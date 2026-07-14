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‘५०० रुपये देईन, माझी खोली जवळच आहे’, रिक्षा ड्रायव्हरने महिला प्रवाशाला दिली ती अश्लिल ऑफर; Video Viral

Updated On: Jul 14, 2026 | 09:01 AM IST
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सारांश

Rikshaw Driver Viral Video : आता दिवसाही महिला सुरक्षा नाहीत? रिक्षाचालकाने महिलेजवळ केली नको ती मागणी अन् घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल होताच यूजर्स संतापले. महिलेने आपला अनुभव शेअर करत घडलेला संपूर्ण प्रकार व्हिडिओत स्पष्ट केला आहे.

'५०० रुपये देईन, माझी खोली जवळच आहे', रिक्षा ड्रायव्हरने महिला प्रवाशाला दिली ती अश्लिल ऑफर; Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

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विस्तार
  • महिला प्रवासादरम्यान घडलेल्या प्रकाराचा व्हिडिओ स्वतः रेकॉर्ड करते.
  • घटनेनंतर सोशल मीडियावर संताप व्यक्त करत कठोर कारवाईची मागणी होते.
  • या घटनेमुळे महिला सुरक्षेबाबत पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
आंध्र प्रदेशमधून एका ऑटो ड्रायव्हरचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल झाला आहे ज्यात तो महिला प्रवाशासोबत अश्लिल विधान करताना दिसून आला. विशाखापट्टणमच्या पेंडुर्थी इथला हा व्हिडिओ असून महिलेने हा सर्व प्रकार आपल्या फोनच्या कॅमेरात कैद केल्याचे स्पष्ट होत आहे. व्हिडिओमध्ये रिक्षा ड्रायव्हर महिलेला सेक्ससाठी पैशांची ऑफर देताना दिसला. माझी खोली जवळच आहे असं म्हणत तो तिला खोलीवर येण्याची मागणी करु लागला. या घटनेनंतर महिला सुरक्षेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत असून रिक्षाचालकावर कायदेशीर कारावाई केली जावी अशी मागणी यूजर्सने केली आहे. चला व्हिडिओत नक्की काय घडलं ते सविस्तर जाणून घेऊया.

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काय घडलं व्हिडिओत?

सोशल मिडियावर व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये रिक्षाचालक महिलेला पैसे देईन, रुमवर सेक्सकर करायला येणार का अशी ऑफर देताना दिसतो. महिला परिस्थिती चतुराईने हाताळते आणि गंतव्यस्थानावर पोहचल्यानंतर मी परत येईन असं सांगत तिथून पळ काढते. आपला हा अनुभव शेअर करताना तिने म्हटले की, “माझ्या कपड्यांकडे बघा. मी फाटलेले कपडे घातलेले नाहीत. मी शॉर्ट्स घातलेले नाहीत. मी स्लीव्हलेस कपडेही घातले नाही, तरीही आज माझ्यासोबत ही घटना घडली”.

महिलेने घटनेची माहिती देत सांगितले की, दुपारी २ वाजताच्या सुमारास तिच्यासोबत ही घटना घडली. तिने सांगितले की, ती जेव्हा घरी परतत तेव्हा रिक्षाचालकाने तिला लिफ्टसाठी विचारले. एक सामान्य रिक्षाचालक आहे असं समजत ती गाडीत बसली परंतु गाडी सुरु होण्याच्या काही वेळातच ड्रायव्हर तिच्यासोबत अश्लिल गोष्टी बोलू लागला. त्याने महिलेला त्याच्या खोलीत येण्याची ऑफर दिली आणि यासाठी तो तिला पैसै देईल असेही म्हटले. दिवसाढवळा रिक्षाचालकाने महिलेसोबत असे वर्तन केले हे पाहून महिला थक्क झाली. तिने त्याचा फोटो शेअर करत त्याला शोधण्यासाठी मदत करण्याची मागणी केली. तिने म्हटले की, “आज मी वाचले. पण ही गोष्ट पुन्हा दुसऱ्या मुलीसोबत व्हावी अशी माझी इच्छा नाही”.

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घटनेचा व्हिडिओ @gharkekalesh नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला चांगलेच व्ह्यूज मिळाले असून अनेक यूजर्सने कमेंट सेक्शनमध्ये घटनेवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. यात एका यूजरने म्हटले की, “अशा विकृत लोकांवर तत्काळ न्यायालयात खटला चालवून त्यांना फाशी दिली पाहिजे.”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “तू स्वतःला खूप चांगल्या प्रकारे सावरलंस. त्या माणसाला आदर व साधी माणुसकी म्हणजे नक्की काय, हे कोणीतरी शिकवायलाच हवं.”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “विझागमध्ये अशा गोष्टी खूप सामान्य आहेत; ही तर काहीच नाही, एखाद्या महिलेने रात्री प्रवास करून पहावा – लोक एखाद्या वेश्येसारखे तुमच्याकडे बघतात; हे अत्यंत घृणास्पद आहे”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Visakhapatnam woman shares disturbing auto ride experience video goes viral on social media

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Published On: Jul 14, 2026 | 09:01 AM

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