Nilesh7) July 12, 2026
व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @Drx_Nilesh7 या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओनुसार छतारुन पडल्यानंतर चिमुकल्याचा मृत्यू झाला आहे. मात्र, अद्याप याची पुष्टी झालेली नाही. तसेच हा व्हिडिओ नेमका कधीचा आणि कुठला आहे हेही स्पष्ट होऊ शकलेले नाही. परंतु यामुळे नेटकऱ्यांकडून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.